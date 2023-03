Microsoft a présenté son nouveau moteur de recherche Bing Search, tandis que Google a donné naissance à un chatbot appelé Bard, qui doit encore être rendu public.Par ailleurs, Snapchat+ a présenté la fonction de recherche pour ses utilisateurs premium et, Meta a annoncé le lancement de son chatbot d'IA sur le thème des langues. Aussi, on apprend aujourd'hui que le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, s'est également lancé dans la création d'un chatbot pour la plateforme Twitter.Cela devait arriver, étant donné qu'il est le cofondateur de l'outil d'IA ChatGPT, qui connaît un grand succès. Les dernières nouvelles à ce sujet indiquent que M. Musk aurait approché des chercheurs dans ce domaine pour leur demander comment créer un rival de ChatGPT, car c'est le genre de succès qu'il souhaite.L'information a été publiée lundi par The Information. De plus, le rapport ajoute que le chercheur en contact était en fait un chercheur qui venait de quitter la division IA de la société mère de Google, Alphabet, appelée DeepMind.Il est évident que ChatGPT était un projet d'OpenAI et qu'il a vraiment gagné beaucoup de popularité dans le monde entier. Elon Musk veut donc en tirer parti en lançant son propre projet, comme tant d'autres.Le milliardaire a cofondé l'outil en 2015 et l'a désigné comme un projet commercial à but non lucratif. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit converti en l'une des opérations les plus rentables aujourd'hui et Musk n'en est pas heureux.Jusqu'à présent, on ne connaît pas beaucoup de détails sur le projet impliquant Elon Musk, mais une chose est sûre : l'objectif est de faire en sorte qu'une équipe entière poursuive les recherches dans le domaine de l'IA. Il est encore trop tôt pour le dire, et rien ne permet d'affirmer qu'un produit particulier a été créé.Le chercheur principal, nommé Babuschkin, affirme qu'il doit encore faire officiellement partie de l'équipe de conception d'Elon Musk et que d'ici là, il ne peut rien dire.Source : The InformationQue pensez-vous de cette décision d'Elon Musk ?Pensez-vous que le développement de la technologie des chatbots d'IA est une bonne chose ?