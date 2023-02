I have helped run an AI-based entrepreneurship program for years, written papers on the econ of AI, and follow the field quite closely. Nonetheless, I am *shocked* by how good OpenAI's new chat (https://t.co/6PbtqZUziI) is. E.g., you can no longer give take-home exams/homework. — Kevin Bryan (@Afinetheorem) November 30, 2022

La construction des « styles d'apprentissage » est problématique parce qu'elle ne tient pas compte des processus par lesquels les styles d'apprentissage sont façonnés. Certains élèves peuvent développer un style d'apprentissage particulier parce qu'ils ont vécu des expériences particulières. D'autres pourraient développer un style d'apprentissage particulier en essayant de s'adapter à un environnement d'apprentissage qui n'était pas bien adapté à leurs besoins d'apprentissage. En fin de compte, nous devons comprendre les interactions entre les styles d'apprentissage et les facteurs environnementaux et personnels, et comment ceux-ci façonnent notre façon d'apprendre et les types d'apprentissage que nous vivons.

ChatGPT, le système qui comprend le langage naturel et répond en langage naturel, fait sensation depuis son lancement il y a moins de trois mois. Si vous l'avez essayé, vous vous êtes sûrement demandé ce qu'il va bientôt révolutionner (ou, selon le cas, ce qu'il va détruire). Parmi les premières victimes de ChatGPT, selon une opinion désormais commune, figurera une forme d'écriture que les générations ont développé en pratiquant tout au long de leur éducation. « L'essai, en particulier l'essai de premier cycle, est au centre de la pédagogie humaniste depuis des générations », expliquait d'ailleurs Stephen Marche dans. « C'est la façon dont nous enseignons aux enfants comment faire des recherches, penser et écrire. Toute cette tradition est sur le point d'être bouleversée de fond en comble ».Kevin Bryan, professeur agrégé à l'Université de Toronto, a tweeté avec étonnement à propos du chatbot d'OpenAI : « Vous ne pouvez plus donner d'examens/devoirs à faire à la maison… Même sur des questions spécifiques qui impliquent de combiner des connaissances dans plusieurs domaines, le chat OpenAI est franchement meilleur que le MBA moyen à ce stade. C'est franchement incroyable ». Ni les ingénieurs qui développent cette technologie, ni les éducateurs, ne se sont préparés aux retombées.Les outils de traitement du langage naturel pose aux sciences humaines universitaires toute une série de problèmes sans précédent. Des questions pratiques sont en jeu : les départements de sciences humaines jugent leurs étudiants de premier cycle sur la base de leurs essais. Ils donnent des doctorats sur la base de la composition d'une thèse. Que se passe-t-il lorsque les deux processus peuvent être considérablement automatisés ? Si ChatGPT devient instantanément capable de préparer un essai académique plausible sur un sujet donné, quel avenir pourrait-il y avoir pour l'essai académique lui-même ?L'hôte de la chaîne YouTube EduKitchen pose plus ou moins cette même question à Noam Chomsky (un penseur sur lequel on peut compter pour des opinions sur l'éducation) dans l'interview ci-dessous.« Pendant des années, il y a eu des programmes qui ont aidé les professeurs à détecter les essais plagiés », souligne Chomsky. « Maintenant, ça va être plus difficile, parce que c'est plus facile de plagier. Mais c'est à peu près la seule contribution à l'éducation à laquelle je peux penser ». Il admet que les systèmes de type ChatGPT « peuvent avoir une certaine valeur pour quelque chose », mais que ce « quelque chose » n'est pas une évidence.Dans l'état actuel de la technologie pertinente, Chomsky considère l'utilisation de ChatGPT comme « essentiellement un outil high-tech de plagiat » et « un moyen d'éviter l'apprentissage ». Il compare son essor à celui du smartphone : de nombreux étudiants « sont assis là à discuter avec quelqu'un sur leur iPhone. Une façon de gérer cela est d'interdire les iPhones ; une autre façon de le faire est de rendre la classe intéressante ». Le fait que les étudiants utilisent instinctivement la haute technologie pour éviter d'apprendre est « un signe que le système éducatif est défaillant ». Si cela « n'attire pas les élèves, ne les intéresse pas, ne les interpelle pas, ne leur donne pas envie d'apprendre, ils trouveront des échappatoires », comme lui-même l'a fait en empruntant