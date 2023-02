Il y a quelques semaines, Bill Gates a déclaré à Forbes que l'essor des chatbots d'IA comme ChatGPT sera tout aussi significatif que l'aube de l'Internet ou l'avènement des ordinateurs personnels. Dans son ascension fulgurante, le chatbot d'IA développé par OpenAI n'a pas manqué d'attirer l'attention de Bill Gates, qui a contribué à lancer l'ère des PC dans les années 80. Désormais à la retraite, Bill Gates pense que l'IA devrait être le sujet de discussion principale au cours de cette année. Il pense également que l'IA, notamment générative, devrait probablement avoir le même impact sur la société que le PC ou Internet, voire plus, dans les années à venir.Dans une autre interview ce lundi, Bill Gates a de nouveau abordé le sujet de l'IA ; cette fois pour dire que Google devrait bientôt perdre une partie des bénéfices qu'il tire de son moteur de recherche au profit de Microsoft. Selon lui, c'est une chose qui va arriver, car le géant des logiciels de Redmond a beaucoup investi dans le domaine de l'IA ces dernières années et a réalisé de grands progrès. Lors de l'interview, Bill Gates a expliqué : « Google a possédé tous les bénéfices de la recherche, donc les bénéfices de la recherche seront en baisse, et leur part pourrait être en baisse parce que Microsoft a été capable d'avancer assez rapidement sur ce point ».Pour rappel, Google a affiché 224 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2022, ce qui représente plus de douze fois les revenus publicitaires de Microsoft sur la même période, soit 18*milliards de dollars. Google a dominé la recherche au cours des deux dernières décennies et, selon le cabinet d'analyse Statcounter, il représente environ 93 % du marché mondial des moteurs de recherche, tandis que Bing en représente environ 3 %. Les commentaires Bill Gates sont intervenus deux semaines après que Microsoft a dévoilé une version de Bing pilotée par l'IA, qui se pose en challenger de la domination de Google dans le domaine de la recherche.Il est encore trop tôt pour évaluer les impacts de ce lancement sur le moteur de recherche de Google, mais il est important de rappeler que Google voit ChatGPT comme une "menace", et ce depuis son lancement. ChatGPT a attiré plus 100 millions d'utilisateurs en moins de deux mois, et Microsoft espère que Bing, qui intègre désormais les capacités du chatbot d'OpenAI, suscite le même attrait. Toutefois, Google n'entend pas rester les bras croisés. Elle a lancé dans la foulée un chatbot d'IA appelé Bard pour répondre aux développements agressifs de Microsoft. Bing Chat et Bard sont tous deux ouverts aux utilisateurs pour qu'ils puissent les tester.Lors de l'interview lundi, Bill Gates a admis avoir été surpris par la façon dont le développement de l'IA s'est accéléré l'année dernière et a déclaré que ce sera "la plus grande chose de cette décennie. Selon lui, pour que l'intégration de l'IA dans les moteurs de recherches réussisse, elle doit être un "agent personnel" qui comprendrait les besoins et le style des utilisateurs et remplacerait les services distincts de différentes entreprises technologiques - comme c'est le cas actuellement avec Google qui domine la recherche, Amazon qui s'occupe des achats, Microsoft qui possède les outils de productivité et Apple qui domine le marché des appareils mobiles.« Dans dix ans, nous ne considérerons plus ces activités comme distinctes parce que l'IA vous connaîtra si bien que, lorsque vous achèterez des cadeaux ou planifierez des voyages, elle se moquera de savoir si Amazon a le meilleur prix, si quelqu'un d'autre a un meilleur prix - vous n'aurez même pas besoin d'y penser. Il s'agit donc d'un remaniement potentiel assez spectaculaire de la façon dont les marchés technologiques se présentent », a déclaré Bill Gates. Il a également déclaré qu'il n'était pas sûr qu'un acteur spécifique ressorte gagnant de la course à l'IA, mais certains pensent que Microsoft est actuellement à la tête du peloton.Bien sûr, le niveau d'intégration de l'IA que souhaitent Bill Gates, Microsoft et Google a un coût et ce dernier semble considérablement supérieur à celui d'un moteur de recherche standard. Autrement dit, transformer