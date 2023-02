Un total de 15 systèmes Dell PowerEdge de nouvelle génération peuvent s'appuyer sur la pile IA complète de NVIDIA - y compris les GPU, les DPU et la suite logicielle NVIDIA AI Enterprise - fournissant aux entreprises la base nécessaire pour une large gamme d'applications IA, y compris la reconnaissance vocale, la cybersécurité, les systèmes de recommandation et un nombre croissant de services révolutionnaires basés sur les langues.La nouvelle a été annoncée lors de l'événement PowerEdge .Next de Dell, où Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA, a rejoint Michael Dell, fondateur et CEO de Dell Technologies, pour une discussion au coin du feu.Commentant la façon dont ils ont célébré 25 ans de collaboration, les deux CEO ont examiné la résolution des défis de l'entreprise sous l'angle de l'IA.", a déclaré Michael Dell. "".", a déclaré Huang. "Les systèmes Dell PowerEdge équipés de DPU NVIDIA BlueField-2 constituent un élément clé du portefeuille de Dell.Les unités de traitement de données BlueField peuvent décharger, accélérer et isoler les piles de réseau et de système d'exploitation du centre de données, ce qui signifie que les entreprises utilisant les DPU NVIDIA pourraient réduire la consommation d'énergie du centre de données de près de 25 %, ce qui pourrait leur faire économiser des millions de dollars en factures d'énergie. Les serveurs Dell PowerEdge équipés de DPU NVIDIA BlueField optimisent les performances et l'efficacité des déploiements privés, hybrides et multi-clouds, y compris ceux qui utilisent VMware vSphere.De plus, les systèmes équipés de GPU NVIDIA H100 ont montré qu'ils étaient capables de traiter les données 25 fois plus efficacement pour déployer divers modèles d'IA en production, et que les serveurs Dell PowerEdge accélérés par NVIDIA étaient jusqu'à 300 fois plus économes en énergie pour l'inférence sur les grands modèles linguistiques (ceux qui dépassent 500 milliards de paramètres) par rapport aux serveurs non accélérés de la génération précédente.Pour aider les clients à démarrer rapidement leurs projets d'IA, les serveurs Dell PowerEdge accélérés par les GPU NVIDIA H100 sont fournis avec une licence pour le logiciel NVIDIA AI Enterprise.Suite logicielle d'IA de bout en bout, sécurisée et native du cloud, NVIDIA AI Enterprise rationalise le développement et le déploiement de l'IA prédictive et inclut un support d'entreprise global pour une large gamme de charges de travail spécifiques à un domaine ou à un secteur. NVIDIA AI Enterprise comprend plus de 50 frameworks et modèles pré-entraînés ainsi qu'un ensemble de workflows d'IA, qui peuvent tous aider les entreprises à accélérer le temps de déploiement tout en réduisant les coûts de l'IA prête à la production.Les frameworks NVIDIA AI inclus dans NVIDIA AI Enterprise 3.0 sont NVIDIA Clara Parabricks pour la génomique, MONAI pour l'imagerie médicale, NVIDIA Morpheus pour la cybersécurité, NVIDIA Metropolis pour l'analyse vidéo intelligente, NVIDIA DeepStream pour l'IA de vision, NVIDIA Merlin pour les systèmes de recommandation, et bien d'autres. De plus, il inclut de nouveaux workflows d'IA pour créer des assistants virtuels intelligents pour les centres de contact, des transcriptions audio multilingues et des empreintes digitales numériques pour la détection des menaces de cybersécurité.Source : Nvidia Qu'en pensez-vous ?