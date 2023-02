Bill Gates



Bill Gates s'y connaît en matière de changements de paradigme. Avant que les entreprises comme Microsoft et Apple n'arrivent sur le marché, les ordinateurs étaient en grande partie la propriété des grandes entreprises comme IBM, des gouvernements et des universités. Ils étaient considérés comme des appareils très techniques, non conçus pour un être humain moyen. Mais la démocratisation des PC dans les années 80 et l'arrivée de l'Internet grand public ont changé la donne, permettant à une personne lambda de prétendre à ces technologies. Une gigantesque filière s'est depuis développée atour du PC et de l'Internet : l'industrie technologique.Aujourd'hui, selon Bill Gates, une évolution tout aussi importante s'amorce avec ChatGPT et les outils d'IA semblables. « L'IA va être débattue comme le sujet le plus chaud de 2023. Et vous savez quoi ? C'est approprié. C'est tout aussi important que le PC ou l'Internet », a déclaré Bill Gates à Forbes. Il a ajouté qu'il passe désormais environ 10 % de son temps à discuter avec les équipes de Microsoft de leurs feuilles de route de produits, alors qu'il est depuis longtemps à la retraite et se concentre sur la philanthropie. Bill Gates s'est progressivement retiré des affaires de l'entreprise au cours de la dernière décennie, et a quitté le conseil d'administration en 2020.Lancé le 30 novembre 2022 par OpenAI, ChatGPT a fait des vagues grâce à sa capacité à répondre à des questions, parfois complexes, avec des réponses étrangement semblables à celles d'un humain. Selon une étude publiée récemment par la société d'analyse UBS, ChatGPT attire désormais plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Il a facilement atteint 100 millions d'utilisateurs beaucoup plus rapidement que TikTok ou Instagram. Dans le rapport d'étude, la société de services financiers affirme : « en 20 ans de suivi de l'espace Internet, nous ne pouvons pas nous souvenir d'une rampe plus rapide dans une application Internet grand public ».ChatGPT, qui utilise des données collectées sur des millions de sites Web pour répondre à des questions de manière claire et conversationnelle, a déjà montré à quel point les chatbots d'IA peuvent être populaires et utiles - de la rédaction de dissertations à l'offre de solutions de codage. Et les implications qu'ils peuvent avoir sur la main-d'œuvre mondiale sont immenses. Cependant, il n'est pas parfait. Le chatbot d'IA d'OpenAI donne parfois des réponses incorrectes ou est capable de faire passer des informations erronées pour vraies. Pour certains, ChatGPT est une révolution, mais pour d'autres, il ne fait que recracher ce qu'il a ingurgité sur Internet.Le succès de ChatGPT serait dû au fait qu'il fournit souvent de mauvaises réponses et qu'il est souvent inaccessible. Mais comme l'a déclaré Elad Gil, ancien de Google et investisseur : « si un produit est tout le temps cassé, mais que tout le monde continue à l'utiliser, c'est qu'il y a clairement adéquation produit-marché ». ChatGPT a relancé la course aux systèmes d'IA capables de "converser" en toute sécurité avec l'homme et de l'assister dans une multitude de tâches, de la recherche au codage. Google craint que ChatGPT fasse de l'ombre à son puissant moteur de recherche, car le chatbot s'avère beaucoup plus précis dans ses réponses que Google Search.Comme Bill Gates, Microsoft croit aux potentiels de l'IA, notamment les produits d'IA développés par OpenAI. Microsoft a investi un milliard de dollars dans OpenAI en 2019, dans le cadre d'un partenariat. Le partenariat a permis à la firme de Redmond d'obtenir une licence exclusive de la technologie GPT. Plus récemment, Microsoft a annoncé son intention d'investir davantage d'argent dans le laboratoire d'IA. En janvier, Microsoft a annoncé qu'elle faisait un nouvel investissement "pluriannuel et de plusieurs milliards de dollars" dans OpenAI, sans révéler le montant. Toutefois, des sources estiment que l'investissement était d'environ 10 milliards de dollars.Aujourd'hui, la société que Gates a cofondée il y a près de 50 ans prévoit d'intégrer la technologie d'"IA générative" d'OpenAI dans une série de ses produits, dont Excel, PowerPoint et le moteur de recherche Bing. Cela a mis le feu aux poudres chez Google, dont beaucoup se demandent si sa domination dans le domaine de la recherche ne risque pas d'être bouleversée. Selon la rumeur, ChatGPT fait l'objet d'une "alerte rouge" au sein de la firme de Mountain View. Le mois dernier, le New York Times a rapporté qu'Alphabet, la société mère de Google, a fait appel à Larry Page et Sergey Brin, les deux cofondateurs de Google, pour l'aider à relever le défi.Bill Gates s'était déjà exprimé sur ChatGPT le mois dernier lors d'une session AMA (Ask Me Anything) sur Reddit. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur le chatbot IA, il a répondu : « il donne un aperçu de ce qui est à venir. Je suis impressionné par toute cette approche et le rythme de l'innovation ». Et lorsqu'on lui a demandé s'il y avait de grands changements technologiques en cours actuellement, il a répondu : « l'IA est la plus importante. L'IA est assez révolutionnaire ». Mais certaines sources indiquent que Bill Gates n'a pas toujours été un si grand partisan d'OpenAI, et encore moins de la façon dont elle aborde le développement de l'IA.Par le passé, lorsque Microsoft a envisagé pour la première fois de s'associer à OpenAI, Bill Gates aurait exprimé des doutes sur la technologie de l'entreprise. Selon le média The Information, des personnes connaissant bien le sujet ont déclaré que le milliardaire était "très engagé" dans l'analyse de la technologie d'OpenAI avant le partenariat. En outre, il doutait de la capacité de l'IA d'OpenAI à comprendre et à contextualiser la parole humaine. Aujourd'hui, même si ChatGPT est toujours sujet à des erreurs qu'un humain peut facilement éviter, Bill Gates semble reconnaître qu'il s'agit de l'un des chatbots d'IA interprétant le mieux le langage naturel.Un rapport paru la semaine dernière indique qu'OpenAI entraîne désormais ChatGPT afin qu'il remplace les programmeurs humains. La société aurait engagé de façon discrète des centaines de contractants internationaux pour entraîner son chatbot à cette fin. OpenAI n’est pas un cas isolé en la matière. Google s'est également lancé sur un projet similaire dénommé Pitchfork. Ainsi, certains développements en cours dans la filière peignent un futur dans lequel « les programmeurs humains seraient dépassés et ne seraient plus indispensables pour créer un logiciel ». Cependant, de nombreux spécialistes pensent qu'il s'agit d'une simple utopie.Source : ForbesQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de Bill Gates sur ChatGPT ?Pensez-vous que ChatGPT est aussi révolutionnaire que le PC et l'Internet ?À votre avis, d'où vient le succès de ChatGPT ?Qu'apporte-t-il de révolutionnaire par rapport aux chatbots précédents ?A-t-il une particularité ou fait-il simplement l'objet d'un battage médiatique comme la blockchain ?