un chatbot en une activité viable va être un défi. Google dispose depuis sept ans d'une interface de recherche par chat, Google Assistant, et la plus grande société de publicité au monde n'a pas encore été en mesure de la monétiser. Outre la difficulté technique, la génération d'une session de chat pour chaque recherche nécessite beaucoup plus de puissance de calcul et d'électricité, ce qui revient beaucoup plus cher pour les entreprises.Dans une récente interview, le président d'Alphabet, John Hennessy, a déclaré qu'une conversation avec un chatbot d'IA coûtait probablement 10 fois plus cher qu'une recherche standard par mots clés, même si un réglage fin permettra de réduire rapidement cette dépense. Selon des analystes de Google, même avec les revenus tirés de potentielles annonces intégrées à la recherche par chat, la technologie devrait représenter plusieurs milliards de dollars de coûts supplémentaires. Morgan Stanley a estimé que les 3 300 milliards de requêtes de recherche enregistrées par Google l'année dernière coûtaient environ un cinquième de centime chacune.Ce chiffre augmenterait en fonction de la quantité de texte que l'IA doit générer. Google, par exemple, pourrait être confronté à une hausse de 6 milliards de dollars de ses dépenses d'ici 2024 si une IA de type ChatGPT devait traiter la moitié des requêtes que la société reçoit avec des réponses de 50 mots. Sam Altman, PDG d'OpenAI, est également conscient du problème. Dans un tweet en décembre dernier, seulement quelques jours après le lancement de ChatGPT, Atman a annoncé que la société réfléchissait à un plan pour monétiser le chatbot, car son exploitation engendre des coûts exorbitants de quelques centimes ou plus par conversation.Le processus de traitement des requêtes de recherche alimentées par l'IA est connu sous le nom d'"inférence", dans lequel un "réseau neuronal" modelé sur la biologie du cerveau humain déduit la réponse à une question à partir d'un entraînement préalable. Dans une recherche traditionnelle, en revanche, les robots d'exploration de Google parcourent Internet pour compiler un index d'informations. Lorsqu'un utilisateur tape une requête, Google lui propose les réponses les plus pertinentes stockées dans l'index. Hennessy a déclaré : « ce sont les coûts d'inférence qu'il faut réduire », estimant qu'il s'agit d'un "problème de deux ans au pire".Richard Socher, PDG du moteur de recherche You.com, un autre concurrent de Google, a déclaré que l'ajout d'une expérience de recherche par chat basée sur l'IA - ainsi que d'applications pour les graphiques, les vidéos et autres technologies génératives - a augmenté les dépenses de 30 à 50 %. « La technologie devient moins chère à l'échelle et au fil du temps », a-t-il déclaré. D'un autre côté, Amy Hood, directrice financière de Microsoft, a déclaré aux analystes que l'augmentation du nombre d'utilisateurs et des revenus publicitaires l'emportait sur les dépenses liées au déploiement du nouveau Bing auprès de millions de consommateurs.« C'est une marge brute supplémentaire pour nous, même au coût de service dont nous discutons », a-t-elle déclaré. Certains ont toutefois mis en garde contre le fait qu'il est encore trop tôt pour déterminer exactement le coût des chatbots, car l'efficacité et l'utilisation varient considérablement en fonction de la technologie utilisée. La science informatique qu'est l'IA est nouvelle, ce qui se traduit par un point d'entrée plus coûteux pour les acteurs du domaine. L'IA deviendra très probablement plus abordable à mesure que la technologie arrivera à maturité et que davantage de fournisseurs entreront sur le marché.L'IA est censée fonctionner et agir comme les humains en utilisant une variété de paramètres. Comme le soulignent certains experts, le coût de l'IA doit être considérablement évalué par rapport à la demande de ceux qui choisissent d'utiliser l'IA dans leur entreprise.Source : Interview de Bill Gates Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de Bill Gates ?Selon vous, Google va-t-il perdre des parts de marché au profit de Bing ?Selon vous, la recherche par le biais des chatbots d'IA est-elle une solution viable ? Pourquoi ?Quels seraient les impacts potentiels de la recherche par chat sur l'environnement ?