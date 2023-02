Ok real question. Would you rather use: — Marques Brownlee (@MKBHD) February 7, 2023

Marques Brownlee (MKBHD), un YouTuber bien connu et critique technologique avisé, a demandé à ses 6 millions de followers sur Twitter s'ils voulaient utiliser Google tel quel ou Bing avec le Chat GPT activé. Plus de 320 000 personnes ont répondu à l'enquête, et environ 58,7 % d'entre elles ont déclaré préférer utiliser Google tel quel.Les résultats ont montré qu'un nombre important d'utilisateurs ne réalisaient pas à quel point l'IA est utilisée dans la recherche.Ce manque de compréhension est particulièrement préoccupant étant donné l'utilisation croissante de l'IA dans la recherche. Les algorithmes d'IA peuvent analyser de grandes quantités de données et fournir des résultats plus précis, en fonction de la requête de recherche de l'utilisateur. Par exemple, l'IA peut fournir des résultats personnalisés en fonction de l'emplacement de l'utilisateur, de ses recherches précédentes et d'autres facteurs pertinents.Malgré les avantages évidents de l'IA dans la recherche, de nombreux utilisateurs préfèrent encore les méthodes de recherche traditionnelles. Cela peut s'expliquer par le fait qu'ils ne sont pas conscients des avancées de l'IA et des avantages qu'elle procure.Pour sensibiliser les utilisateurs au rôle de l'IA dans la recherche, il est important que les sociétés de moteurs de recherche les informent sur cette technologie et ses avantages. Cela peut se faire par le biais de divers canaux, notamment des didacticiels en ligne, des articles de blog et des documents d'assistance à la clientèle.Source : Marques BrownleeTrouvez-vous ce sondage pertinent ?Quel est votre avis sur l'intégration de l'IA dans les moteurs de recherche ?