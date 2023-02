Envoyé par Joshua M Brown Envoyé par J'ai passé 25 ans à observer, trader et investir sur le marché boursier. La répétition des motifs est incroyable. À chaque génération, nous voyons de nouvelles bulles, qui se forment lorsqu'une nouvelle innovation arrive et que tout le monde s'enthousiasme pour l'avenir. La foule est emportée par une vague de folie, alimentée par les gains récents qu'ils ont vus pour eux-mêmes (ou pour les autres) et toutes les autres considérations passent par la fenêtre. Faites-moi entrer, je me fiche de comment, je ne peux pas manquer ça.

La naissance d'une bulle AI ?

Envoyé par Joshua M Brown Envoyé par Wall Street a commencé à remarquer le thème de l'IA pour le marché boursier. Il convient de noter que les programmes de trading basés sur des versions antérieures de l'IA existent depuis des décennies, de sorte que le concept est très confortable parmi les analystes, les commerçants et les banquiers des entreprises traditionnelles. Mais maintenant que les investisseurs de détail sont intéressés à surfer sur la vague, vous allez voir la chaîne de montage se mettre en action très rapidement. L'interrupteur a déjà été appuyé. Ils remontent leur salopette et retroussent leurs manches. Des fonds, des produits, des introductions en bourse et des stratégies sont formulés par dizaines au moment où nous parlons. Cela atteindra des centaines avant que nous ayons terminé. Ce n'est que la première étape.

Envoyé par Joshua M Brown Envoyé par Je veux présenter quelques-unes des choses que vous êtes sur le point de voir, afin que lorsqu'elles se produisent, vous compreniez que ce n'est pas nouveau et que tout cela fait partie de l'ancien rythme des marchés. Un flux et reflux qui nous accompagne depuis les premières ventes d'actions de la société South Seas à Londres, ou les offres d'actions de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, ou les bulles dans les actions des canaux au début des années 1800 ou les actions des chemins de fer à la fin des années 1800 ou les entreprises pétrolières et sidérurgiques du début des années 1900. Nous répétons cela encore et encore, toujours avec l'amnésie temporaire qui nous permet d'oublier comment ce cycle se termine habituellement - une petite poignée de gagnants, beaucoup de ruine, de rancœur et de récrimination pour tous les autres.

