Fini le temps où vous deviez taper des mots-clés spécifiques et avoir du mal à trouver les informations dont vous avez besoin. Microsoft Bing est sur le point de publier son intégration ChatGPT, qui permettra aux utilisateurs de poser des questions de manière naturelle et d'obtenir une expérience de recherche sur mesure qui remodèlera notre façon d'explorer Internet.



J'ai eu un aperçu de l'intégration ChatGPT de Bing et j'ai réussi à faire des recherches avant qu'il ne soit fermé. Voici un aperçu de ce qui vous attend*:



Découvrez le nouveau Bing



L'intégration ChatGPT de Bing s'appellera le nouveau Bing. Microsoft le positionne comme une évolution du moteur de recherche, vous demandant de le considérer comme «*un assistant de recherche, un planificateur personnel et un partenaire créatif à vos côtés. L'intégration sera alimentée par le GPT-4 d'OpenAI, une version plus rapide de ChatGPT ».



La barre de recherche est maintenant une chatbox



La barre de recherche vide est remplacée par une grande zone de texte avec une invite vous conviant à lui demander n'importe quoi. Vous disposerez de 1000 caractères pour écrire votre question, ce qui permettra une bonne quantité de détails dans votre demande. Vous pourrez fournir un contexte, fournir des instructions spécifiques ou énumérer des exemples.





Bing fait des recherches pour vous



Contrairement à ChatGPT, qui est formé sur les données collectées jusqu'en 2021, le nouveau Bing pourra accéder aux informations actuelles.



Lorsque vous posez une question, l'IA va l'interpréter et effectuer plusieurs recherches liées à votre demande. Il compilera ensuite les résultats et rédigera un résumé pour vous. Bing mettra en évidence des phrases particulières et citera d'où il a obtenu ces informations, vous permettant de jauger de la pertinence de sa réponse.





Vous verrez les sources citées par Bing à la fin de sa réponse. Voici un exemple tiré d'une question liée à la condition physique

Bing peut faire des plans pour vous



Bing sera en mesure de traiter des tâches complexes que vous devriez généralement assembler vous-même. Vous pouvez lui donner des exigences personnelles, comme vos préférences de repas, vos contraintes budgétaires, votre emplacement ou vos exigences de temps et Bing adaptera sa réponse à vos besoins et intérêts. Vous pourriez demander à Bing de générer des idées de repas ou un itinéraire de voyage.



Vous pouvez demander à Bing d'être créatif



Le nouveau Bing a un nouveau niveau de créativité et d'imagination. Étant donné que l'IA peut comprendre et répondre aux requêtes en langage naturel, vous pourrez demander à Bing d'assumer des tâches créatives auparavant au-delà du domaine d'un moteur de recherche. Vous pouvez demander à Bing d'écrire un poème rimé pour l'anniversaire de votre cousin ou de créer une nouvelle mettant en vedette vos amis.



Vous pouvez interagir avec Bing comme un chatbot



Bing pourra entretenir une conversation avec vous pour une expérience de recherche humaine. Il vous demandera également de commencer à lui parler. Après avoir interrogé Bing sur les films populaires de 2022, il a suggéré des réponses de suivi. Il a répondu à sa propre question et a posé sa propre question de suivi.



Vous pouvez toujours effectuer une recherche de manière traditionnelle



La page de résultats de recherche ne disparaîtra pas entièrement. Vous pourrez basculer entre la recherche et le chat depuis la barre d'outils.





Comment obtenir le nouveau Bing ?



Une fois la fonctionnalité en ligne, vous pouvez rejoindre la liste d'attente sur bing.com/new. Vous recevrez un e-mail lorsque vous aurez obtenu l'accès. Attendez-vous à des retards alors que Microsoft et OpenAI font évoluer leurs serveurs.

D'autres internautes ont indiqué en avoir fait l'expérience

This morning I was experiencing the CHAT feature of Microsoft Bing search and then a few moments later disappeared it. pic.twitter.com/kSA7RMPmLy — Nazmul hossain (@Nazmul60863192) February 3, 2023

