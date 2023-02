Cette semaine, nous avons remporté un concours populaire de photographie de Dgidirect populaire en participant à une prise de vue par drone d'une paire de surfeurs au lever du soleil.



C'est une belle image, mais ce n'est pas réel. Il s'agit de la première photographie primée générée par l'IA au monde.



Après avoir appris que nous avions gagné, nous nous sommes rendus à l'entreprise qui organisait le concours et avons rendu le prix en cash. Alors pourquoi l'avons-nous fait ?



Nous l'avons fait pour prouver que nous sommes à un tournant avec la technologie artificiellement intelligente en réussissant le test ultime. Une image générée par l'IA pourrait-elle non seulement passer inaperçue (de ceux qui ont vu l'image, personne n'a rien senti d'inhabituel) mais en fait se voir décerner le premier prix par un expert en photographie*?



La réponse est résolument oui.



Nous reviendrons sur cette époque comme l'époque où tout a changé. Le génie est sorti de la bouteille et il n'y a pas de retour en arrière alors que l'automatisation s'installe dans notre vie quotidienne.



Récemment, nous avons vu ChatGPT passer des examens juridiques, commerciaux et médicaux, mais personne n'a discuté de l'impact que l'IA aura sur les industries créatives.



Retour à notre « photographie… » primée



Nous avons participé au concours de photographie sous le nom de Jan van Eycke, le même nom que le peintre du XVe siècle connu pour avoir créé l'œuvre d'art la plus volée de tous les temps.



Ou pour être plus précis, c'était l'œuvre d'art la plus volée… jusqu'à présent.



Les surfeurs à notre image n'ont jamais existé. Ni cette plage particulière ni cette étendue d'océan. [Notre image] est composée d'une quantité infinie de pixels tirés de photographies infinies qui ont été publiées en ligne au fil des ans par n'importe qui et tout le monde.



Chaque œuvre d'art d'IA a la capacité de voler des millions, voire des milliards d'éléments de peintures, de photos et de vidéos pour créer quelque chose de nouveau et d'époustouflant.



Il n'est pas exagéré de dire que nous avons atteint le point où la machine est maintenant l'artiste supérieur à l'homme.



L'histoire peut considérer notre petite expérience photographique comme un tournant lorsque nous avons commencé à remarquer le nouveau monde dans lequel nous vivons.



C'est pourquoi nous avons nommé notre lauréat controversé ainsi.

Cette semaine, nous avons remporté un concours populaire de photographie de Dgidirect populaire en participant à une prise de vue par drone d'une paire de surfeurs au lever du soleil.C'est une belle image, mais ce n'est pas réel. Il s'agit de la première photographie primée générée par l'IA au monde.Après avoir appris que nous avions gagné, nous nous sommes rendus à l'entreprise qui organisait le concours et avons rendu le prix en cash. Alors pourquoi l'avons-nous fait ?Nous l'avons fait pour prouver que nous sommes à un tournant avec la technologie artificiellement intelligente en réussissant le test ultime. Une image générée par l'IA pourrait-elle non seulement passer inaperçue (de ceux qui ont vu l'image, personne n'a rien senti d'inhabituel) mais en fait se voir décerner le premier prix par un expert en photographie*?La réponse est résolument oui.Nous reviendrons sur cette époque comme l'époque où tout a changé. Le génie est sorti de la bouteille et il n'y a pas de retour en arrière alors que l'automatisation s'installe dans notre vie quotidienne.Récemment, nous avons vu ChatGPT passer des examens juridiques, commerciaux et médicaux, mais personne n'a discuté de l'impact que l'IA aura sur les industries créatives.Retour à notre « photographie… » priméeNous avons participé au concours de photographie sous le nom de Jan van Eycke, le même nom que le peintre du XVsiècle connu pour avoir créé l'œuvre d'art la plus volée de tous les temps.Ou pour être plus précis, c'était l'œuvre d'art la plus volée… jusqu'à présent.Les surfeurs à notre image n'ont jamais existé. Ni cette plage particulière ni cette étendue d'océan. [Notre image] est composée d'une quantité infinie de pixels tirés de photographies infinies qui ont été publiées en ligne au fil des ans par n'importe qui et tout le monde.Chaque œuvre d'art d'IA a la capacité de voler des millions, voire des milliards d'éléments de peintures, de photos et de vidéos pour créer quelque chose de nouveau et d'époustouflant.Il n'est pas exagéré de dire que nous avons atteint le point où la machine est maintenant l'artiste supérieur à l'homme.L'histoire peut considérer notre petite expérience photographique comme un tournant lorsque nous avons commencé à remarquer le nouveau monde dans lequel nous vivons.C'est pourquoi nous avons nommé notre lauréat controversé ainsi.

Le réaction de digiDirect

Ces dernières semaines ont été folles chez digiDirect*! Nous nous sommes réveillés avec de nombreux articles de presse présentant notre concours hebdomadaire en ligne et sur les réseaux sociaux.