Les éléments observables du cycle, selon Brown

ChatGPT, le nouveau chatbot tendance développé par OpenAI, a fait énormément parler de lui. Dans le milieu scolaire, le chatbot a été utilisé par des lycéens et des étudiants pour rédiger leurs devoirs, ce qui a provoqué des réactions partagées du corps enseignant : certains estiment qu'il faut l'interdire, d'autres, moins nombreux, préfèrent y voir un signe que l'éducation traditionnelle doit être remodelée.ChatGPT peut générer de faux résumés d'articles de recherche si convaincants que les scientifiques sont souvent incapables de les repérer, selon une prépublication sur le serveur bioRxiv fin décembre . Les chercheurs sont divisés sur les implications pour la science. Dans le domaine de la publication scientifique, une prépublication est une version d'un article scientifique qui précède son acceptation par le comité de rédaction d'une revue scientifique.Après avoir capturé des extraits de texte générés par ChatGPT qui ressemblaient beaucoup à des secrets d'entreprise, Amazon tente d'empêcher ses employés de divulguer quoi que ce soit d'autre à l'algorithme. Selon les messages internes de Slack, un avocat d'Amazon a déclaré aux travailleurs qu'ils avaient « déjà vu des exemples » de texte généré par ChatGPT qui ressemblaient « étroitement » aux données internes de l'entreprise. Ce problème semble avoir atteint son paroxysme récemment parce que les employés d'Amazon et d'autres techniciens de l'industrie ont commencé à utiliser ChatGPT comme une sorte « d'assistant de codage » pour les aider à écrire ou à améliorer des chaînes de code, note le rapport Amazon n'est pas la seule entreprise concernée : suite au buzz que l'outil a généré, de plus en plus de travailleurs semblent y faire appel. En effet, selon une enquête récente menée par Fishbowl , 68 % des travailleurs qui utilisent ChatGPT ou d'autres chatbots d'IA n'en ont pas informé leurs supérieurs.ChatGPT est peut-être devenu l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire après avoir atteint 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ou MAU, fin janvier, selon un rapport du géant bancaire suisse UBS . Le chatbot a dépassé les 100 millions de MAU un peu plus de deux mois après son lancement – battant confortablement les vitesses de croissance des principales applications comme TikTok et Instagram, selon la note d'UBS.Il a fallu neuf mois à TikTok pour atteindre le même niveau d'utilisateurs ; Instagram a pris deux ans et demi ; et Spotify n'a amassé que 100 millions de MAU après quatre ans et demi, selon le rapport, citant des données de la société d'analyse de données Similar Web. « En vingt ans après l'espace Internet, nous ne pouvons pas nous souvenir d'une montée en puissance plus rapide dans une application Internet grand public », ont écrit les analystes d'UBS dans le rapport.Le nombre de MAU sur ChatGPT a presque doublé depuis décembre, alors qu'il comptait environ 57 millions, selon le rapport. De plus, l'application comptait en moyenne 13 millions de visiteurs uniques quotidiens par jour à la fin du mois de janvier, contre environ six millions de vues uniques quotidiennes le mois précédent.Autant d'éléments qui ont poussé Microsoft à augmenter son investissement dans OpenAI, puis à proposer une nouvelle version de son moteur de recherche imbriquant une version améliorée de ChatGPT. Google, se sentant menacé, a très vite réagi en présentant Bard, même si ses employés ont trouvé que c'était une annonce précipitée et ont critiqué la direction pour cette décision.C'est en tout cas ce que voit Joshua M Brown.D'ailleurs, en parlant de Wall Street, il note que la bourse aime jouer à « Qui seront les gagnants, qui seront les perdants » lorsqu'une nouvelle technologie fait irruption sur la scène, mais aussi que les doigts pointaient tous Google comme un perdant potentiel. Ce qui a conduit le PDG à répondre par un lancement de produit et un article de blog.Quoi qu'il en soit, il a donné une série d'éléments qui illustreraient à merveille la remarque de Salomon « Rien de nouveau sous le soleil » :Il y a toujours un noyau de vérité autour duquel la manie fusionne. C'est ce qui les rend si irrésistibles et frustrantes à combattre. La foule a les faits de son côté, du moins au début. Tout ce qu'ils avaient dit qu'Internet serait capable de faire il y a 25 ans s'est réalisé. Cela a en fait plus changé le monde que même les plus gros investisseurs ne l'auraient cru possible. Et pourtant, presque aucune des entreprises de la fin des années 90 n'existe encore. Le Nasdaq avait chuté de 90 % depuis son sommet malgré le fait que nous avions sous-estimé l'impact d'Internet. Ajoutez les communications sans fil et la technologie à large bande - ils sont tous apparus en même temps. Les investisseurs avaient raison sur le concept, mais se trompaient sur les chevaux sur lesquels ils parieraient et bien trop tôt. Donc, pour commencer, je veux que vous vous sentiez à l'aise avec ce qui suit*: il est possible de croire simultanément au potentiel énorme de l'IA tout en croyant que les actions cotées en bourse engagées dans l'IA ne méritent pas un investissement. Vous pouvez croire les deux choses et dire les deux choses aux gens en réponse à leurs exhortations. Vous n'êtes pas arriéré ou vieux ou désemparé ou un dinosaure pour avoir ce point de vue.Il y a une chose à propos d'investir dans la décennie 2020 où il ne suffit pas de gagner de l'argent dans quelque chose, il faut aussi rabaisser tous ceux qui n'étaient pas aussi intelligents que les investisseurs pour y entrer. Il y a aussi un besoin de promouvoir les choses où les investisseurs se sont embarqués très tôt parce que, sans les