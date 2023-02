ChatGPT est, en substance, un simple chatbot doté d'une IA créé par OpenAI et publié en ligne à la fin du mois de novembre 2022. Au cours de la dizaine de jours qui ont suivi son lancement, ChatGPT a été partout : il a jonché les fils d'actualité de Twitter, encombré les courriels promotionnels, déclenché des débats éthiques dans les écoles et les salles de presse, infiltré les discussions à table… En gros, ChatGPT semble incontournable et a donné lieu à de multiples spéculations selon lesquelles davantage d'entreprises vont s'y fier pour prendre des décisions importantes, ce qui devrait supprimer des dizaines de milliers d'emplois à l'avenir.Cependant, il semble que cela soit déjà le cas seulement 3 mois après le lancement. La plateforme de conseil en recrutement Resumebuilder.com a interrogé au début du mois 1 000 chefs d'entreprise qui utilisent ou prévoient d'utiliser ChatGPT. Elle a constaté qu'environ la moitié de leurs entreprises ont mis en œuvre des chatbots. Et près de la moitié de ce groupe affirme que ChatGPT a déjà remplacé des employés dans leur entreprise. Selon le rapport d'étude, publié la semaine dernière, les entreprises utilisent ChatGPT pour l'écriture de codes, la rédaction et la création de contenu, le support client et la préparation de résumés de réunions.Plus précisément, les chefs d'entreprises interrogés dans le cadre de l'étude ont déclaré à ResumeBuilders.com que leurs organisations utilisent ChatGPT pour raisons, notamment 66 % pour l'écriture de code, 58 % pour la rédaction et la création de contenu, 57 % pour le support client, et 52 % pour les résumés de réunion et autres documents. En outre, le rapport indique également, dans le processus d'embauche, 77 % des entreprises qui utilisent déjà ChatGPT disent s'en servir pour rédiger des descriptions de poste pour les offres d'emplois, 66 % pour rédiger des demandes d'entretien et 65 % pour répondre à des candidatures. Mais ce n'est pas tout.« Dans l'ensemble, la plupart des chefs d'entreprise sont impressionnés par le travail de ChatGPT. Cinquante-cinq pour cent d'entre eux affirment que la qualité du travail produit par ChatGPT est "excellente", tandis que 34 % disent qu'elle est "très bonne" », écrit ResumeBuilder.com dans un communiqué de presse. En outre, une entreprise sur deux (48 %) a remplacé des travailleurs par ChatGPT depuis novembre. Les dirigeants estiment qu'à l'avenir, ChatGPT pourrait conduire à davantage de licenciements. Lorsqu'on leur a demandé si le ChatGPT entraînera des licenciements d'ici à la fin de 2023, 33 % des chefs d'entreprise répondent "certainement".Environ 26 % ont répondu "probablement". Soixante-trois pour cent (63 %) des chefs d'entreprise dont les organisations utilisent le chatbot d'IA d'OpenAI ont déclaré à ResumeBuilder.com que ChatGPT entraînera des licenciements dans les cinq prochaines années. Les chefs d'entreprise dont les sociétés n'ont pas encore commencé à utiliser ChatGPT, mais prévoient de le faire dans les prochains mois sont moins nombreux à penser que cela entraînera des licenciements. Seuls 9 % d'entre eux affirment que l'utilisation de ChatGPT par leur entreprise entraînera "certainement" des licenciements, tandis que 19 % répondent "probablement".Toujours selon le rapport, une entreprise sur quatre a déjà économisé plus de 75 000 $ avec ChatGPT. Dans l'ensemble, 99 % des entreprises utilisant ChatGPT disent avoir économisé de l'argent. Quarante-huit pour cent ont économisé plus de 50 000 $, tandis que 11 % ont économisé plus de 100 000 $. « Le modèle économique de l'utilisation de ChatGPT est en train d'évoluer. Il sera intéressant de voir comment cela se passe en termes d'économies ainsi que la réorganisation de certains emplois au sein des