Et promet des expériences enrichies avec du texte, des images et des vidéos, ainsi que multimodales

Nous commençons par rassembler un grand nombre d'équipes travaillant sur l'IA générative dans l'ensemble de l'entreprise en un seul groupe chargé de créer des expériences agréables autour de cette technologie dans tous nos différents produits.À court terme, nous nous concentrerons sur la création d'outils créatifs et expressifs. À plus long terme, nous nous concentrerons sur le développement de personnages d'IA qui peuvent aider les gens de diverses manières.Nous explorons des expériences avec du texte (comme le chat dans WhatsApp et Messenger), avec des images (comme des filtres Instagram créatifs et des formats publicitaires), et avec des expériences vidéo et multimodales.Nous avons beaucoup de travail fondamental à faire avant d'arriver à des expériences vraiment futuristes, mais je suis enthousiasmé par toutes les nouvelles choses que nous construirons en cours de route.Source : Mark Zuckerberg Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, la future gamme de produits d'IA de Meta sera-t-elle à la hauteur des outils déjà existants ?