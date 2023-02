Les récents systèmes d'IA basés sur de grands modèles de langage menacent de supprimer des dizaines de millions d'emplois dans les décennies à venir. Les analystes s'interrogent maintenant sur le nombre d'années nécessaires aux systèmes d'IA tels que ChatGPT d'OpenAI et Bard de Google pour remplacer les travailleurs humains dans la réalisation de certaines tâches. « Les systèmes d'IA avancés remplaceront plus probablement les employés de bureau. Cela ne va pas remplacer les agriculteurs et les chauffeurs routiers à court terme », a déclaré Krishna dans une interview accordée cette semaine au quotidien économique Financial Times.« Je pense que les systèmes d'IA vont commencer à s'occuper du travail qui est répétitif par nature, du travail qui peut être automatisé. Ce n'est pas un danger. Dans n'importe quelle grande société, le simple fait de "rassembler les informations" avant de prendre une décision administrative importante peut être une tâche qui prend beaucoup de temps et demande beaucoup de travail, mais la vitesse et l'efficacité de l'IA signifient que ce type de travail sera probablement le premier premier à être automatisé », a-t-il expliqué. Les experts ont en effet averti depuis un certain temps que l'IA pourrait bientôt menacer les emplois de bureau et administratifs.Les entreprises étudient comment intégrer l'IA pour améliorer leur efficacité, mais supprimer la bureaucratie peut aussi signifier supprimer des emplois qui pourraient ne pas revenir. « Je pense qu'il y a un risque que ChatGPT nous rende beaucoup plus productifs dans les choses faciles à faire, mais la partie difficile est de comprendre comment nous pouvons utiliser l'IA pour créer de l'innovation qui crée ensuite de nouvelles professions et de nouvelles industries », a déclaré au début du mois Carl Benedikt Frey, un de l'université d'Oxford qui, il y a une dizaine d'années, a prédit que l'automatisation ferait disparaître 47 % des emplois aux États-Unis.De son côté, le PDG d'IBM a déclaré que le "travail réglementaire", qu'il s'agisse d'audits dans les entreprises financières ou de recherche médicale dans le domaine de la santé, est susceptible d'être automatisé à un moment donné dans le futur, mais il a affirmé que la perturbation du marché du travail ne sera pas nécessairement une mauvaise chose. En effet, si la menace de l'IA sur le secteur de l'emploi est réelle, le PDG d'IBM affirme qu'elle aidera les entreprises pour affronter la pénurie de main-d'œuvre des années à venir. De nombreuses études ont prédit une diminution de la population mondiale, ce qui réduirait la main-d'œuvre disponible.Le monde a connu un boom démographique au cours des dernières décennies. Cependant, des chercheurs suggèrent que la population mondiale diminuera au cours des quarante prochaines années en raison de la baisse des taux de natalité. L'évolution de la taille de la population et de la structure par âge pourrait avoir de profondes répercussions économiques, sociales et géopolitiques dans plusieurs pays. Ainsi, les chercheurs considèrent la robotique, l'automatisation et la numérisation comme des solutions possibles pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre que cela pourrait engendrer. D'où l'intérêt croissant de certaines entreprises pour l'IA.« Nous avons une pénurie de main-d'œuvre dans le monde réel, et cette pénurie est due à un problème démographique auquel le monde est confronté. Nous devons donc disposer de technologies qui nous aident. Aux États-Unis et dans la plupart des pays développés, les marchés du travail devraient se resserrer progressivement au cours des prochaines décennies, à mesure que le groupe d'âge des retraités augmente et que la population en âge de travailler diminue », a déclaré Krishna. Au pays de l'oncle Sam, des années de baisse des taux de natalité font craindre aux chercheurs une forte baisse de la population active dans les décennies à venir.La chute des taux de natalité et les faibles niveaux d'immigration pendant la pandémie ont conduit à une quasi-stagnation de la croissance démographique du pays en 2021 avant une légère reprise l'année dernière avec la remontée des taux d'immigration. Mais le changement démographique américain a peut-être déjà commencé, les employeurs s'efforçant de recruter de jeunes travailleurs alors qu'un nombre croissant d'Américains âgés quittent la population active. Les effets d'un changement démographique mondial se font déjà sentir dans les pays comme le Japon et la Chine - où la population a baissé en 2022, la première fois depuis 60 ans.De plus, de nombreux pays du monde se préparent à survivre dans un avenir où il n'y aura pas assez de jeunes pour occuper les emplois. Certains gouvernements ont eu recours à des mesures telles que l'offre d'argent aux familles pour qu'elles aient plus d'enfants et la promotion de l'immigration, mais l'automatisation des emplois qui peuvent être effectués par des machines pourrait être une option inévitable. « Nous pouvons peut-être trouver des outils qui remplacent certaines parties de la main-d'œuvre, et c'est une bonne chose cette fois », a déclaré Krishna. Certains chercheurs pensent également que l'IA créera plus d'emplois qu'elle n'en détruira.Il faut toutefois être objectif et rappeler que si les systèmes d'IA paressent impressionnants, ils sont loin d'être aptes à prendre nos emplois. Ils sont encore sujets à la désinformation. Ils font régulièrement des erreurs stupides et évidentes qu'un humain peut éviter facilement. Ils peuvent inventer une histoire de toute pièce et tenter de le faire pour un fait réel. En outre, les systèmes d'IA de nouvelle génération, basés sur de grands modèles de langages, peuvent se transformer en des vecteurs de propagation de la haine, du racisme et du terrorisme en ligne. ChatGPT Bard et Bing Chat de Microsoft ont déjà révélé certaines de leurs limites.Par exemple, les entreprises qui ont fait appel à un outil d'IA pour rédiger des articles ont finalement dû faire appel à des réviseurs humains pour corriger les erreurs de l'IA. Des tests opposant des humains à ChatGPT ont prouvé que les humains peuvent encore être plus performants que l'IA dans la plupart des cas.Quel est votre avis sur le sujet ?