Tout d'abord, ChatGPT Plus a la priorité sur la version gratuite, vous n'aurez plus de contrainte de temps. Il faut dire que les utilisateurs gratuits sont régulièrement privés de ChatGPT à cause de la forte demande générée par le chatbot. Quand les serveurs sont surchargés, le service se trouve très souvent indisponible. En passant à l’abonnement payant, vous ne verrez plus jamais l’écran gris annonçant que ChatGPT est momentanément indisponible : OpenAI parle d'un « accès général à ChatGPT, même pendant les heures de pointe ».

OpenAI met également en exergue de meilleures performances. La start-up affirme que les réponses sont générées plus rapidement pour les abonnés de ChatGPT Plus : concrètement, le chatbot va répondre à vos questions en priorité et vous passerez devant les requêtes des autres utilisateurs (de la formule gratuite).

Enfin, les clients ChatGPT Plus obtiendront un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités du chatbot. Les prochaines innovations de l’IA, comme le très attendu modèle GPT 4, seront vraisemblablement mises à disposition des abonnés en avant-première.

Noam Chomsky estime que ChatGPT est essentiellement « un outil high-tech de plagiat »

Depuis son lancement fin 2022, ChatGPT rencontre un succès fulgurant dans le monde. ChatGPT est devenue l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire après avoir atteint 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ou MAU, fin janvier, selon un rapport du géant bancaire suisse UBS. Le chatbot appartenant à OpenAI a dépassé les 100 millions de MAU un peu plus de deux mois après son lancement, battant confortablement les vitesses de croissance des principales applications comme TikTok et Instagram.Il a fallu neuf mois à TikTok pour atteindre le même niveau d'utilisateurs ; Instagram a pris deux ans et demi ; et Spotify n'a amassé que 100 millions de MAU après quatre ans et demi, selon le rapport, citant des données de la société d'analyse de données Similar Web.« En vingt ans après l'espace Internet, nous ne pouvons pas nous souvenir d'une montée en puissance plus rapide dans une application Internet grand public », ont écrit les analystes d'UBS dans le rapport.Le nombre de MAU sur ChatGPT a presque doublé depuis décembre, alors qu'il comptait environ 57 millions, selon le rapport. De plus, l'application comptait en moyenne 13 millions de visiteurs uniques quotidiens par jour à la fin du mois de janvier, contre environ six millions de vues uniques quotidiennes le mois précédent.« Nous ne pouvons pas nous souvenir d'une mise à l'échelle d'une application à ce rythme », ont ajouté les analystes d'UBS dans le rapport.Après avoir proposé ses services aux États-Unis, ChatGPT lance officiellement sa version payante en France. Baptisée ChatGPT Plus, cette version premium coûte tout de même 20 dollars par mois, un prix auquel il faut ajouter 4 dollars par mois pour la TVA. Le montant de la TVA n’est précisé que lors du passage à la caisse. De plus, le prix mensuel de l’abonnement est appelé à fluctuer tous les mois en fonction du cours de l’euro et du dollar. Dans ses conditions d’utilisation, OpenAI précise aussi s’octroyer le droit de revoir ses prix à l’avenir.Quoiqu'il en soit, il n'est pas question pour OpenAI de mettre fin à l'offre gratuite. Pour inciter les utilisateurs à migrer sur sa formule payante, OpenAI lui a attribué certains avantages :Si vous êtes déjà un utilisateur de ChatGPT, vous n’avez qu’à vous connecter au service avec votre compte, et vous devriez voir s’afficher une invitation à passer à la version payante. Sinon, vous pouvez aussi cliquer sur le boutonsitué sur la barre latérale à gauche (sur ordinateur).ChatGPT, le système qui comprend le langage naturel et répond en langage naturel, fait sensation depuis son lancement il y a moins de trois mois. Si vous l'avez essayé, vous vous êtes sûrement demandé ce qu'il va bientôt révolutionner (ou, selon le cas, ce qu'il va détruire). Parmi les premières victimes de ChatGPT, selon une opinion désormais