Google teste de nouveaux produits de chat basés sur l'intelligence artificielle

Le ChatGPT d'OpenAI est presque partout. OpenAI a annoncé ChatGPT Plus , un forfait mensuel de 20 $ qui vous donne un accès prioritaire au chatbot AI, même pendant les heures de pointe où les utilisateurs gratuits devraient attendre. La société affirme également que le plan vous donnera « des temps de réponse plus rapides » et « un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations ».Désormais, selon la dernière mise à jour, le moteur de recherche Web de Microsoft, Bing, sera bientôt alimenté par la prochaine version de ChatGPT.Selon certains internautes, la société aurait peut-être déjà commencé à tester ChatGPT sur le moteur de recherche Bing avec un slogan « votre moteur de recherche alimenté par l'IA », qui serait capable de répondre à des questions complexes pour obtenir des inspirations créatives.Par exemple, l'étudiant et designer Owen Yin a rapporté avoir vu le « nouveau Bing » sur Twitter. Il a déclaré qu'il avait défini Bing comme page d'accueil sur le navigateur Microsoft Edge et que la nouvelle interface utilisateur venait d'être chargée. « Je n'ai rien fait pour la trouver », a expliqué Yin. « Après quelques minutes, elle a cessé de fonctionner... Ma mâchoire est tombée quand j'ai réalisé ce que je regardais! »(Nous n'avons pas été en mesure de vérifier l'authenticité de ces captures d'écran et Microsoft a refusé de commenter la validité de ces fuites apparentes)Il a même partagé plus de détails sur son blog.Yin a expliqué que la barre utilisée pour la recherche va être remplacée par une boîte de dialogue de couleur blanche où les utilisateurs pourront entrer jusqu'à 1000 caractères, ce qui est la limite désignée par l'entreprise. Dans le même temps, Yin a mis en lumière le fait que cette version de ChatGPT intégrée à Bing peut obtenir des informations à partir de données plus récentes par rapport à l'ancienne version de ChatGPT, qui ne pouvait obtenir des données datant au maximum de 2021.D'autre part, une autre fonctionnalité intéressante qui mérite d'être mentionnée était liée aux résultats de recherche et à la façon dont les utilisateurs verront des liens indiquant d'où les données exactes pour les réponses à leurs questions ont été extraites. De cette façon, les utilisateurs ont une image plus claire pour voir si les données obtenues via cet outil sont réellement exactes ou non.Lisez plutôt :Yin n'est pas le seul à dire avoir rencontré un nouveau Bing. Au moins deux autres ont déclaré avoir eu accès au moteur de recherche mis à jour sur Twitter avant qu'il ne disparaisse.Les captures d'écran d'un Bing boosté à l'IA montrent une nouvelle option "chat" apparaissant dans la barre de menu à côté de "recherche". Sélectionnez-la et vous serez redirigé vers une interface de chat qui dit : "Bienvenue dans le nouveau Bing : votre moteur de réponse alimenté par l'IA". Il y a trois options : les utilisateurs peuvent « poser des questions complexes », « obtenir de meilleures réponses » ou « obtenir une inspiration créative ». Et il y a un avertissement : « Bing est alimenté par l'IA, donc des surprises et des erreurs sont possibles. Assurez-vous de vérifier les faits et de partager vos commentaires afin que nous puissions apprendre et nous améliorer.*»Tout cela ressemble à l'interface utilisateur de ChatGPT elle-même, qui propose également des suggestions sur la meilleure façon d'utiliser le chatbot AI, ainsi qu'un avertissement indiquant que ses réponses peuvent ne pas être fiables.Ce dernier point est essentiel lorsque l'on réfléchit à la façon dont les modèles de langage d'IA pourraient être utiles pour la recherche. Il est bien connu que ces systèmes « délirent » à une certaine fréquence et les experts avertissent que leur intégration dans les moteurs de recherche fournira presque certainement de fausses informations. La question est de savoir si ces informations pourraient également être dangereuses. Si ces systèmes fonctionnent sans garanties appropriées, ils pourraient offrir des conseils médicaux préjudiciables, par exemple, ou des versions racistes ou biaisées de l'histoire. Un tel contenu peut déjà être trouvé sur Internet, mais il n'est pas livré avec l'autorité de l'IA.Malgré ces problèmes potentiels, la popularité explosive de ChatGPT semble encourager à la fois Microsoft et Google à accélérer les plans pour leur avenir assisté par l'IA. Microsoft pourrait annoncer une nouvelle version de Bing dans les semaines à venir, tandis que Google organise un événement la semaine prochaine pour discuter des travaux à venir sur l'IA.Alors qu'il faut créer un compte sur OpenAI pour utiliser ChatGPT, Bing Chat de Microsoft pourrait permettre aux