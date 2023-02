Sam Altman, PDG d'OpenAI



This does seem like the opposite of open. OpenAI is essentially captured by Microsoft. — Elon Musk (@elonmusk) September 24, 2020

Sam Altman n'est pas simplement un survivaliste avec une grande réserve d'or qui loue des avions pour les faire voler dans toute la Californie juste pour s'amuser. Le PDG de 37 ans est également connu pour avoir été un critique virulent du modèle économique qui prévaut aujourd'hui dans le monde : le capitalisme. Et il semble avoir un plan pour mettre le bâton dans les roues des capitalistes et provoquer la chute du système. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre lors de sa récente interview avec Forbes dans laquelle il a abordé brièvement les plans d'OpenAI dans le domaine de l'IA et l'IAG et les bouleversements qu'elles pourraient entrainer dans le futur.Alors que le ciel semble être la limite pour ChatGPT et ses applications potentielles, Sam Altman affirme que l'IAG avancée à laquelle ChatGPT aspire à terme n'en est qu'à ses débuts. Et si les choses vont dans le bon sens pour OpenAI, cela pourrait même bouleverser le modèle économique contre lequel Sam Altman se rebellait lorsqu'il a cofondé la startup avec Elon Musk en 2015. « Je pense que si l'IAG se produit vraiment pleinement, je peux imaginer toutes ces façons dont elle brise le capitalisme », a déclaré Sam Altman dans une interview avec Forbes publiée vendredi. Il a déclaré que l'IAG est l'impulsion qui guide ses actions et constitue sa raison d'être.Pour rappel, l'intelligence artificielle générale (IAG) est la représentation de capacités cognitives humaines généralisées dans un logiciel de sorte que, face à une tâche inconnue, le système d'IAG puisse trouver une solution. L'intention d'une IAG est d'accomplir toute tâche dont un être humain est capable. Toutefois, les définitions de l'IAG varient, car les experts de différents domaines définissent l'intelligence humaine selon différentes perspectives. Les informaticiens définissent souvent l'intelligence humaine en termes de capacité à atteindre des objectifs. Mais les psychologues définissent souvent l'intelligence générale en termes d'adaptabilité ou de survie.En créant OpenAI, Sam Altman et ses partenaires ont en fait entrepris de contrer l'hégémonie croissante de Google dans le domaine de l'IA. À l'époque, Google venait de finaliser l'acquisition de DeepMind, la startup londonienne spécialisée dans l'IA pour 500 millions de dollars. Il y a deux ans, DeepMind a réalisé une percée majeure en cataloguant presque toutes les protéines connues du corps humain. S'opposant à l'idée qu'un seul géant de la technologie puisse monopoliser la recherche sur l'IA pour les années à venir, Sam Altman a affirmé lors de l'interview que la mission d'OpenAI était tout le contraire : démocratiser entièrement la technologie.Mais encore, il a ajouté qu'OpenAI entend distribuer les bénéfices aussi équitablement que possible en partageant en permanence avec le monde entier les travaux, les recherches et même les brevets de l'entreprise. « Notre but est de faire progresser l'intelligence numérique de la manière la plus susceptible de bénéficier à l'humanité dans son ensemble, sans être contraints par la nécessité de générer un retour financier. Puisque notre recherche est libre de toute obligation financière, nous pouvons mieux nous concentrer sur un impact humain positif », a annoncé l'entreprise dans une déclaration lors du lancement de ses activités il y a environ huit ans.Lorsque Microsoft a confirmé qu'il étendait son partenariat avec OpenAI le mois dernier, le PDG Satya Nadella a déclaré dans un communiqué que les deux entreprises partagent l'ambition de "démocratiser l'IA en tant que nouvelle plateforme technologique". Il estime que le partenariat avec OpenAI permettrait aux entreprises d'avoir accès à des outils tels que ChatGPT dans les courriels, les diaporamas et les feuilles de calcul sur le lieu de travail. Ainsi, Microsoft a lancé Azure OpenAI et a déclaré que le service permettra aux entreprises de toute taille et de tous les domaines d'avoir désormais accès aux modèles d'IA les plus avancés au monde.ChatGPT devrait renforcer la compétitivité de Microsoft Azure face à Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud Platform (GCP). Depuis son lancement en novembre dernier, ChatGPT est devenu extrêmement populaire dans le monde entier. Des millions de personnes ont utilisé le chatbot pour faire leurs devoirs ou pour les aider à préparer des recettes de cuisine. Selon des chiffres publiés en janvier, ChatGPT a atteint un million d'utilisateurs en cinq jours seulement et a été déclaré récemment l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire, se développant plus rapidement que les piliers des médias sociaux, notamment Instagram et TikTok.Cependant, les sceptiques ne peuvent s'empêcher de remarquer qu'OpenAI commence à se comporter de manière beaucoup moins anticapitaliste qu'auparavant, maintenant que son sort financier est lié à celui de Microsoft, qui est virtuellement responsable de la startup d'IA jusqu'à ce qu'OpenAI soit en mesure de rembourser l'investissement initial du géant technologique, avec les intérêts. OpenAI fait l'objet de critiques en raison de son partenariat avec Microsoft. OpenAI a reçu un milliard de dollars de la part de Microsoft en 2019 et en janvier, le géant de Redmond a annoncé qu'il a de nouveau investi plusieurs milliards de dollars dans la startup d'IA.Depuis 2019, OpenAI n'est plus une organisation à but non lucratif, mais une entreprise à profit plafonné. Et les investissements de Microsoft poussent la startup dans une quête de revenus afin de rembourser ses dettes. Quelques semaines après le lancement de ChatGPT, Sam Altman a écrit sur Twitter en décembre qu'il "devrait le monétiser d'une manière ou d'une autre à un moment donné". OpenAI a lancé la semaine dernière ChatGPT Plus, qui coûte 20 $ par mois. Mais lors de l'interview, Sam Altman a déclaré qu'il croit toujours qu'OpenAI peut trouver un équilibre entre son objectif de démocratisation et ses nouveaux intérêts monétaires.Selon certaines sources, de nombreux employés qui étaient là au début de l'aventure ont quitté OpenAI en raison de changements culturels et stratégiques, notamment d'une moindre importance accordée à la démocratisation de l'IA. En outre, Sam Altman est l'un des seuls cofondateurs encore présents. La plupart, en particulier Elon Musk, ont quitté l'entreprise. La décision de l'entreprise de passer d'un laboratoire de recherche en IA à une entreprise à but lucratif en 2019 serait la raison à l'origine de plusieurs de ces départs. Quant à Elon Musk, il aurait quitté l'entreprise en 2018 en raison de désaccords sur sa direction et d'un conflit d'intérêts.En septembre 2020, Elon Musk a critiqué les liens entre OpenAI et Microsoft, soulignant que la startup était en train d'être absorbée par le géant de Redmond. « Cela semble être le contraire de l’ouverture. OpenAI est essentiellement capté par Microsoft », a-t-il écrit dans un tweet du 24 septembre 2020. Le tweet d'Elon Musk était en réponse à une annonce selon laquelle Microsoft a obtenu la licence exclusive du modèle de langage GPT-3 d'OpenAI dans le cadre de son partenariat avec la startup d'IA. Aujourd'hui, comme à l'époque, les critiques de Sam Altman continuent d'affirmer que cela n'est en aucun cas un exemple de démocratisation de l'IA.En outre, lors de sa récente interview avec Forbes, Sam Altman a déclaré : « je pense que le capitalisme est génial. J'adore le capitalisme. Je considère le capitalisme comme le meilleur modèle économique parmi un mauvais groupe. J'espère que nous en trouverons un bien meilleur ». Le PDG a réitéré l'idée qu'aucune entreprise ne devrait posséder l'IA et en accaparer les bénéfices, et a ajouté qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour qu'OpenAI ne le devienne pas. Cependant, l'entreprise qu'il dirige est de plus en plus critiquée, les critiques estimant que cela fait des années qu'OpenAI s'est considérablement éloignée de ses objectifs initiaux.Source : ForbesQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des propos du PDG d'OpenAI Sam Altman ?Pensez-vous que l'IA, ou l'IAG, peut remettre en cause le capitalisme ? Pourquoi ?Pensez-vous qu'OpenAI s'est détournée de son but initial qui est de démocratiser l'intelligence artificielle ?Le partenariat avec Microsoft empêche-t-il OpenAI de poursuivre ce but ?Pensez-vous que tout le monde peut bénéficier équitablement des progrès dans le domaine de l'IA ?