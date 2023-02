Figure 1 : Experts participants par pays, sexe et expérience professionnelle





Figure 2 : Répartition des estimations en fonction de l'origine professionnelle des experts (prévisions sur 10 ans)



Des chercheurs de l'université d'Oxford en Angleterre et de l'université Ochanomizu du Japon ont demandé à 65 experts en IA de prédire le degré d'automatisation des tâches domestiques courantes dans 10 ans. Ils ont voulu savoir quels impacts les robots pourraient avoir sur les tâches domestiques non rémunérées à travers la question : « si les robots prennent nos emplois, vont-ils au moins aussi sortir les poubelles à notre place ? ». Le groupe de chercheurs en IA interrogés est composé d'hommes et de femmes et les conclusions de l'enquête ont été publiées dans la revue PLOS ONE par une équipe dirigée par Ekaterina Hertog de l'université d'Oxford.Les experts en IA interrogés ont prédit qu'en moyenne 39 % du temps que les gens consacrent actuellement à une tâche domestique donnée pourrait être automatisé d'ici dix ans. La tâche la plus automatisable serait celle des courses (59 %) et la moins automatisable la garde physique des enfants (21 %). Les experts britanniques pensaient que l'automatisation pourrait remplacer davantage de travail domestique (42 %) que les experts japonais (36 %). Selon les auteurs de l'étude, ce dernier point pourrait s'expliquer par le fait qu'au Royaume-Uni, la technologie est davantage associée au remplacement de la main-d'œuvre humaine qu'au Japon.En outre, selon le rapport d'étude, les experts britanniques de sexe masculin ont eu tendance à être plus optimistes à l'égard de l'automatisation domestique que les expertes britanniques de sexe féminin, ce qui est conforme aux études précédentes montrant que les hommes ont tendance à être plus optimistes à l'égard de la technologie que les femmes en général. Toutefois, cette tendance s'est inversée pour les experts japonais, les femmes étant légèrement plus optimistes. Les auteurs de l'étude se demandent en effet si la disparité entre les sexes dans les tâches domestiques au Japon joue un rôle dans ces résultats.Selon des études antérieures, les Britanniques âgés de 15 à 64 ans consacrent environ 43 % de leur temps de travail et d'étude au travail domestique non rémunéré (les tâches ménagères telles que la cuisine et le nettoyage, ainsi que les soins aux enfants ou aux personnes âgées, qui pourraient théoriquement être déléguées à un travailleur rémunéré ou remplacées par des biens marchands). Selon les chercheurs, au Royaume-Uni, les hommes en âge de travailler consacrent environ deux fois moins de temps que les femmes en âge de travailler aux tâches domestiques de ce type, et au Japon, le même chiffre n'est que de 18 %.Cela dit, peu d'études à ce jour ont examiné l'automatisation en relation avec le travail domestique non rémunéré, ou la manière dont les prédictions sur l'automatisation diffèrent selon les experts en IA consultés. Le groupe de personnes interrogées est composé de 29 experts en IA du Royaume-Uni et 36 experts du Japon. Les auteurs de l'étude ont demandé aux experts d'estimer dans quelle mesure 17 tâches domestiques et de soins pourraient être automatisées au cours de la prochaine décennie. L'échantillon de l'étude n'est pas statistiquement représentatif du domaine et il est trop petit pour généraliser les résultats à tous les experts en IA.Toutefois, le groupe de chercheurs britanniques et japonais note que l'examen des antécédents des experts peut contextualiser leurs prévisions. Ils soulignent également que ces prévisions ne se contentent pas d'anticiper l'avenir du travail, mais le façonnent également, de sorte qu'il est important d'intégrer une plus grande diversité culturelle et de genre dans les recherches futures. Ainsi, ils ajoutent : « notre étude, menée avec des experts en IA au Royaume-Uni et au Japon, révèle que, d'ici dix ans, l'automatisation domestique pourrait réduire de 39 % le temps consacré aux tâches domestiques et aux soins actuels ».Mais les prévisions selon lesquelles les robots nous libéreront des tâches domestiques dans les dix prochaines années ont une longue histoire et un certain scepticisme peut être justifié. Ekaterina Hertog, l'un des auteurs de l'étude, établit un parallèle avec l'optimisme qui entoure depuis longtemps les voitures à conduite autonome : « la promesse de voitures autonomes, dans les rues, remplaçant les taxis, est là, je pense, depuis des décennies maintenant. Et pourtant, nous n'avons pas tout à fait été capables de faire fonctionner correctement les robots ou les voitures autonomes pour qu'ils naviguent dans l'environnement imprévisible de nos rues ».Contrairement aux prévisions d'autres analystes, la Dr Kate Devlin - lectrice en IA et société au King's College de Londres, qui n'a pas participé à l'étude - suggère que la technologie est plus susceptible d'aider les humains, plutôt que de les remplacer. « Il est difficile et coûteux de fabriquer un robot capable d'accomplir des tâches multiples ou générales. En revanche, il est plus facile et plus utile de créer des technologies d'assistance qui nous aident plutôt que de nous remplacer », a-t-elle déclaré. Les recherches suggèrent que l'automatisation des tâches domestiques pourrait libérer beaucoup de temps consacré au travail domestique non rémunéré.Selon Hertog, la charge disproportionnée des tâches domestiques qui pèse sur les femmes a un effet négatif sur leurs revenus, leur épargne et leurs retraites. Selon les auteurs de l'étude, l'automatisation croissante pourrait donc se traduire par une plus grande égalité entre les sexes. « Toutefois, la technologie peut être coûteuse. Si les systèmes d'aide aux tâches domestiques ne sont abordables que pour une partie de la société, cela va conduire à une augmentation de l'inégalité du temps libre », a déclaré le professeur Hertog. De nombreux experts ont prévenu que l'IA pourrait détruire des millions d'emplois et accroître les inégalités de richesse.Une étude des chercheurs du MIT et de l'université de Boston affirme que l'automatisation est à l'origine de plus de la moitié de l'augmentation de l'écart de revenus entre les travailleurs les plus instruits et les moins instruits aux États-Unis. L'étude note que l'introduction de technologies telles que les caisses automatiques dans les supermarchés ou les chaînes de montage a contribué à creuser l'écart entre les salaires. L'étude estime que l'automatisation a réduit les salaires des hommes sans diplôme d'études secondaires de 8,8 % et des femmes sans diplôme d'études secondaires de 2,3 %. Ces chiffres ont été ajustés en fonction de l'inflation.Par ailleurs, Hertog a ajouté que la société devait être consciente des problèmes soulevés par les maisons équipées d'automatismes intelligents. Elle met en garde contre la maison intelligente où un équivalent d'Alexa est capable d'écouter et d'enregistrer ce que nous faisons et d'en rendre compte. « Je ne pense pas qu'en tant que société, nous soyons prêts à gérer cette attaque en règle contre la vie privée », a-t-elle déclaré.Source : Rapport de l'étude