les notes d'un ami pour passer un cours de chimie ennuyeux à l'université sans y assister en 1945.Après avoir passé la majeure partie de sa carrière à enseigner au MIT, Chomsky a pris sa retraite en 2002 pour devenir un intellectuel public à plein temps. Robert Zaretsky, de l'Université de Houston, qui enseigne toujours, a récemment proposé sa propre vision plus sombre de ChatGPT et de l'éducation. « L'essai universitaire est mort il y a des années », soutient-il. « C'est un jeu de tasse dans lequel un étudiant m'envoie un fichier électronique qui, lorsqu'il est ouvert, renverse un fouillis de mots que l'expéditeur propose comme un papier fini » (auquel, vraisemblablement, la sortie d'un système d'apprentissage automatique serait en fait être de loin préférable). La plupart des « perturbations » technologiques laissent dans leur sillage des effets à la fois positifs et négatifs. Si l'essai universitaire est en effet irrécupérable, peut-être que ChatGPT entraînera enfin son remplacement par quelque chose de plus intéressant.À la suite de l'augmentation des cas de plagiat et du recours à ChatGPT par les étudiants pour leurs devoirs, en France, Sciences Po a interdit l'utilisation du chatbot fondé par OpenAI. L'Institut d'études politiques de Paris a déclaré que l'école avait envoyé un e-mail à tous les étudiants et professeurs annonçant l'interdiction de ChatGPT et de tous les autres outils basés sur l'IA à Sciences Po. « Sans référencement transparent, il est interdit aux étudiants d'utiliser le logiciel pour la production de tout travail écrit ou présentation, sauf à des fins de cours spécifiques, sous la supervision d'un responsable de cours », a déclaré Sciences Po, sans préciser comment il suivrait usage.En dehors de la France, certaines écoles publiques de New York et de Seattle ont également mis en œuvre l'interdiction tandis que certaines universités basées aux États-Unis se concentrent davantage sur les évaluations des devoirs que sur les essais écrits à la main et les examens oraux. Cependant, ce dernier ne peut toujours pas atténuer le problème du plagiat.Supposons que vous êtes professeur de pédagogie et que vous attribuez un essai sur les styles d'apprentissage. Un étudiant remet une dissertation avec le paragraphe d'ouverture suivant*:Comment noteriez-vous l'étudiant si vous saviez qu'il ne l'avait pas entièrement écrit*? Parce que Mike Sharples, professeur au Royaume-Uni, a utilisé GPT-3 pour l'écrire. L'ensemble de l'essai, que Sharples considérait comme un niveau universitaire, est disponible en source.L'intention de Sharples était d'exhorter les éducateurs à « repenser l'enseignement et l'évaluation » à la lumière de la technologie, qui, selon lui, « pourrait devenir un cadeau pour les étudiants qui trichent, un puissant assistant pédagogique, ou alors un outil de créativité ».Il y a quelques mois, un étudiant néo-zélandais a avoué avoir utilisé l'IA pour rédiger ses devoirs, justifiant son recours à ChatGPT en le rangeant dans la même catégorie qu'un correcteur orthographique : « J'ai les connaissances, j'ai l'expérience vécue, je suis un bon élève, Je vais à tous les tutoriels et je vais à toutes les conférences et je lis tout ce que nous avons à lire, mais j'ai eu l'impression d'être pénalisé parce que je n'écris pas avec éloquence et je ne pensais pas que ce n'était pas bien », a-t-il déclaré à un journal étudiant à Christchurch. Il n'avait pas l'impression de tricher, car les directives des étudiants de leur université stipulent seulement que vous n'êtes pas autorisé à demander à quelqu'un d'autre de faire votre travail à votre place. GPT-3 n'est pas « quelqu'un d'autre »... c'est un programme.Depuis son lancement, le chatbot développé par OpenAI a, entre autres, aidé un étudiant à réussir son examen universitaire en seulement 20 minutes, et le bot lui-même a réussi un examen dans une faculté de droit américaine. En Inde, une université basée à Bengaluru a interdit aux étudiants d'utiliser l'outil d'intelligence artificielle sur le campus, l'objectif étant de les empêcher de l'utiliser dans des activités académiques telles que des examens, des tests de laboratoire et des devoirs.Source : vidéo dans le texteQue pensez-vous du point de vue de Noam Chomsky ?Si ChatGPT devient instantanément capable de préparer un essai académique plausible sur un sujet donné, quel avenir pourrait-il y avoir pour l'essai académique lui-même ?D'ailleurs, que pensez-vous de l'essai académique ?