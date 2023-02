Le supercalculateur à grande échelle : Microsoft augmentera ses investissements dans le développement et le déploiement de systèmes spécialisés de supercalculateur afin d'accélérer la recherche indépendante et révolutionnaire d'OpenAI en matière d'IA ;

nouvelles expériences alimentées par l'IA : Microsoft va déployer les modèles d'OpenAI dans ses produits grand public et d'entreprise et introduire de nouvelles catégories d'expériences numériques basées sur la technologie d'OpenAI. Cela inclut le service Azure OpenAI de Microsoft, qui permet aux développeurs de créer des applications d'IA de pointe grâce à un accès direct aux modèles OpenAI, soutenus par les capacités fiables d'Azure, ainsi que par une infrastructure et des outils optimisés pour l'IA ;

Fournisseur exclusif de cloud : en tant que fournisseur exclusif de cloud pour OpenAI, Azure alimentera toutes les charges de travail d'OpenAI dans la recherche, les produits et les services API.

En échange de cet investissement de 300 millions de dollars, Google aurait obtenu une participation de 10 % dans l'entreprise, et Anthropic serait tenu d'acheter des ressources de cloud computing à Google. Cette dynamique est quelque peu similaire au partenariat entre Microsoft et OpenAI. Dans ce dernier cas, OpenAI fournit l'expertise en matière de recherche, tandis que Microsoft fournit non seulement des milliards de dollars d'investissement, mais aussi l'accès à sa puissante technologie de cloud computing, nécessaire pour former les derniers modèles d'IA à forte intensité de calcul.« Aujourd'hui, nous annonçons la troisième phase de notre partenariat à long terme avec OpenAI par le biais d'un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars visant à accélérer les percées de l'IA afin de garantir que ces avantages soient largement partagés avec le monde. Cet accord fait suite à nos précédents investissements en 2019 et 2021. Il étend notre collaboration en cours à travers le supercalculateur et la recherche en IA et permet à chacun d'entre nous de commercialiser indépendamment les technologies avancées d'IA qui en résultent », a déclaré Microsoft dans un billet de blog publié le mois dernier.« Nous avons formé notre partenariat avec OpenAI autour d'une ambition commune de faire progresser de manière responsable la recherche de pointe sur l'IA et de démocratiser l'IA en tant que nouvelle plateforme technologique », a déclaré Satya Nadella, président et CEO de Microsoft. « Dans cette nouvelle phase de notre partenariat, les développeurs et les organisations de tous les secteurs d'activité auront accès aux meilleures infrastructures, modèles et chaînes d'outils d'IA avec Azure pour créer et exécuter leurs applications. »« Les trois dernières années de notre partenariat ont été formidables », a déclaré Sam Altman, PDG d'OpenAI. « Microsoft partage nos valeurs et nous sommes ravis de poursuivre nos recherches indépendantes et de travailler à la création d'une IA avancée qui profite à tous. »Alors que ChatGPT pourrait aider Bing à contester la domination de Google, ce dernier a déjà déclaré qu'il ne lancerait pas immédiatement son propre rival en raison du « risque de réputation ». Google aurait cité les problèmes de partialité et de factualité des chatbots IA existants comme une raison pour laquelle il n'est pas encore prêt à remplacer la recherche. Cependant, Google utilise depuis des années divers modèles linguistiques d'IA de grande taille pour améliorer subtilement son moteur de recherche.Selon un rapport de CNBC, Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, et Jeff Dean, responsable de l'IA chez Google, ont abordé la question de la montée en puissance de ChatGPT lors d'une récente réunion de l'ensemble du personnel. Un employé a demandé si le lancement du robot - construit par OpenAI, une société ayant des liens étroits avec Microsoft, le rival de Google - représentait une « occasion manquée » pour le géant de la recherche. Pichai et Dean auraient répondu que les modèles linguistiques d'IA de Google sont tout aussi capables que ceux d'OpenAI, mais que l'entreprise devait agir « de manière plus conservatrice qu'une petite startup » en raison du « risque de réputation » posé par cette technologie.Anthropic est une société de recherche et de sécurité en IA qui travaille à la construction de systèmes d'IA fiables, interprétables et orientables. Les grands systèmes généraux d'aujourd'hui peuvent présenter des avantages considérables, mais ils peuvent aussi être imprévisibles, peu fiables et opaques : l’objectif avoué d’Anthropic est de progresser sur ces questions. Pour l'instant, l’entreprise se concentre principalement sur la recherche en vue d'atteindre ces objectifs ; elle prévoit de nombreuses possibilités pour notre travail de créer de la valeur commerciale et d'utilité publique.Il est intéressant de noter qu'Anthropic développe également son propre chatbot polyvalent : un rival potentiel de ChatGPT nommé Claude. Toutefois, il n'est pas certain que Google envisage d'intégrer Claude dans ses services, comme Microsoft le fait avec ChatGPT. Google dispose déjà d'une grande expertise interne dans le développement de systèmes linguistiques d'IA, et le FT suggère que l'une des motivations de l'accord est simplement de développer l'activité de cloud computing de Google.Claude donne peu de détails techniques sur sa mise en œuvre, mais le document de recherche d'Anthropic sur l'IA constitutionnelle décrit AnthropicLM v4-s3, un modèle pré-entraîné de 52 milliards de paramètres. Ce modèle autorégressif a été entraîné de manière non supervisée sur un grand corpus de textes, un peu comme le GPT-3 d'OpenAI. Anthropic indique que Claude est un nouveau modèle, plus grand, avec des choix architecturaux similaires à ceux de la recherche publiée.Claude et ChatGPT s'appuient tous deux sur l'apprentissage par renforcement (RL) pour former un modèle de préférence sur leurs résultats, et les générations préférées sont utilisées pour des ajustements ultérieurs. Cependant, la méthode utilisée pour développer ces modèles de préférence diffère, Anthropic privilégiant une approche qu'il appelle l'IA constitutionnelle.De nombreux chercheurs en IA ont depuis critiqué les actions d'OpenAI, les jugeant de plus en plus imprudentes, en particulier le lancement de ChatGPT sur le Web public à la fin de l'année dernière, sans garanties appropriées ni logiciel capable de détecter ses résultats de manière fiable. En comparaison, Anthropic met l'accent sur son travail de construction de "systèmes d'IA fiables, interprétables et orientables" sur son site Web.Source : Report from the Financial TimesQue pensez-vous de cette course entre Google et Microsoft pour l'avenir de l'IA ?Pensez-vous que Google pourra rattraper l'avance de Microsoft qui connaît un succès avec ChatGPT ?Quelle appréciation faites-vous de ChatGPT et de son potentiel concurrent Claude ?