commune, figurera une forme d'écriture que les générations ont développé en pratiquant tout au long de leur éducation. « L'essai, en particulier l'essai de premier cycle, est au centre de la pédagogie humaniste depuis des générations », expliquait d'ailleurs Stephen Marche dans The Atlantic. « C'est la façon dont nous enseignons aux enfants comment faire des recherches, penser et écrire. Toute cette tradition est sur le point d'être bouleversée de fond en comble ».Kevin Bryan, professeur agrégé à l'Université de Toronto, a tweeté avec étonnement à propos du chatbot d'OpenAI : « Vous ne pouvez plus donner d'examens/devoirs à faire à la maison… Même sur des questions spécifiques qui impliquent de combiner des connaissances dans plusieurs domaines, le chat OpenAI est franchement meilleur que le MBA moyen à ce stade. C'est franchement incroyable ». Ni les ingénieurs qui développent cette technologie, ni les éducateurs, ne se sont préparés aux retombées.Les outils de traitement du langage naturel pose aux sciences humaines universitaires toute une série de problèmes sans précédent. Des questions pratiques sont en jeu : les départements de sciences humaines jugent leurs étudiants de premier cycle sur la base de leurs essais. Ils donnent des doctorats sur la base de la composition d'une thèse. Que se passe-t-il lorsque les deux processus peuvent être considérablement automatisés ? Si ChatGPT devient instantanément capable de préparer un essai académique plausible sur un sujet donné, quel avenir pourrait-il y avoir pour l'essai académique lui-même ?L'hôte de la chaîne YouTube EduKitchen pose plus ou moins cette même question à Noam Chomsky (un penseur sur lequel on peut compter pour des opinions sur l'éducation) dans l'interview ci-dessous.« Pendant des années, il y a eu des programmes qui ont aidé les professeurs à détecter les essais plagiés », souligne Chomsky. « Maintenant, ça va être plus difficile, parce que c'est plus facile de plagier. Mais c'est à peu près la seule contribution à l'éducation à laquelle je peux penser ». Il admet que les systèmes de type ChatGPT « peuvent avoir une certaine valeur pour quelque chose », mais que ce « quelque chose » n'est pas une évidence.Dans l'état actuel de la technologie pertinente, Chomsky considère l'utilisation de ChatGPT comme « essentiellement un outil high-tech de plagiat » et « un moyen d'éviter l'apprentissage ». Il compare son essor à celui du smartphone : de nombreux étudiants « sont assis là à discuter avec quelqu'un sur leur iPhone. Une façon de gérer cela est d'interdire les iPhones ; une autre façon de le faire est de rendre la classe intéressante ». Le fait que les étudiants utilisent instinctivement la haute technologie pour éviter d'apprendre est « un signe que le système éducatif est défaillant ». Si cela « n'attire pas les élèves, ne les intéresse pas, ne les interpelle pas, ne leur donne pas envie d'apprendre, ils trouveront des échappatoires », comme lui-même l'a fait en empruntant les notes d'un ami pour passer un cours de chimie ennuyeux à l'université sans y assister en 1945.Après avoir passé la majeure partie de sa carrière à enseigner au MIT, Chomsky a pris sa retraite en 2002 pour devenir un intellectuel public à plein temps. Robert Zaretsky, de l'Université de Houston, qui enseigne toujours, a récemment proposé sa propre vision plus sombre de ChatGPT et de l'éducation. « L'essai universitaire est mort il y a des années », soutient-il. « C'est un jeu de tasse dans lequel un étudiant m'envoie un fichier électronique qui, lorsqu'il est ouvert, renverse un fouillis de mots que l'expéditeur propose comme un papier fini » (auquel, vraisemblablement, la sortie d'un système d'apprentissage automatique serait en fait être de loin préférable). La plupart des « perturbations » technologiques laissent dans leur sillage des effets à la fois positifs et négatifs. Si l'essai universitaire est en effet irrécupérable, peut-être que ChatGPT entraînera enfin son remplacement par quelque chose de plus intéressant.