ㅤ

Nous sommes fiers de notre réponse et nous sommes fiers que notre prochain concours (qui est en direct sur notre site) implique des photographes et des artistes IA.

ㅤ

Nous sommes ravis de voir le résultat de cette bataille alors que les inscriptions continuent d'affluer*! Restez connecté pour voir qui gagnera entre l'Humain et la Machine. Ces dernières semaines ont été folles chez digiDirect*! Nous nous sommes réveillés avec de nombreux articles de presse présentant notre concours hebdomadaire en ligne et sur les réseaux sociaux.Nous sommes fiers de notre réponse et nous sommes fiers que notre prochain concours (qui est en direct sur notre site) implique des photographes et des artistes IA.Nous sommes ravis de voir le résultat de cette bataille alors que les inscriptions continuent d'affluer*! Restez connecté pour voir qui gagnera entre l'Humain et la Machine.

Le recours à l'IA, un raccourci pour certains artistes ?

Majestueuse Miray



C'était le premier jour du printemps et Miray était déterminé à faire qu'il compte. Elle rêvait de ce jour depuis des semaines - le jour où elle quitterait enfin sa petite ville et repartirait à neuf dans la grande ville.



Miray avait fini d'emballer ses affaires la nuit précédente, et alors qu'elle regardait autour de sa maison d'enfance, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement de tristesse. Mais assez vite, ce sentiment a été remplacé par de l'excitation alors qu'elle sortait dans l'air frais du matin et se dirigeait vers la gare.



Le trajet en train a été long, mais Miray a apprécié la possibilité de se détendre après les journées chargées de préparation. Elle a lu des livres et regardé le paysage qui défilait jusqu'à ce que finalement, après des heures de voyage, elle arrive en ville.



En descendant du train, Miray sentait déjà que cet endroit était différent de tout autre endroit où elle était allée auparavant. Bien qu'il soit tôt le matin, il y avait des gens partout - marchant rapidement, parlant fort et portant des mallettes. L'énergie de la ville la remplissait d'admiration et d'anticipation pour ce qui allait suivre.



Miray se dirigea vers son nouvel appartement près du centre-ville. Après quelques faux virages et un peu d'aide d'un étranger sympathique, elle l'a finalement trouvé - un petit endroit pittoresque mais confortable avec juste assez de place pour elle.