autres qui sont venus plus tard, ils n'auraient eu personne à qui vendre [ndlr. Pensez aux pyramides de Ponzi sur certains marketings de réseau]. Il y a donc une envie intrinsèque d'évangéliser et l'endroit où cela est généralement fait par des professionnels et des pseudo-professionnels est sur Twitter (les détaillants utilisent Reddit pour cela à l'ère moderne, ayant utilisé les coins de rue, les saloons, les émissions de radio, les brochures et les babillards électroniques de Yahoo Finance dans les époques précédentes). Vous verrez une nouvelle classe d'experts en intelligence artificielle créer de nombreux suivis sur Internet, en lançant des émissions et des podcasts YouTube pour profiter du phénomène. Leurs opinions sur les événements quotidiens dans « l'espace de l'IA » deviendront l'évangile pour les médias grand public, les journaux et les réseaux de télévision alors qu'ils utilisent ce poids de « l'establishment » pour promouvoir divers produits et plates-formes d'IA dans lesquels ils ont fait (ou reçu) un investissement financier. C'est l'Amérique, il n'y a rien de mal à cela. Mais ça vient. Et vous le verrez partout où vous regarderez cet été.Si vous êtes un investisseur de valeur ou un PDG de banque ou un autre parangon de l'ordre établi à Wall Street, vous allez vouloir éviter de marcher devant un microphone ouvert et de laisser échapper une opinion sur ce genre de choses. Il va revenir vous hanter. Les gagnants de la loterie qui sont entrés tôt dans les actions de l'IA avant le doublement, le triplement et le quadruplement seront à la recherche de sang. N'oubliez pas qu'il ne suffit pas d'avoir gagné de l'argent dans les années 2020, il s'agit maintenant de détruire complètement les personnes qui étaient peut-être sceptiques ou qui avaient tort alors que vous aviez raison. Il y a une maladie lorsque l'investissement est combiné avec les médias sociaux, c'est pourquoi chaque startup qui s'y engage finit par s'effondrer et s'estompe. Rien de bon ne peut en sortir.Jetez un œil au tableau ci-dessous. Ce sont les trois pure-players de l'IA qui se négocient actuellement publiquement. BigBear.ai a des contrats gouvernementaux pour l'intelligence artificielle (légitimité !). C3.ai a le bon symbole boursier (AI, vous l'avez deviné !) Et SoundHound a le terme "ai" dans son nom plus un carnet de commandes d'environ 300 millions de dollars de projets pour les entreprises clientes dans l'espace (appels téléphoniques du service client, IA conversationnelle qui remplace l'interaction humaine, etc.). Leurs capitalisations boursières sont petites et leurs modèles commerciaux non éprouvés, mais il n'y a pas d'alternative. Les investisseurs de détail ne peuvent pas appeler la Silicon Valley et commander eux-mêmes des actions de la prochaine vague de startups d'IA. Ils doivent se contenter de ce qui est au menu aujourd'hui.Ils regorgent d'actions technologiques traditionnelles comme les sociétés de semi-conducteurs et les sociétés de logiciels, la robotique et la conduite automatisée et toutes sortes de choses liées à l'IA ou adjacentes à l'IA ou parfumées à l'IA, mais qui ne sont pas tout à fait dans l'œil de l'ouragan. Vous pouvez trouver une liste complète des ETF sur VettaFi qui ont quelque chose à voir avec l'IA. La plupart d'entre eux sont chargés de noms Nasdaq à grande capitalisation où l'IA n'est qu'une petite partie (mais croissante) de leur activité. Selon cette logique, IBM est une action d'IA. D'accord. Vous trouverez également de nombreuses IA associées à des actions autonomes ou robotiques dans ces produits. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas fonctionner comme des investissements, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que de posséder un jeu pur sur l'IA qui augmente parce que de plus en plus de gens sont enthousiasmés par l'IA. Rockwell Automation est une action de robotique. Ce sont tous les ETF robotiques. Ils peuvent utiliser l'IA, mais ils n'inventent pas l'IA. Ce sont des robots pour les usines.Voici une tendance différente. Je possède des actions NVIDIA, et je m'attends à ce que NVIDIA soit un acteur majeur de l'IA pendant le reste de la décennie. La plupart des outils disponibles pour les développeurs dans le domaine de l'IA impliquent la plate-forme logicielle et matérielle de NVIDIA. C’est déjà un titre cher, donc je ne m’attends pas à une réévaluation. Suivre leurs progrès dans l'IA sera l'une des façons dont je me garderai sain d'esprit et loin du carnaval du battage médiatique.Vous trouverez ci-dessous un tableau de Buzzfeed. Essayez de voir si vous pouvez identifier le jour où ils ont annoncé une initiative d'IA*:Oui, c'est une action de 95 centimes qui triple du jour au lendemain. Buzzfeed va commencer à remplacer son contenu régulier sans valeur par du contenu sans valeur généré par un logiciel. Je ne sais pas pourquoi c'est digne d'un pop [ndlr. voir ici contraire de "flop"] dès que le terme "ai" fait partie de l'annonce. Tout comme nous avons vu des entreprises ajouter le suffixe « point com » à leurs noms dans les années 90 et annoncer des initiatives de « blockchain » en 2017, nous verrons également un défilé sans fin d'annonces d'IA en 2023. Grandes entreprises, petites entreprises, etc. Cela va arriver comme un raz de marée. Cela fonctionnera au début, puis il y aura trop d'annonces et elles perdront leur pouvoir d'injecter de l'excitation. Mais pas encore. Nous venons à peine de commencer.Source : Joshua M Brown Que pensez-vous de ses propos ?Partagez-vous son point de vue lorsqu'il assure voir la formation d'une bulle AI ?Que pensez-vous des éléments qu'il a cité dans son argumentation ? En observez-vous certains déjà ?