Le chatbot IA de Google, Bard, fait une erreur factuelle dans la première démo



Not to be a ~well, actually~ jerk, and I'm sure Bard will be impressive, but for the record: JWST did not take "the very first image of a planet outside our solar system".



the first image was instead done by Chauvin et al. (2004) with the VLT/NACO using adaptive optics. https://t.co/bSBb5TOeUW pic.twitter.com/KnrZ1SSz7h — Grant Tremblay (@astrogrant) February 7, 2023

Un impact sur la capitalisation boursière

La capacité de ChatGPT à proposer une réponse concise et fidèle à une question pourrait faire gagner aux utilisateurs le temps qu'ils passent généralement à parcourir les liens sur Google pour trouver la même information. D'ailleurs, Microsoft a intégré une version améliorée de ChatGPT à certains de ses produits à l'instar de Teams ou de Bing, pour avoir une plus value sur la concurrence.Pour ne pas être en reste, Google a accéléré son travail sur Apprentice Bard, l'une de ses réponses à ChatGPT.Google a beaucoup investi dans des fonctionnalités alimentées par l'IA telles que Magic Eraser, Photo Unblur et Google Assistant pour sa gamme de téléphones Pixel. Ces efforts de R&D étendus touchent tous les aspects de son activité, comme la recherche, Adsense, les chatbots et même quelques démos amusantes. Avec la soudaine montée en puissance de ChatGPT, soutenue par Microsoft, au cours des derniers mois, Google est maintenant à bout de souffle et l'industrie est curieuse de voir comment elle réagira. Un nouveau rapport basé sur des informations privilégiées, des notes de service du personnel et des exemples de travaux de développement montre que l'entreprise s'efforce de créer un équivalent ChatGPT intégré à Search.Concernant Apprentice Bard, des membres anonymes du personnel ont expliqué aux médias que l'implémentation ressemble à ChatGPT (le bot fournit des réponses détaillées aux invites et aux questions des utilisateurs). Cependant, au lieu d'utiliser le code GPT-3.5 développé par Microsoft ci-dessous, Bard utilise LaMDA (ou Language Model for Dialogue Applications), le modèle de langage de Google pour l'application de dialogue.LaMDA est le système de Google pour créer des chatbots basés sur ses grands modèles de langage les plus avancés, ainsi appelés parce qu'ils imitent la parole en ingérant des milliards de mots provenant d'Internet. La grande enseigne de la recherche a présenté publiquement LaMDA à l'édition 2021 de la Google I/O, sa conférence dédiée aux développeurs, avec l'objectif d'améliorer ses assistants d'intelligence artificielle conversationnelle et de rendre les conversations plus naturelles. La société utilise déjà une technologie de modèle de langage similaire pour la fonctionnalité Smart Compose de Gmail ou pour les requêtes des moteurs de recherche.Ces dernières semaines, Google a demandé à davantage d'employés de donner un coup de main à mesure que l'IA s'améliore : « à la suite de ChatGPT, l'équipe LaMDA a été invitée à donner la priorité au travail sur une réponse à ChatGPT », est-on indiqué sur une note interne consultée par un quotidien américain. « À court terme, cela prend le pas sur d'autres projets », est-il marqué dans la suite du courriel, avertissant que certains salariés cessent d'assister à certaines réunions sans rapport avec LaMDA.Il faut dire que Google prévoit d'améliorer son moteur de recherche en s'appuyant sur Bard. Les images provenant des processus de test de l'entreprise montrent une interface repensée en cours d'élaboration, incorporant les réponses d'Apprentice Bard dont l'objectif est de donner l'impression qu'une personne réelle répond à vos requêtes de recherche.L'un des principaux facteurs qui différencient Bard de ChatGPT est la capacité du premier à répondre en s'appuyant sur des données actuelles, en se tenant au courant des actualités et des tendances. Le bot a cité des données datant de janvier 2023 lors de tests internes, tandis que les ingénieurs de ChatGPT avouent avoir interrompu la formation du modèle d'IA en 2021.Apprentice Bard a remplacé Meena, une version précédente d'un bot de chat intelligent qui avait été lancée en interne mais a ensuite été abandonnée. Les employés ont remarqué que les réponses d'Apprentice Bard devenaient plus avancées ces dernières semaines.Lundi, Google a annoncé son chatbot AI Bard. Mais le bot n'a pas pris un bon départ, les experts notant que Bard a fait une erreur factuelle dans sa toute première démo.Un GIF partagé par Google montre Bard répondant à la question : « De quelles nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb puis-je parler à mon enfant de 9 ans ? » Bard propose une liste à puces de trois éléments, parmi lesquels un élément indiquant que le télescope « a pris les toutes premières images d'une planète en dehors de notre propre système solaire ».Cependant, un certain nombre d'astronomes sur Twitter ont souligné que c'était incorrect et que la première image d'une exoplanète avait été prise en 2004 - comme indiqué sur le site Web de la NASA (voir en source) : « Ce n'est pas pour faire mon connard (en fait, si finalement) et je suis sûr que Bard sera impressionnant, mais pour mémoire : JWST n'a pas pris 'la toute première image d'une planète en dehors de notre système solaire' », a tweeté l'astrophysicien Grant Tremblay.Bruce Macintosh, directeur des observatoires de l'Université de Californie à l'UC Santa Cruz, a également souligné l'erreur. « Parlant en tant que quelqu'un qui a imaginé une exoplanète 14 ans avant le lancement de JWST, j'ai l'impression que vous devriez trouver un meilleur exemple ? ».Dans un tweet de suivi, Tremblay a ajouté: « J'aime et j'apprécie que l'une des entreprises les plus puissantes de la planète utilise une recherche JWST