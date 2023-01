Les étudiants ont été l'un des tout premiers à avoir adopté ChatGPT pour les aider à rédiger leurs devoirs, donnant ainsi des maux de tête aux enseignants. Puis, les sites d'informations tels que CNET ont suivi en publiant des articles générés par l'IA. Certains auteurs et chercheurs voient également en ChatGPT, ainsi que les outils d'IA similaires, des assistants pouvant être mis à contribution dans la rédaction de leurs œuvres. Toute cette agitation a déclenché un débat intense sur l'utilisation de cette nouvelle technologie. Maintenant, ces outils, notamment ChatGPT, ont fait leur apparition dans la sphère politique et sont utilisés pour rédiger des discours.Le représentant démocrate du Massachusetts, Jake Auchincloss, est devenu cette semaine le premier membre du Congrès à prononcer un discours écrit par une IA à la Chambre des représentants. Il s'agit d'un discours en faveur d'un projet de loi visant à créer un centre de recherche conjoint sur l'IA, géré par les États-Unis et Israël. Auchincloss a déclaré qu'il avait demandé au chatbot d'OpenAI de "rédiger un discours de 100 mots à prononcer sur le parquet de la Chambre des représentants" au sujet de la législation. Auchincloss a déclaré qu'il avait dû affiner l'invite à plusieurs reprises pour que ChatGPT lui produise le texte qu'il a finalement lu.Selon des sources avec qui Auchincloss a partagé les informations sur son interaction avec ChatGPT, voici l'invite que le représentant a soumis au chatbot : « vous êtes Jake Auchincloss, un membre du Congrès. Rédigez 100 mots à prononcer sur le parquet de la Chambre des représentants. Sujet : l'importance du United States-Israel Artificial Intelligence Center Act, que le membre du Congrès va réintroduire cette année ». Et voici le discours de deux paragraphes que le démocrate a choisi après l'avoir actualisé plusieurs fois :Bien que le discours généré par ChatGPT semble "limpide", il a été critiqué pour son manque d'originalité. Certains experts soulignent d'ailleurs que c'est la différence fondamentale entre ce qui est fait par une machine et ce qu'un humain peut faire. Selon eux, en regardant de plus près, on remarque facilement qu'il s'agit juste d'un alignement de mots dans le bon ordre. « Il y a les bons mots dans le bon ordre, mais c'est complètement dénué d'esprit, d'originalité ou de quoi que ce soit, vraiment. Je vois "mutuellement bénéfique", "étape critique" et "rôle de leader". Franchement, on dirait que ça a été écrit par une IA », a écrit James Vincent de The Verge.Auchincloss a déclaré que la décision de lire un texte généré par ChatGPT visait en partie à stimuler le débat sur l'IA et les défis et opportunités qu'il crée. Il a ajouté qu'il ne voulait pas voir se répéter l'avènement des médias sociaux, qui ont commencé modestement et se sont développés plus vite que le Congrès ne pouvait réagir. « Je suis le plus jeune parent du caucus démocrate, l'IA va faire partie de ma vie et elle pourrait être une technologie à usage général pour mes enfants. Une douzaine de mes collègues étaient probablement sur le sol. Je parie qu'aucun d'entre eux ne savait qu'il avait été écrit par un ordinateur », a déclaré Auchincloss, 34 ans.Le lancement de ChatGPT et d'autres outils d'IA disponibles sur Internet posent déjà un problème aux enseignants, qui doivent maintenant faire face à la possibilité que les élèves rendent des dissertations générées par l'IA. Le Directeur de la formation et de la recherche de Sciences Po vient d'interdire aux étudiants d'utiliser le chatbot ChatGPT. Avant lui, des écoles de Californie, de New York, de Virginie et d'Alabama ont banni les outils d'IA tels que ChatGPT et bloqué l'accès des étudiants sur les réseaux publics. Les départements de l'éducation ne savent pas exactement quelles politiques introduire pour réglementer l'utilisation de ces systèmes d'IA.En outre, toutes les règles seraient de toute façon difficiles à appliquer. Cela en raison du fait qu'il n'existe actuellement aucun moyen efficace de détecter les textes écrits par des IA. Au début du mois, un étudiant a proposé une application d'analyse de texte qui détecte s'il a été rédigé par une IA, mais l'outil a rapidement fait preuve de certaines insuffisances. Et bien qu'OpenAI ne partage pas l'avis selon lequel ChatGPT pourrait accentuer la tricherie dans les écoles, la société a également annoncé au début du mois qu'elle travaille à la mise en place d'un logiciel pour détecter le texte généré par son chatbot d'IA.OpenAI a reconnu sur son site Web que ChatGPT "peut occasionnellement produire des réponses incorrectes" et que ses réponses seront parfois trompeuses en raison de la façon dont il apprend. Il recommande aux utilisateurs de vérifier si les réponses sont exactes. Les chercheurs s'inquiètent également du fait que les chatbots d'IA pourraient contribuer à renforcer les efforts de diffusion de la désinformation et de la propagande. Jeudi, Springer Nature, le plus grand éditeur universitaire du monde, a affirmé que ChatGPT ne peut pas être crédité en tant qu'auteur. Source : Projet de loi "United States–Israel Artificial Intelligence Center Act"