entreprises », déclare Haller. Neuf dirigeants sur 10 disent qu'il est bénéfique pour les candidats à l'emploi d'avoir une expérience de ChatGPT.Le rapport révèle qu'il est possible que le fait d'avoir une expérience de ChatGPT puisse aider les travailleurs à conserver leur emploi. Lorsqu'ils évaluent les candidats à embaucher, 92 % des dirigeants affirment qu'avoir une expérience en IA/chatbot est un plus, et 90 % disent qu'il est bénéfique que le candidat ait une expérience spécifique à ChatGPT. D'un autre côté, Resumebuilder.com souligne que près d'un demandeur d'emploi actuel ou récent sur deux a utilisé ChatGPT pour rédiger son CV et/ou sa lettre de motivation. « Les entreprises s'attendent déjà à ce que les candidats aient de l'expérience avec ChatGPT », déclare Haller.« L'utilisation de ChatGPT est certainement quelque chose sur lequel les employés et les candidats voudront rester à jour. Les demandeurs d'emploi devraient de fait ajouter cette compétence à leur CV, et les employeurs devraient l'ajouter à leur liste de compétences requises ou préférées s'ils l'attendent des candidats. Comme on l'a vu au cours de l'histoire, à mesure que la technologie évolue, les compétences des travailleurs doivent également évoluer et changer », a ajouté Haller. Cependant, aussi enthousiastes que les chefs d'entreprise semblent être quant au potentiel de ChatGPT, le chatbot d'IA d'OpenAI n'est pas exempt de critiques.ChatGPT fait l'objet de critiques en ce qui concerne la tricherie et le plagiat, les préjugés racistes et sexistes, la précision et les questions générales sur la façon dont il a été formé pour apprendre, etc. Ian Bogost, de The Atlantic, a prévenu qu'il devait être traité comme un jouet et non comme un outil, et Kevin Roose, chroniqueur technique au New York Times, a déclaré que la nouvelle version de l'IA de Microsoft pour son moteur de recherche Bing, basée sur ChatGPT, l'a laissé "profondément déstabilisé" et "même effrayé" après une discussion de deux heures au cours de laquelle elle semblait déséquilibrée et quelque peu sombre.Par exemple, le site Web d'information CNET a utilisé une IA de type ChatGPT pour générer des articles sur sa plateforme. Mais le mois dernier, la direction de CNET a annoncé qu'elle suspendait la publication de tout contenu généré par l'IA. À l'origine de cette décision, des erreurs dans les articles générés par l'IA et le fait que le média a manqué de transparence sur son "test" d'une "nouvelle technologie d'IA". CNET, qui couvre les nouvelles de la technologie, publiait discrètement les articles générés par l'IA sous le pseudonyme "CNET Money Staff". Cela a suscité un tollé lorsque les lecteurs ont découvert le pot aux roses.De plus, Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déjà prévenu qu'il ne fallait pas se fier à ChatGPT pour "quoi que ce soit d'important" et, dans une récente série de tweets, il a exprimé ses inquiétudes quant aux dangers posés par la technologie de l'IA et les itérations qui suivront. « Tout comme la technologie a évolué et remplacé les travailleurs au cours des dernières décennies, ChatGPT pourrait avoir un impact sur notre façon de travailler. Comme pour toutes les nouvelles technologies, l'utilisation de ChatGPT par les entreprises sera en constante évolution, et nous n'en sommes qu'au début », a déclaré Haller.Source : Rapport de l'étude Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, ces entreprises ont-elles fait le bon choix en remplaçant leurs travailleurs par ChatGPT ?Selon vous, quels sont les avantages et inconvénients de cette démarche ? Les avantages l'emportent-ils sur les inconvénients ?Selon vous, comment les entreprises vont-elles faire face aux problèmes dont souffre ChatGPT ?Que pensez-vous des offres d'emplois demandant d'avoir une expérience avec une IA générative ou un chatbot d'IA ?