pour annoncer son LLM. Génial! Mais ChatGPT, etc., bien qu'impressionnant, est souventdans l'erreur. Cela sera intéressant de voir un avenir où les LLM vérifient eux-mêmes les erreurs ».Comme le note Tremblay, un problème majeur pour les chatbots IA comme ChatGPT et Bard est leur tendance à déclarer avec confiance des informations incorrectes comme des faits.Plutôt que d'interroger une base de données de faits avérés pour répondre à des questions, ils sont formés sur d'énormes corpus de texte et analysent des modèles pour déterminer quel mot suit le suivant dans une phrase donnée. En d'autres termes, ils sont probabilistes et non déterministes (un trait qui a conduit un éminent professeur d'IA à les qualifier de « générateurs de conneries »).Mercredi, Google a tenu une conférence de presse très attendue depuis Paris qui n'a pas abouti à la décision décisive contre ChatGPT et le partenariat Microsoft-OpenAI que de nombreux experts attendaient. Au lieu de cela, Google a parcouru une collection de technologies précédemment annoncées dans une présentation discrète qui incluait la perte d'un téléphone de démonstration.La démo, qui comprenait des références à de nombreux produits qui ne sont toujours pas disponibles, s'est produite quelques heures seulement après que quelqu'un a remarqué que la publicité de Google pour son nouveau modèle de grand langage Bard contenait une erreur sur le télescope spatial James Webb. Après que Reuters ait signalé l'erreur, Forbes a remarqué que le cours de l'action de Google avait baissé d'environ 7,4%, entraînant la diminution de la capitalisation boursière d'environ 140 milliards de dollars.Sur scène devant un petit public en personne à Paris, le vice-président principal de Google, Prabhakar Raghavan, et la vice-présidente de Google Search, Liz Reid, ont présenté à tour de rôle une série de produits comprenant la "multirecherche", une fonctionnalité de recherche visuelle alimentée par l'IA de Google Lens qui permet aux utilisateurs de rechercher en prenant une photo et en décrivant ce qu'ils aimeraient trouver, une fonctionnalité "Vue immersive" de Google Maps qui permet un survol en 3D des grandes villes, et une nouvelle version de Google Traduction, ainsi qu'une poignée de petites annonces.Lors de sa présentation sur la fonction "multirecherche", Reid a présenté une démo en direct. Après un silence et un petit rire nerveux, elle continua : « Il nous manque le téléphone. Passons à autre chose, nous ne trouvons pas le téléphone. Le moment a semé la confusion chez certains lors de l'événement de presse très attendu d'une entreprise valant plus de 1 000 milliards de dollars. Après la démo de Reid, Raghavan a plaisanté : « Merci Liz, et nous devrons découvrir qui a volé ton téléphone ».Mais la grande information que les journalistes attendaient de l'événement est arrivée lundi, deux jours avant la présentation. Ce jour-là, Google a annoncé Bard, un modèle d'IA conversationnelle qu'il positionne contre ChatGPT d'OpenAI et "New Bing" de Microsoft. L'annonce de lundi a été une surprise, peut-être une décision visant à anticiper une conférence Microsoft AI qui a eu lieu mardi. Les allers-retours ont donné l'impression que les deux sociétés se préparent à une guerre concurrentielle sur l'IA générative, mais jusqu'à présent, la guerre est devenue plus une danse à sens unique alors que les critiques dénoncent la réticence de Google à livrer des produits d'IA générative, bien qu'ils aient été les pionniers de nombreuses technologies derrière eux.Quoiqu'il en soit, un internaute a commenté le live à Paris en ces termes : « Je viens de voir quelques extraits de l'événement Google à Paris. Et j'ai maintenant pour la première fois des doutes sur Google. Juste des erreurs de présentation de recrue ("nous ne pouvons pas trouver le téléphone"). Cela arrive, c'est juste dommage que ce soit maintenant. L'erreur factuelle aussi... »Concernant la baisse du cours de l'action Alphabet, Dennis Dick, fondateur et marché analyste de structure chez Triple D Trading a déclaré : « Ils punissent sévèrement l'action d'Alphabet pour cela, ce qui est justifié car évidemment tout le monde est assez excité de voir comment Google va contrer Microsoft qui a sorti un produit assez décent ».L'intégration par Microsoft des modèles de langage super médiatisés d'OpenAI dans le moteur de recherche Bing et le navigateur Web Edge a déclenché une course aux armements. Microsoft veut ronger le monopole de recherche sur le Web de Google en proposant un meilleur moteur de recherche qui utilise ChatGPT d'OpenAI pour répondre aux requêtes de manière conversationnelle avec un langage naturel plutôt que de simples listes de liens vers des pages Web pertinentes.L'idée étant que le bot est formé sur de nouveaux snapshots du Web, et que les demandes de recherche sur le Web des internautes reçoivent automatiquement une réponse du bot avec des résumés d'informations extraites d'Internet.« Cela souligne l'importance d'un processus de test rigoureux, quelque chose que nous lançons cette semaine avec notre programme Trusted Tester », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué. « Nous combinerons les commentaires externes avec nos propres tests internes pour nous assurer que les réponses de Bard atteignent un niveau élevé de qualité, de sécurité et d'ancrage dans les informations du monde réel ».Sources : site de la NASA , live (vidéo dans le texte)Qu'en pensez-vous ?Selon vous, qui mène actuellement la danse dans la course à l'intégration de l'IA sur un moteur de recherche ?Comprenez-vous pourquoi Alphabet est autant sanctionné dans le cours de son action ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer pourquoi Alphabet n'a pas présenté Bard dans son live à Paris ?