L'outil a la capacité de fonctionner d'une manière très similaire à un chatbot ordinaire. Cela signifie qu'il peut générer des chats de type humain de la même manière que les autres chatbots IA. Mais en même temps, Meta se vante de son fonctionnement plus efficace que celui des autres modèles en tête. De plus, il affirme que les exigences liées au matériel sont beaucoup moins nombreuses.L'un des chercheurs du géant de la technologie a mentionné que LLaMA est peut-être dix fois plus petit en taille, mais qu'il a la capacité de surpasser les autres à bien des égards. Cependant, malgré toutes ces merveilleuses affirmations, il n'a été conçu que pour être mis à la disposition des chercheurs.La société souhaite recueillir auprès d'eux davantage d'informations sur le produit, y compris des critiques constructives qui l'aideraient à devenir le meilleur outil qui soit. Ce n'est qu'ensuite que Meta souhaite permettre à ces chatbots de se manifester et d'offrir des avantages aux masses.Meta espère également éliminer la possibilité de tout parti pris et de toute erreur factuelle qui sont généralement répandus dans des outils comme ChatGPT. Et l'avantage de fonctionner sur un seul GPU signifie qu'il peut améliorer l'accès aux modèles de langage.À première vue, les choses semblent prometteuses. Mais il faut se rappeler que dans le passé, les résultats de Meta pour ce type de chatbots n'étaient pas très bons.Ils n'ont pas réussi à susciter le même engouement et la même popularité que ChatGPT et le nouveau moteur de recherche Bing de Microsoft. Près de 100 millions de personnes utilisent ChatGPT et rien n'indique qu'elles s'arrêtent pour le moment.C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise souhaite vraiment prendre du temps avant un lancement pour s'assurer que tout est aussi parfait que possible.D'autre part, la société mère de Facebook affirme qu'il n'est pas toujours facile d'accéder à de grands modèles de langage et que la plupart des gens sont confrontés à de grandes limitations. Ils ont besoin de serveurs pour fonctionner et l'accès est souvent restreint en termes de compréhension du fonctionnement de ces modèles. Le résultat final est un gros obstacle en termes de robustesse et une probabilité accrue de produire des informations erronées.Meta a expliqué en détail comment son modèle linguistique d'IA se décline en quatre variantes différentes et fonctionne avec une variété de paramètres différents. C'est beaucoup plus petit que ce que nous voyons pour ChatGPT, actuellement très populaire.Meta affirme que LLaMA pourrait surpasser les modèles de langage plus importants en lui permettant de s'entraîner sur un plus grand nombre d'extraits de données qu'il appelle tokens.Jusqu'à présent, ils ont bien mené leur entraînement sur des trillions de tokens et des textes provenant du web.Source : Meta Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que LLaMA pourra rivaliser en performance avec les principaux modèles de langage concurrents, à l'instar de GPT-3 ou de LaMDA ?