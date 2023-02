L’utilisation des caméras de détection d’incendie exploitant une technologie d’IA n’est pas une nouveauté

Les législateurs du Colorado ont auditionné la société de technologie Pano AI

Les systèmes de détection des incendies basés sur l’IA ne sont qu’un composant de la véritable solution

Le nouveau projet de loi du comité du Sénat du Colorado, qui a été approuvé à l’unanimité le 26 janvier dernier, établit un programme pilote de 2 millions de dollars pour installer des caméras de sécurité au sommet des montagnes situées dans les zones présentant un haut risque d’incendie forestier. Ce système de détection précoce des incendies utilisera un programme d’IA développé par une entreprise privée pour détecter les premiers signes d’un feu de forêt dans un rayon de 16 kilomètres.D’après Don Coram, ancien sénateur républicain de l’État du Colorado, l’objectif du projet de loi est de faire en sorte que les caméras et l’algorithme d’IA puissent détecter les fumées produites par un incendie et alerter les services d’urgence afin qu’ils puissent prendre les mesures de sécurité nécessaires avant que le feu ne se propage.Ce projet de loi envisage ainsi l’installation de 40 stations de caméras fixes et de six stations de caméras mobiles pouvant être déplacées au besoin pour offrir une meilleure couverture lors de la surveillance des incendies, a confirmé Ben Miller, directeur du Center of Excellence in Fire Fighting Technology, lors de l’audience du 26 janvier.En décembre dernier, le comté de Boulder s’est associé à une société privée spécialisée dans la détection des incendies de forêt, dont le logiciel basé sur l’IA a permis de localiser un incendie dans un bâtiment situé dans la périphérie du comté et d’alerter les autorités avant même que le premier appel d’urgence ne soit passé, a déclaré Ben Miller. Grâce à l’utilisation de cette technologie, une seule maison a été détruite et une autre a été endommagée avant que le feu ne soit maîtrisé. Il s’agit d’un résultat très prometteur si l’on considère la catastrophe du Marshal Fire, près de Boulder, qui a détruit plus de 1 000 habitations il y a tout juste un an.D’autre part, des centaines de tours d’observation d’incendies équipées de caméras et de systèmes d’IA capables de différencier une fumée d’un simple brouillard matinal ont déjà été installées en Californie, au Nevada, en Oregon ainsi qu’au Colorado. Ces tours de surveillance automatisée permettent même aux visiteurs occasionnels d’observer à distance et en temps réel les incendies de forêt.Un des éléments marquant de l’audience du 26 janvier a été le témoignage de la société de détection des incendies de forêt, Pano AI. La société privée a, en effet, déjà entamé des partenariats avec plusieurs villes du Colorado, notamment la station de ski d’Aspen et le comté de Boulder, et s’est étendue aux différentes agglomérations, aux comtés et même à la compagnie d’électricité Pacific Gas & Electric dans six autres États.Les stations de surveillance de Pano AI sont équipées de deux caméras haute définition pouvant pivoter à 360 degrés et couvrir un rayon d’action d’environ 16 km. Ces caméras sont directement connectées au logiciel d’IA de l’entreprise et chaque station coûte approximativement 50 000 dollars par an.Le fonctionnement du système est alors assez simple comme le précise Arvind Satyam, directeur commercial de Pano AI. Une fois qu’une caméra détecte un risque d’incendie potentiel, les images et autres informations utiles sont transmises au centre de renseignement de l’entreprise pour subir un examen humain. Cette étape est nécessaire pour s’assurer que l’algorithme d’IA ne confond pas un nuage de poussière avec de la fumée, et ce même si l’IA a été entraînée sur une base de données de plus de 300 millions d’images pour faire la distinction entre une fumée d’incendie et ce qui ne l’est pas. Si la menace est confirmée, les informations sont finalement transmises aux services d’urgence.Selon le témoignage de Satyam durant son audience, les avantages de leur système vont bien au-delà de la simple détection d’incendie. Leur outil permettrait en effet aux services d’incendie de localiser l’emplacement exact des feux de forêt et de suivre l’évolution de l’incendie en temps réel grâce à leurs caméras.Suite aux tempêtes extrêmes qui ont arrosé la Californie de plus de 27 cm de pluie lors des dernières semaines et en raison des fortes chutes de neige qui ont touché diverses régions, la sécheresse frappe désormais la majeure partie du Nevada, de la Californie, de l’Utah et de nombreux autres États occidentaux, a indiqué la National Oceanic and Atmospheric Administration. Ces conditions hors normes, auxquelles s’ajoutent les récentes vagues de chaleur liées au changement climatique , ont augmenté l’intensité des feux de forêt qui deviendront plus fréquents et plus destructeurs, affirment les scientifiques.En réponse à cette menace croissante, les services d’incendie se sont alors appuyés sur des technologies de détection d’incendie basées sur l’IA, en particulier dans l’État de Californie où ces programmes innovants ont été largement utilisés, a déclaré David Blankinship, conseiller principal en technologie pour la Western Fire Chiefs Association dans une interview.Ces systèmes permettront aux autorités en charge de la lutte contre les incendies “”, a-t-il rajouté.Cependant, comme l’a précisé Blankinship, “”. Cette solution devra compter sur les civils qui signalent les incendies, sur l’utilisation de différents équipements comme des capteurs de fumée, des avions qui récoltent les informations en survolant les incendies, voire des satellites qui fournissent des données sur l’étendue d’un incendie, a-t-il exposé.Source : AP NewsQue pensez-vous de ce nouveau projet de loi des législateurs du Colorado ?Selon vous, quels pourraient être les impacts de cette solution sur l’environnement ?En l’état actuel de la technologie, pensez-vous qu’il soit possible de concevoir un système de détection de feu de forêt entièrement autonome ?