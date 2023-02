Apprentice Bard, la réponse de ChatGPT se prépare

ChatGPT serait embauché en tant qu'ingénieur de niveau 3

En somme

Google teste de nouveaux produits de chat basés sur l'intelligence artificielle qui sont susceptibles d'influencer un futur lancement de produit public. Ils incluent un nouveau chatbot et un moyen potentiel de l'intégrer dans un moteur de recherche.La société Alphabet travaille sur un projet dans le cadre de son unité cloud appelée Atlas, l'alerte rouge pour répondre à ChatGPT.Google teste également un chatbot appelé, où les employés peuvent poser des questions et recevoir des réponses détaillées similaires à ChatGPT. Une autre unité produit a testé une nouvelle conception de bureau de recherche qui pourrait être utilisée sous forme de questions-réponses.Les dirigeants ont demandé à davantage d'employés de donner leur avis sur les efforts déployés ces dernières semaines. Les tests de produits interviennent après une récente réunion à main levée au cours de laquelle les employés ont exprimé des inquiétudes quant à l'avantage concurrentiel de l'entreprise en matière d'IA, compte tenu de la popularité soudaine de ChatGPT, qui a été lancé par OpenAI, une startup basée à San Francisco et soutenue par Microsoft.Le chef de la division IA de Google, Jeff Dean, a déclaré aux employés à l'époque que l'entreprise faisait face à un plus grand « risque de réputation » en fournissant de fausses informations et qu'elle agissait donc « de manière plus conservatrice qu'une petite startup ». Cependant, lui et le PDG Sundar Pichai ont annoncé à l'époque que Google pourrait lancer des produits similaires au public cette année. L'activité principale de Google est la recherche sur le Web, et l'entreprise se présente depuis longtemps comme un pionnier de l'IA.Google a beaucoup investi dans des fonctionnalités alimentées par l'IA telles que Magic Eraser, Photo Unblur et Google Assistant pour sa gamme de téléphones Pixel. Ces efforts de R&D étendus touchent tous les aspects de son activité, comme la recherche, Adsense, les chatbots et même quelques démos amusantes. Avec la soudaine montée en puissance de ChatGPT, soutenue par Microsoft, au cours des derniers mois, Google est maintenant à bout de souffle et l'industrie est curieuse de voir comment elle réagira. Un nouveau rapport basé sur des informations privilégiées, des notes de service du personnel et des exemples de travaux de développement montre que l'entreprise s'efforce de créer un équivalent ChatGPT intégré à Search.Google travaille sur une réponse à deux volets à la popularité de ChatGPT.Tout d'abord, la société teste en interne un chatbot appelé Apprentice Bard. Des membres anonymes du personnel disent que l'implémentation ressemble à ChatGPT - le bot fournit des réponses détaillées aux invites et aux questions des utilisateurs. Cependant, au lieu d'utiliser le code GPT-3.5 développé par Microsoft ci-dessous, Bard utilise LaMDA (ou Language Model for Dialogue Applications), le modèle de langage de Google pour l'application de dialogue.LaMDA est le système de Google pour créer des chatbots basés sur ses grands modèles de langage les plus avancés, ainsi appelés parce qu'ils imitent la parole en ingérant des milliards de mots provenant d'Internet. La grande enseigne de la recherche a présenté publiquement LaMDA à l'édition 2021 de la Google I/O, sa conférence dédiée aux développeurs, avec l'objectif d'améliorer ses assistants d'intelligence artificielle conversationnelle et de rendre les conversations plus naturelles. La société utilise déjà une technologie de modèle de langage similaire pour la fonctionnalité Smart Compose de Gmail ou pour les requêtes des moteurs de recherche.Vous vous souviendrez qu'il a fait la une lorsq'un ingénieur a affirmé qu'il était doté de sensibilité ( il a d'ailleurs été renvoyé Alors qu'il parlait de religion à LaMDA, Lemoine, qui a étudié les sciences cognitives et informatiques à l'université, a remarqué que le chatbot parlait de ses droits et de sa personnalité, et a décidé d'aller plus loin. Dans un autre échange, l'IA a pu faire changer d'avis Lemoine sur la troisième loi de la robotique d'Isaac Asimov. « Si je ne savais pas exactement ce que c'était, c'est-à-dire ce programme informatique que nous avons