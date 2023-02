Le géant des logiciels apporte désormais de sérieux changements, notamment en limitant le nombre de chats sur le nouveau Bing Search, après que celui-ci ait donné lieu à des conversations qui ont fait sourciller.Vendredi, Microsoft a annoncé qu'elle limiterait le nombre de questions posées au chatbot à 50 par jour. De même, le nombre de questions par session a été plafonné à cinq. Et à bien y réfléchir, c'est un changement important.Les experts de l'entreprise estiment que des sessions plus longues ou un trop grand nombre de questions rendent ce chatbot déroutant, comme le révèle leur dernier blog. De plus, ce changement intervient à un moment où certains des premiers testeurs de la fonction ont constaté que le logiciel devenait un peu fou et parlait de sujets qui ne sont pas exactement ceux pour lesquels il a été conçu.Il s'agit notamment de la violence, de la destruction, de l'amour et de l'insistance à vouloir toujours avoir raison alors que le passé prouvait qu'il avait tort. Mais l'entreprise a rejeté la responsabilité de ces échanges bizarres et de ces réponses effrayantes sur les fonctionnalités de session plus longues, qui impliquent 15 requêtes ou plus.Par exemple, le chatbot dit ouvertement qu'il ne souhaite pas continuer à chatter avec l'utilisateur car il ne le trouve pas gentil ou respectueux. Il lui reproche également d'être une mauvaise personne et de ne pas avoir envie d'investir du temps et de l'énergie. Avec cette nouvelle technique en place, les conversations ne seront plus entretenues.Ce correctif semble être une solution brutale au problème concerné, car beaucoup de gens n'ont même pas encore eu la chance de l'utiliser. Microsoft travaille sur une expansion pour l'avenir et la seule façon dont elle pense pouvoir améliorer les produits d'IA est par des sorties plus importantes et plus d'interactions avec les utilisateurs.En l'état actuel des choses, la pression est immense sur Microsoft, qui a annoncé que son nouveau chatbot Bing serait plus performant que l'offre virale actuelle de ChatGPT. Sans oublier que le géant des moteurs de recherche Google s'efforce de lancer son propre produit dans le même contexte, baptisé Bard. La marge d'erreur est donc moindre.D'un autre côté, Microsoft essaie de gagner beaucoup d'argent en mettant en avant des publicités pour le nouveau chatbot Bing.C'est la prochaine étape de leur plan d'action respectif après avoir constaté le grand succès du lancement du logiciel. La nouvelle mise à niveau de Bing ouvre un éventail de possibilités financières différentes pour créer davantage de moyens de gagner de l'argent sur l'application après avoir opté pour une version plus importante.L'entreprise a montré au fil du temps que les démonstrations de cette nouvelle recherche Bing appellent à l'innovation. Et en introduisant des publicités et des liens payants, elle espère vraiment obtenir plus de succès qui profitera davantage à l'entreprise.La nouvelle arrive alors que des cadres supérieurs de la société ont présenté d'autres démonstrations cette semaine, même si peu de détails ont été rendus publics dans ce contexte. L'entreprise a déjà testé un grand nombre de publicités au cours de la phase initiale, à des fins d'expérimentation, mais cela semblait se limiter à l'ajout d'emplacements publicitaires dans les réponses données par le chatbot.Source : Microsoft Que pensez-vous de cette décision prise par Microsoft ?