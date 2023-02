Jeu-concours NVIDIA et developpez.com : boostez vos compétences avec NVIDIA et tentez de gagner un prix

NVIDIA joue un rôle important dans l'univers technologique actuel notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, l’informatique accélérée, la science des données ou encore en graphisme et simulation. Et avec le NVIDIA Deep Learning Institute, l'entreprise propose des formations et ateliers pratiques, dont certaines sont gratuites, pour vous aider à monter en compétences dans ces différents domaines.En partenariat avec developpez.com, NIVIDIA lance aujourd'hui un jeu-concours qui vous permet de renforcer vos compétences avec la possibilité de remporter une GPU GeForce RTX 4080 d'une valeur de 1469€.Le principe est simple, NVIDIA met à votre disposition deux vidéos. Une pour découvrir les secrets de l'intelligence artificielle, du deep learning, et comment les API de NVIDIA peuvent vous aider dans vos projets. Et une autre pour découvrir comment résoudre les problèmes de performance et de montée en charge de manière efficace dans la programmation des GPU de NVIDIA.Il vous suffit de regarder une des deux vidéos au choix, pour comprendre les bases du deep learning ou perfectionner vos connaissances sur l’optimisation des GPU NVIDIA. Après le visionnage de la vidéo, vous recevrez par email le lien d'un quiz. Si vous répondez correctement au quiz, vous serez éligible pour le tirage au sort qui aura lieu le 10 avril 2023, et peut-être serez-vous l'heureux(se) gagnant(e) de la carte graphique.Le concours est ouvert du 20 février jusqu'au 20 mars 2023, 23h59 France, uniquement aux membres de developpez.com résidents en France ou en Belgique.