Le soleil se couche en revêtant l'étendue d'eau de sa meilleure parure. Des vagues dorées viennent jouer avec deux surfeurs tandis qu'ils s'aventurent dans l'océan. Une scène captivante présentée en vue aérienne par "Jane Eykes", et l'image, que vous pouvez voir ci-dessous, a remporté un concours de photographie organisé par le détaillant photo australien digiDirect pour le thème « Summer ».Derrière ce pseudonyme Jane Eykes se cache en réalité une société spécialisée en IA basée à Sydney : Absolutely Ai. Jan Van Eyck est une référence ironique à l'artiste du XVsiècle et créateur d'une image considérée comme l'œuvre d'art la plus volée de l'histoire.Après la victoire, qui s'accompagnait d'un prix en cash de 100 $, Absolutely AI a tout avoué et a rendu le prix en argent à DigiDirect avant de publier une déclaration sur le compte Instagram de l'entreprise révélant la vérité derrière l'image.« Nous l'avons fait pour prouver que nous sommes à un tournant avec la technologie artificielle », a déclaré le fondateur d'Absolutely AI, Jamie Simmons, s'adressant au média australien qui a été le premier à couvrir cette actualité.« Les obstacles à la création de quelque chose de vraiment accrocheur n'ont jamais été aussi bas. Notre "photographie" primée en est un bon exemple. Nous n'avions pas besoin de nous réveiller au lever du soleil, de conduire jusqu'à la plage et d'envoyer le drone afin de capturer l'image. Nous avons créé cette image depuis notre canapé à Sydney en saisissant du texte dans un programme informatique. Cette "photo" était suffisamment convaincante pour remporter le premier prix de photographie au monde pour une image IA.*»« Nous sommes maintenant à un point où la machine est peut-être le créateur supérieur à l'homme », a-t-il déclaré.Les commentaires sur l'expérience étaient fortement divisés, certains commentateurs sur Instagram déclarant clairement que l'image était un faux qui aurait dû être reconnu, tandis que d'autres l'ont qualifiée de signe des défis auxquels est confrontée la créativité à une époque où la technologie évolue rapidement.« Cela rendra l'art humain obsolète si nous continuons à percevoir l'art comme nous le faisons », a déclaré un commentateur.La question de l'impossibilité de distinguer le travail généré par l'IA du travail d'auteur humain est un phénomène relativement nouveau, mais jusqu'à présent, il ne semble pas avoir eu d'impact sur le monde des concours de photographie.On ne peut pas en dire autant des concours d'art, avec une œuvre d'art générée par l'IA qui a remporté le concours d'art annuel de la Colorado State Fair à la fin de l'année dernière.De son côté, l'organisateur du concours n'est pas décontenancé et ne change pas son verdict.Le profil Instagram de Jos Avery est passé de 12 000 abonnés en octobre à plus de 29 000 en quelques mois seulement. Ses portraits montrent des visages d'hommes et de femmes d'âges et d'horizons différents, parfois aux expressions mélancoliques. Il n'y a qu'un hic : il les a réalisés avec Midjourney, une Intelligence Artificielle générative qui prend en entrée de courtes descriptions textuelles et les transforme en image. Regardez-vous même quelques clichés.Pour enfumer encore plus les spectateurs, il écrivait de petites descriptions sur ces personnes supposées être ses mannequins, prenant le soin de leur inventer des noms et donnant des détails colorés sur un passage de leur vie ou donnait le lieu où il aurait filmé son mannequin. Voici un exemple :Les histoires semblent captiver les téléspectateurs, qui apprécient suffisamment le travail pour laisser des éloges effusives. Cela a été une épée à double tranchant pour Avery car la plupart de ses nouveaux fans pensent que les images sont de vraies photos, et il n'a pas su comment divulguer ce fait. Il est pris au piège entre la célébrité soudaine d'Instagram et le fait de savoir que dire la vérité pourrait tout gâcher.En effet, peu de temps après le lancement du flux Instagram d'Avery en octobre, des commentaires positifs sur ses photos générées par IA ont commencé à affluer. « Tout ce que je peux dire, c'est : votre art est en quelque sorte unique, très unique, également très précieux », a écrit un commentateur le mois dernier. « Vous établissez de nouveaux points forts dans la photographie contemporaine à mon humble avis ! Votre travail est un grand plaisir pour l'esprit et l'âme ».Jusqu'à très récemment, lorsqu'il lui a été demandé, Avery était soit vague sur la façon dont il créait les images, soit disait aux gens que ses œuvres étaient de véritables photographies, allant même jusqu'à décrire le type d'appareil photo qu'il utilisait pour les créer; il est passé d'un commentaire générique ("J'utilise Nikon") à des commentaires plus spécifiques ("Un Nikon D810 avec un objectif 24-70 mm").Et peut-être qu'Avery utilise vraiment cet appareil photo pour ses prises de vue. Mais pas pour les images qui ont été publiées sur Instagram.Quoiqu'il en soit, sa culpabilité a commencé à grandir à mesure qu'il connaissait du succès.Pour justifier sa tromperie dans sa propre conscience, il a commencé par remettre en question le spectre flou de la « réalité » dans le paysage des multimédias, qui a fortement manipulé les images visuelles, devant et derrière la caméra, pendant plus d'un siècle. Étant donné qu'il y a des astuces pour retoucher la photo allant de la chambre noire à Photoshop, la synthèse de l'IA était peut-être la prochaine étape de cette évolution, s'est-il demandé. Peut-être que c'était OK ?« Il semble peut-être "juste" que divulguer qu'une œuvre d'art a été généré par l'IA est plus honnête », déclare Avery. « Cependant, les personnes qui se maquillent sur les photos le révèlent-elles ? Qu'en est-il de la chirurgie esthétique ? Chaque photographie de mode commerciale a une forte dose de Photoshopping, y compris le remplacement du corps des célébrités sur les couvertures des magazines ».D'une certaine manière, la tromperie fait partie de la photographie depuis le début. Mais déformer votre métier est une tout autre chose, et c'est la réalité avec laquelle Avery allait se débattre une fois que les gens sauraient qu'il n'a pas utilisé d'appareil photo pour faire ses images.Malgré tout, Avery se considère toujours comme un artiste précisément parce que l'image créée par Midjourney est ensuite retouchée longuement à l'aide de programmes tels que Lightroom et Photoshop.« Il faut beaucoup d'efforts pour prendre des éléments générés par l'IA et créer quelque chose qui ressemble à un photographe humain », a déclaré Avery. « Le processus de création est entre les mains du photographe, pas de l'ordinateur ».Mais Avery n'a pas fait ce qu'il dit : il n'a pas prévenu qu'il utilisait des photographies générées avec une IA générative comme Midjourney.Sources : Absolutely AI ( 1 2 ), digiDirect Qu'en pensez-vous ? Le monde de la photographie devrait-il s'adapter à cette nouvelle réalité (à savoir la possibilité de générer des images qui ressemblent à des photos) ?Gros coup de pub pour Absolutely Ai ou réelle volonté de faire prendre conscience des évolutions technologiques ?Que pensez-vous de sa stratégie ?Que pensez-vous de la « photo » présentée ?Que pensez-vous du fait que digiDirect ne change pas son verdict et l'assume complètement ?L'IA devrait-elle être, selon vous, autorisée à participer à des concours de ce type ? Pourquoi ?L'IA, un raccourci pour certains créateurs ou un outil au même titre que Photoshop ? Dans quelle mesure ?