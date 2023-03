Nous voyons la technologie de conduite automatisée comme une opportunité de redéfinir la relation entre les personnes et leurs véhicules. -Doug Field, directeur du développement des produits avancés et de la technologie, Ford Motor Company. Nous voyons la technologie de conduite automatisée comme une opportunité de redéfinir la relation entre les personnes et leurs véhicules. -Doug Field, directeur du développement des produits avancés et de la technologie, Ford Motor Company.

Avec la création de Latitude, Ford se dote d'une équipe de spécialistes de l'apprentissage automatique, de la robotique, des logiciels, des capteurs, de l'ingénierie des systèmes et des opérations, à mesure que le constructeur automobile accroît et étend ses efforts de développement en matière de technologie de conduite automatisée - y compris les avancées de Ford BlueCruise, qui a déjà accumulé plus de 50 millions de kilomètres de conduite mains libres.Latitude automatise la conduite dans les moments qui peuvent être fastidieux, stressants et désagréables, comme les bouchons ou les longs tronçons d'autoroute. Selon la société d'analyse des transports INRIX, le conducteur moyen aux États-Unis passe près de 100 heures par an dans les embouteillages.La création de Latitude s'inscrit dans le cadre du changement stratégique opéré par Ford l'année dernière, qui consiste à se concentrer sur les technologies de conduite automatisée pour les véhicules personnels. Ford a embauché environ 550 employés, anciennement d'Argo AI, dans les domaines de l'apprentissage automatique et de la robotique, des plateformes en nuage, de la cartographie, des capteurs et des systèmes informatiques, des opérations d'essai et de l'ingénierie des systèmes et de la sécurité. L'équipe de Latitude a mis à profit une grande partie de son expérience dans le domaine de la conduite automatisée, y compris les outils de développement de logiciels et l'infrastructure, dans le cadre du pivot pour travailler sur les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).Sammy Omari, directeur exécutif des technologies ADAS chez Ford, occupera également le poste de PDG de Latitude. Peter Carr est nommé directeur de la technologie, chargé de superviser le développement technique et des produits de Latitude, et David Gollob est nommé président, responsable des opérations commerciales.Le siège de Latitude est situé à Pittsburgh, avec des centres d'ingénierie supplémentaires à Dearborn, dans le Michigan, et à Palo Alto, en Californie. La société exploitera également une piste d'essai de vitesse sur autoroute à Greenville, en Caroline du Sud.Source : Ford Qu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur les technologies de conduite autonome ? Sont-elles fiables ou suffisamment sûres ?