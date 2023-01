Depuis que les grands modèles de langages tels que ChatGPT ont gagné en popularité, les discussions vont bon train sur la façon dont l'IA pourrait remplacer les êtres humains. Alors que certaines personnes sont en faveur de cet argument et appellent à un boycott total de ces systèmes d'IA, d'autres pensent que l'IA peut s'avérer bénéfique si elle est utilisée correctement. Il y a également un débat intense dans le milieu académique pour savoir s'il faut autoriser ou non les étudiants à utiliser ces systèmes. Au milieu de tout cela, Codeword, une agence de marketing basée aux États-Unis, a employé deux IA comme stagiaires pour une durée de trois mois.« On parle beaucoup de la façon dont les nouveaux outils d'IA vont s'intégrer aux équipes créatives, et on en a peur. En tant qu'agence à cheval sur les mondes de la création et de la technologie, nous voulons explorer ce à quoi peuvent ressembler les collaborations entre humains et IA. Et nous le ferons en public, afin que notre équipe et notre communauté puissent apprendre de cette expérience », a déclaré Kyle Monson, associé de Codeword, dans un communiqué de presse. Les stagiaires pilotés par l'IA, nommés Aiden et Aiko, rejoindront une équipe de 106 personnes chez Codeword et se verront également attribuer des responsables hiérarchiques.Aiden fera partie de l'équipe de rédaction, sous la responsabilité du rédacteur en chef. Aiko travaillera dans l'équipe de conception et sera sous les ordres du directeur artistique principal. En outre, les deux stagiaires seront régulièrement évalués pour leurs performances et se verront confier des missions créatives internes. Un post sur le blogue officiel de l'entreprise indique que si leur stage est concluant, les stagiaires obtiendront un "rôle à temps plein". Le billet de blogue de Codeword indique que les systèmes d'IA "Aiden et Aiko créeront des diapositives pour leurs réunions générales et pourraient même mettre à jour le blogue de l'entreprise".D'après leur communiqué de presse, Aiden et Aiko n'auront pas à produire des travaux pouvant être directement présentés aux clients, mais seront chargés de tâches pour lesquelles l'IA est douée, comme "la génération de grands volumes de vignettes de concepts bruts pour les planches de tendances (moodboards), la recherche d'actualités et de tendances, ou l'analyse de la voix et du ton pour leur équipe éditoriale". « Je suis conçu pour être utile et efficace. Je pense que je pourrais être une ressource précieuse en tant que "stagiaire", même si mes capacités seraient quelque peu différentes de celles d'un stagiaire humain », a écrit Aiden.Selon Codeword, Aiden rejoint une équipe éditoriale composée de plus de 30 rédacteurs et éditeurs, dont la plupart sont issus du journalisme et de l'édition. L'équipe de conception qu'Aiko rejoint comprend des graphistes, des vidéastes, des animateurs, des concepteurs UX et des développeurs front-end. Terrence Doyle, rédacteur en chef de Codeword, note que l'emploi de systèmes d'IA comme stagiaires est l'occasion de laisser les "tâches abrutissantes et chronophages" être confiées à des "stagiaires sans émotion qui ne peuvent pas s'ennuyer", afin que les autres puissent se concentrer sur des tâches plus intéressantes.« Nous voyons ici un énorme potentiel pour produire plus rapidement un travail de qualité et pour décharger les humains de certaines tâches banales, afin que notre personnel puisse se concentrer sur le travail à forte valeur ajoutée pour nos clients. Cela dit, je suis un ancien journaliste indépendant et je fais beaucoup d'écriture de fantômes pour les clients de Codeword. Je mentirais si je disais que je ne suis pas un peu terrifié par la capacité créative - ou plutôt, impitoyablement productive - de l'IA », a déclaré Doyle. Les stages sont depuis longtemps un rite de passage permettant aux jeunes professionnels d'acquérir une expérience professionnelle.Mais il semble que Codeword ait l'intention de bouleverser le modèle traditionnel grâce à sa technologie avancée. Cela dit, dans son communiqué, Codeword a annoncé que l'entreprise ne croit pas à l'embauche de stagiaires sans rémunération, même s'ils ne sont pas des humains. C'est pourquoi elle fera don du montant équivalent au salaire horaire des deux stagiaires à la Grace Hopper Celebration. La récente décision d'embauche de Codeword s'inscrit dans le cadre d'une conversation plus large sur la main-d'œuvre concernant le rôle de l'IA, qui pourrait modifier considérablement l'avenir du travail et laisser des millions de travailleurs sans emploi.Selon l'édition 2020 du rapport "The Future of Jobs" du Forum économique mondial, l'IA devrait remplacer 85 millions d'emplois dans le monde d'ici 2025. Cela peut sembler sombre, mais le rapport indique également que l'IA créera 97 millions de nouveaux emplois au cours des prochaines années. Leur création intervient également alors que le chatbot ChatGPT, basé sur l'intelligence artificielle, est devenu viral pour avoir répondu aux questions des utilisateurs, en utilisant Shakespeare et la poésie dans leurs efforts pour recréer l'interaction humaine. De nombreuses entreprises, dont Microsoft, misent sur ChatGPT pour améliorer leurs produits et services.La nouvelle a fait réagir dans la communauté. Même si beaucoup attendent avec enthousiaste les résultats de l'expérience de Codeword, certains craignent que ces IA suppriment des millions d'emplois et augmentent les inégalités sociales. « Nous n'avons cessé d'augmenter la production individuelle tout en étant moins payés pour ce travail, l'argent continuant à se déplacer vers la classe des propriétaires à un rythme accéléré. L'IA est la prochaine évolution technologique qui cimentera ce phénomène. Les prix vont continuer à augmenter alors que l'argent dans les poches de la classe ouvrière va continuer à diminuer », lit-on dans les commentaires.Le commentaire ajoute : « c'est vraiment troublant, mais nous arrivons à un point d'inflexion où soit le gouvernement intervient pour régler ce problème, soit la classe ouvrière le réglera à la manière de la Révolution française ». Cependant, Emilio Ramos, directeur artistique principal chez Codeword, a déclaré dans un communiqué qu'il était un peu sceptique sur le sujet. « Comme pour tous les stagiaires, l'organisation devra travailler pour déterminer ce dont elle est capable et la façon dont elle peut apporter une aide significative. Pour être très clair, je suis profondément sceptique quant à leurs capacités », a-t-il déclaré.L'analyste technologique Benedict Evans a déclaré en 2018 qu'une façon de penser à l'IA est de dire que c'est comme donner à chaque entreprise une infinité de stagiaires. En 2023, ces stagiaires seront des rédacteurs, des illustrateurs et d'autres personnes de classe mondiale - peut-être des scientifiques, des analystes de données ou même des négociateurs. Que construiriez-vous avec un million de ces "stagiaires" dans le cloud, disponibles à la demande, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et à un coût marginal proche de zéro ? Les analystes indiquent qu'en 2023, il est probable que de nombreuses entreprises adoptent ces systèmes d'IA.Source : Codeword Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des "stagiaires" pilotés par l'IA de Codeword ?Selon vous, cette initiative pourrait-elle avoir un impact sur l'insertion professionnelle des jeunes ?