utilisateurs d'accéder à ChatGPT pour tout le monde, sans nécessiter de connexion via un compte. Outre Bing, Microsoft devrait également intégrer ChatGPT dans des services comme Office 365 et plus dans les prochains jours. Avec Google travaillant également sur plusieurs services alimentés par l'IA, un moteur de recherche alimenté par l'IA pourrait être la prochaine grande chose dans le monde d'Internet.Ces outils incluent un nouveau chatbot et un moyen potentiel de l'intégrer à son moteur de recherche.La société Alphabet travaille sur un projet dans le cadre de son unité cloud appelée Atlas pour répondre à ChatGPT. Google teste également un chatbot appelé Apprentice Bard, où les employés peuvent poser des questions et recevoir des réponses détaillées similaires à ChatGPT.Les dirigeants ont demandé à davantage d'employés de donner leur avis sur les efforts déployés ces dernières semaines. Les tests de produits interviennent après une récente réunion à main levée au cours de laquelle les employés ont exprimé des inquiétudes quant à l'avantage concurrentiel de l'entreprise en matière d'IA, compte tenu de la popularité soudaine de ChatGPT, qui a été lancé par OpenAI, une startup basée à San Francisco et soutenue par Microsoft.Le chef de la division IA de Google, Jeff Dean, a déclaré aux employés à l'époque que l'entreprise faisait face à un plus grand « risque de réputation » en fournissant de fausses informations et qu'elle agissait donc « de manière plus conservatrice qu'une petite startup ». Cependant, lui et le PDG Sundar Pichai ont annoncé à l'époque que Google pourrait lancer des produits similaires au public cette année. L'activité principale de Google est la recherche sur le Web, et l'entreprise se présente depuis longtemps comme un pionnier de l'IA.Des membres anonymes du personnel disent que l'implémentation ressemble du chatbot Apprentice Bard ressemble à ChatGPT (le bot fournit des réponses détaillées aux invites et aux questions des utilisateurs). Cependant, au lieu d'utiliser le code GPT-3.5 développé par Microsoft ci-dessous, Bard utilise LaMDA (ou Language Model for Dialogue Applications), le modèle de langage de Google pour l'application de dialogue.LaMDA est le système de Google pour créer des chatbots basés sur ses grands modèles de langage les plus avancés, ainsi appelés parce qu'ils imitent la parole en ingérant des milliards de mots provenant d'Internet. La grande enseigne de la recherche a présenté publiquement LaMDA à l'édition 2021 de la Google I/O, sa conférence dédiée aux développeurs, avec l'objectif d'améliorer ses assistants d'intelligence artificielle conversationnelle et de rendre les conversations plus naturelles. La société utilise déjà une technologie de modèle de langage similaire pour la fonctionnalité Smart Compose de Gmail ou pour les requêtes des moteurs de recherche.L'entreprise testerait cet outil, et ces dernières semaines, Google a demandé à davantage d'employés de donner un coup de main à mesure que l'IA s'améliore : « à la suite de ChatGPT, l'équipe LaMDA a été invitée à donner la priorité au travail sur une réponse à ChatGPT », est-il indiqué sur une note interne consultée par un quotidien américain. « À court terme, cela prend le pas sur d'autres projets », est-il marqué dans la suite du courriel, avertissant que certains salariés cessent d'assister à certaines réunions sans rapport avec LaMDA.Il faut dire que Google prévoit d'améliorer son moteur de recherche en s'appuyant sur Bard. Les images provenant des processus de test de l'entreprise montrent une interface repensée en cours d'élaboration, incorporant les réponses d'Apprentice Bard dont l'objectif est de donner l'impression qu'une personne réelle répond à vos requêtes de recherche.L'un des principaux facteurs qui différencient Bard de ChatGPT est la capacité du premier à répondre en s'appuyant sur des données actuelles, en se tenant au courant des actualités et des tendances. Le bot a cité des données datant de janvier 2023 lors de tests internes, tandis que les ingénieurs de ChatGPT avouent avoir interrompu la formation du modèle d'IA en 2021.Apprentice Bard a remplacé Meena, une version précédente d'un bot de chat intelligent qui avait été lancée en interne mais a ensuite été abandonnée. Les employés ont remarqué que les réponses d'Apprentice Bard devenaient plus avancées ces dernières semaines.Source : billet Owen Yin Vers une nouvelle ère pour les moteurs de recherche ?Que pensez-vous des options présentées dans le retour utilisateur de Yin ?Seriez-vous intéressé par une ou plusieurs (voire toutes) de ces fonctionnalités ? Si oui, lesquels vous intéressent le plus ?Ou alors préférez-vous le fonctionnement traditionnel du moteur de recherche ?