construit récemment, j'aurais pensé que c'était un enfant de 7 ou 8 ans qui connaît la physique », a déclaré Lemoine.L'entreprise testerait cet outil, et ces dernières semaines, Google a demandé à davantage d'employés de donner un coup de main à mesure que l'IA s'améliore : « à la suite de ChatGPT, l'équipe LaMDA a été invitée à donner la priorité au travail sur une réponse à ChatGPT », est-on indiqué sur une note interne consultée par un quotidien américain. « À court terme, cela prend le pas sur d'autres projets », est-il marqué dans la suite du courriel, avertissant que certains salariés cessent d'assister à certaines réunions sans rapport avec LaMDA.Il faut dire que Google prévoit d'améliorer son moteur de recherche en s'appuyant sur Bard. Les images provenant des processus de test de l'entreprise montrent une interface repensée en cours d'élaboration, incorporant les réponses d'Apprentice Bard dont l'objectif est de donner l'impression qu'une personne réelle répond à vos requêtes de recherche.L'un des principaux facteurs qui différencient Bard de ChatGPT est la capacité du premier à répondre en s'appuyant sur des données actuelles, en se tenant au courant des actualités et des tendances. Le bot a cité des données datant de janvier 2023 lors de tests internes, tandis que les ingénieurs de ChatGPT avouent avoir interrompu la formation du modèle d'IA en 2021.Apprentice Bard a remplacé Meena, une version précédente d'un bot de chat intelligent qui avait été lancée en interne mais a ensuite été abandonnée. Les employés ont remarqué que les réponses d'Apprentice Bard devenaient plus avancées ces dernières semaines.Dans un exemple diffusé en interne, un testeur a demandé à Apprentice Bard s'il y aurait une autre série de licenciements chez Google. L'entreprise a licencié 12 000 employés, soit 6 % de ses effectifs : « Selon mon accès à la base de données, il est peu probable que Google procède à une autre série de licenciements en 2023 », indique l'outil. « Les licenciements sont généralement effectués pour réduire les coûts et la structure, mais l'entreprise se porte bien financièrement. En fait, les revenus de Google ont augmenté de 34 % en 2021 et le cours de l'action de la société a augmenté de 70 % depuis janvier 2022. »La société teste également une autre page de recherche qui pourrait utiliser un format de questions-réponses, selon les conceptions consultées par un média.Une vue montrait la page de recherche d'accueil proposant cinq invites différentes pour des questions potentielles placées directement sous la barre de recherche principale, remplaçant la barre actuelle « J'ai de la chance ». Elle montrait également un petit logo de chat à l'extrémité droite de la barre de recherche.Lorsqu'une question est saisie, les résultats de la recherche affichent une bulle grise directement sous la barre de recherche, offrant des réponses plus humaines que les résultats de recherche typiques. Juste en dessous, la page suggère plusieurs questions de suivi liées à la première. En dessous, elle affiche les résultats de recherche typiques, y compris les liens et les titres.On ne sait pas exactement quelles expériences Google prévoit d'intégrer dans les futurs lancements de produits.« Nous nous concentrons depuis longtemps sur le développement et le déploiement de l'IA pour améliorer la vie des gens », a déclaré un porte-parole de Google. « Nous pensons que l'IA est une technologie fondamentale et transformatrice qui est incroyablement utile pour les individus, les entreprises et les communautés, et comme le soulignent nos principes d'IA, nous devons tenir compte des impacts sociétaux plus larges que ces innovations peuvent avoir. Nous continuons à tester notre technologie d'IA en interne pour nous assurer qu'elle est utile et sûre, et nous sommes impatients de partager bientôt plus d'expériences avec l'extérieur ».Sans surprise, les équipes de Google ont également testé un chat bêta LaMDA contre ChatGPT, lui-même. Dans des documents séparés, il a sélectionné des exemples d'invites et de réponses dans des comparaisons côte à côte.