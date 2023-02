Selon des informations provenant du service lui-même, après son lancement en novembre 2022, l'assistant virtuel ChatGPT a attiré un million d'utilisateurs en seulement cinq jours. Ce robot conversationnel basé sur l'intelligence artificielle peut produire des textes semblables à ceux écrits par des humains. Il est utilisé pour toutes sortes d'usages : rédaction d'articles, de poèmes ou de travaux universitaires, mais également la traduction, l'écriture de code informatique et la résolution d'équation mathématique. Selon le fondateur de Microsoft, Bill Gates, les logiciels d'IA comme ChatGPT représentent le plus grand changement technologique à venir et pourraient remplacer dans un futur proche de nombreux emplois. Microsoft a confirmé hier un investissement de plusieurs millions de dollars dans la société américaine OpenAI, qui développe ChatGPT.



D'autres services en ligne populaires ont généralement mis plusieurs mois (voire années) à atteindre le seuil du million d'utilisateurs. Spotify et Dropbox ont atteint ce cap relativement rapidement, respectivement en cinq et sept mois, car il s'agit de plateformes qui, comme ChatGPT, offrent une utilisation pratique immédiate. À l'exception d'Instagram, qui a attiré un million d'utilisateurs en deux mois et demi, les autres réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ont mis plus de temps à atteindre ce seuil. Cependant, la plupart les services présentés dans notre graphique ont été créés il y a plus de quinze ans, ce qui met en lumière une autre évolution que l'on peut déduire de ces données. Avec la digitalisation croissante de l'économie, les innovations tendent à se diffuser plus rapidement dans la population.



Temps qu'il a fallu à certains services/plateformes en ligne pour atteindre 1 million d'utilisateurs

Accès général à ChatGPT, même pendant les heures de pointe

Temps de réponse plus rapides

Accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations

ChatGPT Plus est disponible pour les clients aux États-Unis, et nous commencerons le processus d'invitation des personnes de notre liste d'attente au cours des prochaines semaines. Nous prévoyons d'étendre bientôt l'accès et l'assistance à d'autres pays et régions.



Nous aimons nos utilisateurs gratuits et continuerons à offrir un accès gratuit à ChatGPT. En offrant ce prix d'abonnement, nous serons en mesure d'aider à soutenir la disponibilité de l'accès gratuit au plus grand nombre de personnes possible.



Apprendre de l'aperçu de la recherche



Nous avons lancé ChatGPT en tant qu'aperçu de recherche afin que nous puissions en savoir plus sur les forces et les faiblesses du système et recueillir les commentaires des utilisateurs pour nous aider à améliorer ses limites. Depuis lors, des millions de personnes nous ont fait part de leurs commentaires, nous avons effectué plusieurs mises à jour importantes et nous avons vu des utilisateurs trouver de la valeur dans une gamme de cas d'utilisation professionnels, y compris la rédaction et l'édition de contenu, des idées de remue-méninges, une aide à la programmation et l'apprentissage de nouveaux les sujets.



Nos plans pour l'avenir



Le nouveau plan d'abonnement, ChatGPT Plus, sera disponible pour 20 $/mois, et les abonnés recevront un certain nombre d'avantages*:

