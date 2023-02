Une nouvelle génération d'IA ouverte et accessible

Collaborer pour faire évoluer l'IA dans le cloud

L'apprentissage automatique s'intègre rapidement dans toutes les applications. Alors que son impact sur tous les secteurs de l'économie est mis en évidence, il est plus important que jamais de veiller à ce que chaque développeur puisse accéder aux derniers modèles et les évaluer. Le partenariat avec AWS ouvre la voie à cet avenir en permettant de construire, d'entraîner et de déployer plus rapidement et plus facilement les derniers modèles d'apprentissage automatique dans le cloud à l'aide d'outils spécialement conçus à cet effet.Les nouveaux modèles d'apprentissage automatique "Transformer" et "Diffuser", qui traitent et génèrent du texte, de l'audio et des images, ont connu des avancées significatives. Cependant, la plupart de ces modèles d'IA générative populaires ne sont pas accessibles au public, ce qui creuse le fossé des capacités d'apprentissage automatique entre les plus grandes entreprises technologiques et tous les autres. Pour contrer cette tendance, AWS et Hugging Face s'associent pour proposer des modèles de nouvelle génération à la communauté mondiale de l'IA et démocratiser l'apprentissage automatique. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Hugging Face s'appuiera sur AWS en tant que fournisseur de cloud privilégié afin que les développeurs de la communauté Hugging Face puissent accéder aux outils de pointe d'AWS (par exemple, Amazon SageMaker, AWS Trainium, AWS Inferentia) pour former, affiner et déployer des modèles sur AWS. Cela permettra aux développeurs d'optimiser davantage les performances de leurs modèles pour leurs cas d'utilisation spécifiques tout en réduisant les coûts. Hugging Face appliquera les derniers résultats de recherches innovantes en utilisant Amazon SageMaker pour construire des modèles d'IA de nouvelle génération. Ensemble, Hugging Face et AWS comblent le fossé afin que la communauté mondiale de l'IA puisse bénéficier des dernières avancées en matière d'apprentissage automatique pour accélérer la création d'applications d'IA générative.« L'avenir de l'IA est là, mais il n'est pas uniformément réparti... L'accessibilité et la transparence sont les clés du partage des progrès et de la création d'outils permettant d'utiliser ces nouvelles capacités de manière judicieuse et responsable. Amazon SageMaker et les puces conçues par AWS permettront à notre équipe et à la communauté plus large de l'apprentissage automatique de convertir les dernières recherches en modèles ouvertement reproductibles sur lesquels tout le monde peut s'appuyer », a déclaré Clément Delangue, PDG de Hugging Face."Ce partenariat stratégique élargi permet à Hugging Face et AWS d'accélérer l'adoption de l'apprentissage automatique en utilisant les derniers modèles hébergés sur Hugging Face avec les capacités de pointe d'Amazon SageMaker. Les clients peuvent maintenant facilement affiner et déployer les modèles de pointe de Hugging Face en quelques clics sur Amazon SageMaker et Amazon Elastic Computing Cloud (EC2), en profitant des accélérateurs d'apprentissage automatique spécialement conçus, notamment AWS Trainium et AWS Inferentia.« L'IA générative a le potentiel de transformer des industries entières, mais son coût et l'expertise requise mettent cette technologie hors de portée de toutes les entreprises, à l'exception d'une poignée d'entre elles. Hugging Face et AWS facilitent l'accès des clients aux modèles d'apprentissage automatique populaires pour créer leurs propres applications d'IA générative avec les meilleures performances et les coûts les plus bas. Ce partenariat démontre comment les entreprises d'IA générative et AWS peuvent travailler ensemble pour mettre cette technologie innovante entre les mains de plus de clients », a déclaré Adam Selipsky, PDG d'AWS.Hugging Face est devenu le pôle central de l'apprentissage automatique, avec plus de 100 000 modèles d'apprentissage automatique gratuits et accessibles téléchargés plus d'un million de fois par jour par des chercheurs, des scientifiques des données et des ingénieurs en apprentissage automatique. AWS est de loin l'endroit le plus populaire pour exécuter les modèles du Hugging Face Hub. Depuis le début de notre collaboration, Hugging Face sur Amazon SageMaker a connu une croissance exponentielle. Nous vivons une renaissance passionnante de l'IA générative, et nous ne faisons que commencer. Nous sommes impatients de voir ce que l'avenir réserve à Hugging Face, AWS et la communauté de l'IA.Source : Hugging Face Que pensez-vous de ce partenariat ?à votre avis cette collaboration pourra-t-elle faire évoluer l'IA dans le cloud ?