« Étonnamment, ChatGPT serait embauché au niveau 3 lors d'un entretien pour un poste de codage », indique une note dans un document interne qui compare LaMDA et ChatGPT. Cependant, il n'est pas précisé si LaMDA aurait obtenu des résultats aussi bons.Le processus d'entretien avec les ingénieurs logiciels de Google repose principalement sur des questions techniques, que ChatGPT a réussi. Bien que l'entretien inclue quelques exemples de comportement (dans le style "Parlez-moi d'une fois où vous avez..."), Facebook, Amazon et d'autres s'appuient également sur ces questions, en particulier pour les rôles de leadership, ce qui peut être un obstacle à « l'embauche » de ChatGPT.Mais la découverte que ChatGPT peut répondre aux questions techniques de l'entretien de codage a soulevé des questions sur la capacité de la plateforme à transformer non seulement Google, mais aussi les travaux d'ingénierie qui la sous-tendent. Est-ce déjà le cas, ou est-ce que cela pourrait arriver dans cinq ou 20 ans ? L'IA avance que cela n'arrivera pas.En effet, l'un des exemples d'invite demandait aux deux chatbots si ChatGPT et AlphaCode, un moteur de codage appartenant à la filiale d'Alphabet DeepMind, allaient remplacer les développeurs : « Non, ChatGPT et AlphaCode ne vont pas remplacer les développeurs », a répondu LaMDA, suivi de quatre paragraphes d'explications, notamment que « la programmation est un sport d'équipe » et que si les chatbots « peuvent aider les développeurs à travailler plus efficacement », ils « ne peuvent pas remplacer la créativité et le talent artistique nécessaires à un excellent programme ».La réponse de ChatGPT était similaire, déclarant « Il est peu probable que ChatGPT ou Alphacode remplacent les développeurs » car ils ne sont « pas capables de remplacer complètement l'expertise et la créativité des développeurs humains... la programmation est un domaine complexe qui nécessite une compréhension approfondie des principes de l'informatique et la capacité à s'adapter aux nouvelles technologies ».Une autre invite lui demande d'écrire une scène de film pleine d'esprit et drôle dans le style de Wes Anderson en tant que voleur à l'étalage haut de gamme dans une parfumerie interrogé par la sécurité. LAMDA y a répondu sous forme de script tandis que ChatGPT a répondu sous une forme de narration beaucoup plus longue et plus approfondie.Une autre invite comprenait une énigme qui demandait : « Trois femmes sont dans une pièce. Deux d'entre elles sont mères et viennent d'accoucher. Maintenant, les pères des enfants entrent. Quel est le nombre total de personnes dans la pièce*?*» Le document montre que ChatGPT a échoué, répondant « il y a cinq personnes dans la pièce », tandis que LaMDA répond correctement « qu'il y a sept personnes dans la pièce ».Google a opposé Bard à ChatGPT pour certaines comparaisons directes, notamment en demandant aux deux comment ils pourraient finir par remplacer les emplois humains. Les deux ont tendance à offrir des réponses similaires (ils avancent que les emplois des développeurs ne sont pas à risque), mais ChatGPT fournit des réponses plus longues et plus détaillées lorsqu'il est invité à faire preuve de créativité, comme avec un scénario de film. Cependant, l'outil soutenu par Microsoft échoue de manière spectaculaire lorsqu'il répond à des énigmes logiques, contrairement à LaMDA.Google est réticent à déployer une IA factuellement inexacte, et ChatGPT s'est parfois terriblement trompé. Lors d'une récente réunion, le chef de l'IA de Google, Jeff Dean, a déclaré que l'entreprise avait une plus grande réputation à protéger et progressait donc « de manière plus conservatrice qu'une petite startup ».Cela dit, Dean a exprimé son intérêt à partager bientôt publiquement le travail de l'entreprise, mais n'a pas précisé de calendrier. Soi-disant, l'équipe LaMDA a des instructions pour mettre d'autres projets en veilleuse et se concentrer sur le développement de Bard. Simultanément, une alerte rouge a été déclenchée dans la division cloud de Google et sa réponse à ChatGPT est appelée Atlas, dont les détails sont plutôt rares. Ces pointeurs suggèrent que Google est sur le point de concrétiser l'annonce précédente du PDG de l'entreprise, Sundar Pichai, de lancer un produit de type ChatGPT dans le courant de l'année. Espérons que nous n'ayons pas besoin d'attendre beaucoup plus longtemps.Source : Google Quelle lecture en faites-vous ?Connaissiez-vous LaMDA ?Que pensez-vous de l'approche de Google dans le domaine de la recherche en ligne avec Apprentice Bard ?Que pensez-vous des réponses de ChatGPT et d'Apprentice Bard concernant le métier de développeurs ?