ChatGPT est peut-être devenu l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire après avoir atteint 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ou MAU, fin janvier, selon un rapport du géant bancaire suisse UBS. Le chatbot appartenant à OpenAI a dépassé les 100 millions de MAU un peu plus de deux mois après son lancement – battant confortablement les vitesses de croissance des principales applications comme TikTok et Instagram, selon la note d'UBS.Il a fallu neuf mois à TikTok pour atteindre le même niveau d'utilisateurs ; Instagram a pris deux ans et demi ; et Spotify n'a amassé que 100 millions de MAU après quatre ans et demi, selon le rapport, citant des données de la société d'analyse de données Similar Web.« En vingt ans après l'espace Internet, nous ne pouvons pas nous souvenir d'une montée en puissance plus rapide dans une application Internet grand public », ont écrit les analystes d'UBS dans le rapport.À titre de comparaison, l’application chinoise TikTok a passé la barre des 100 millions d’utilisateurs mensuels neuf mois après son lancement. De son côté, Instagram a patienté pendant plus de deux ans avant d’y arriver.Le nombre de MAU sur ChatGPT a presque doublé depuis décembre, alors qu'il comptait environ 57 millions, selon le rapport. De plus, l'application comptait en moyenne 13 millions de visiteurs uniques quotidiens par jour à la fin du mois de janvier, contre environ six millions de vues uniques quotidiennes le mois précédent.« Nous ne pouvons pas nous souvenir d'une mise à l'échelle d'une application à ce rythme », ont ajouté les analystes d'UBS dans le rapport.Statista a fourni un visuel intéressant sur le sujet :La société OpenAI, qui vient de passer un nouvel accord avec Microsoft de plusieurs milliards, a mis ChatGPT à la disposition du public fin novembre, mais elle annoncé mercredi le lancement d'une version payante. OpenAI a annoncé ChatGPT Plus, un forfait mensuel de 20 $ qui vous donne un accès prioritaire au chatbot AI, même pendant les heures de pointe où les utilisateurs gratuits devraient attendre. La société affirme également que le plan vous donnera « des temps de réponse plus rapides » et « un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations ».OpenAI dit qu'il enverra des invitations pour le service aux personnes qui se trouvent aux États-Unis et sur sa liste d'attente « au cours des prochaines semaines » et qu'il étendra le déploiement à d'autres pays et régions à l'avenir.L'entreprise planche aussi sur un logiciel de détection des textes rédigés par des humains ou avec de l'IA.La publication de cet outil intervient après que des écoles faisant partie du Département de l'éducation de la ville de New York et du système scolaire public de Seattle ou encore SciencesPo en France ont interdit aux élèves et aux enseignants d'utiliser ChatGPT pour empêcher le plagiat et la tricherie. Le professeur Arvind Narayanan de l’université de Princeton est pourtant d’avis qu’il n’y a pas matière à paniquer car c’est de « la poudre de perlimpinpin. »« Sayash Kapoor et moi-même l'appelons un générateur de conneries, comme d'autres l'ont aussi fait. Nous n'entendons pas cela dans un sens normatif mais dans un sens relativement précis. Nous voulons dire qu'il est entraîné à produire des textes plausibles. Il est très bon pour être persuasif, mais il n'est pas entraîné à produire des déclarations vraies. Il produit souvent des affirmations vraies comme effet secondaire de sa plausibilité et de sa persuasion, mais ce n'est pas son objectif.Cela correspond en fait à ce que le philosophe Harry Frankfurt a appelé connerie, c'est-à-dire un discours destiné à persuader sans se soucier de la vérité. Un conteur humain ne se soucie pas de savoir si ce qu'il dit est vrai ou non ; il a certaines fins en tête. Tant qu'il persuade, ces objectifs sont atteints. En fait, c'est ce que fait ChatGPT. Il essaie d'être persuasif et il n'a aucun moyen de savoir avec certitude si les déclarations qu'il fait sont vraies ou non », déclare-t-il.Arvind Narayanan se veut donc clair : ChatGPT reste un outil dont il faut faire usage avec prudence. C’est la raison pour laquelle certains enseignants optent déjà pour des politiques d’utilisation ouvertes de ce chatbot à l’intention de leurs étudiants.Ethan Mollick de l’université de Pennsylvannie en fait partie. Sa décision d’opter pour une politique d’utilisation ouverte du chatbot ChatGPT s’appuie sur le fait que l'utilisation de l'intelligence artificielle est une compétence émergente. Il précise néanmoins au travers de cette dernière que l’intelligence artificielle peut se tromper. Les étudiants doivent donc vérifier les résultats qu’elle leur renvoie à l’aide d’autres et qu'ils seront responsables de toute erreur ou omission fournie par l'outil. De plus, les étudiants doivent faire preuve d’honnêteté intellectuelle en citant leur source (qui s’avère être ChatGPT) comme on le fait lors du montage d’une bibliographie. « Le manquement à cette obligation constitue une violation des politiques d'honnêteté académique », lit-on.Les analystes estiment que le lancement viral de ChatGPT donnera à OpenAI un avantage de premier plan par rapport aux autres sociétés d'intelligence artificielle. L'utilisation croissante du logiciel a également fourni un retour d'information précieux pour aider à former les réponses du chatbot. La mise à disposition de cet outil soulève des craintes car il pourrait servir à automatiser la création à grande échelle d'arnaques ou de campagnes de désinformation ultra crédibles. Malgré tout, le lancement de ChatGPT fin novembre 2022 restera dans l'histoire comme un tournant de l'intelligence artificielle.Sources : UBS, Statista Qu'est-ce qui pourrait expliquer la popularité de ChatGPT selon vous ?