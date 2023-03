Ces dernières années, l'importance de l'IA s'est accrue, les entreprises cherchant à accroître leur efficacité et leur production. Microsoft a été à l'avant-garde de cette tendance, et son dernier outil, Microsoft Dynamics 365 Copilot, est sur le point de transformer la façon dont les organisations utilisent l'IA. Selon la firme de Redmond, les récentes tendances ont révélé que près de 9 travailleurs sur 10 espèrent utiliser l'IA pour réduire les tâches répétitives dans leur travail. Ainsi, pour répondre à leurs attentes, Microsoft a lancé lundi Dynamics 365 Copilot, un outil qui fournit une assistance interactive, pilotée par l'IA, dans toutes les fonctions d'une entreprise.Microsoft affirme qu'avec Dynamics 365 Copilot, les entreprises donnent à leurs employés les moyens d'utiliser des outils d'IA conçus pour les ventes, les services, le marketing, les opérations et la chaîne d'approvisionnement. « Dynamics 365 Copilot tire parti des avancées récentes en matière d'IA générative pour automatiser ces tâches fastidieuses et libérer toute la créativité de la main-d'œuvre. Dynamics 365 Copilot met le CRM et l'ERP au service des utilisateurs professionnels pour accélérer leur rythme d'innovation et contribuer à l'amélioration des résultats commerciaux dans tous les secteurs d'activité », a déclaré Charles Lamanna de Microsoft.La nouvelle intégration de l'IA couvre différentes applications de Microsoft, telles que Dynamics 365 Sales, Viva Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Business Central et Microsoft Supply Chain Center. Grâce à Copilot, ces services automatiseront différentes tâches, en particulier les travaux répétitifs impliquant les ventes et le service client. Par exemple, le géant de Redmond estime que le nouveau produit "Microsoft Supply Chain Center" peut identifier de manière proactive les problèmes externes susceptibles d'avoir un impact sur les processus clés de la chaîne d'approvisionnement.Il produira ensuite des informations sur les commandes concernées, et un courrier électronique sera automatiquement rédigé pour alerter les partenaires commerciaux afin qu'ils prennent les mesures nécessaires pour éviter que le problème ne s'aggrave. Selon Microsoft, les données qui seront utilisées dans ces tâches automatisées proviendront de sources pertinentes des utilisateurs, telles que le CRM du vendeur, l'ERP, les informations sur les appels Teams enregistrés, les données saisies par les spécialistes du marketing eux-mêmes, les courriels marketing existants de l'entreprise, les données les plus récentes du Web et d'autres données d'entreprise.Microsoft a toutefois insisté sur le fait qu'aucune des données du client ne serait utilisée de quelque manière que ce soit pour former le modèle. La capacité de Copilot à effectuer un traitement du langage naturel (NLP) est l'une de ses principales caractéristiques. Cela permet aux utilisateurs de converser avec Copilot en utilisant le langage naturel plutôt qu'un ensemble prédéfini de commandes. Au lieu de naviguer dans une interface de recherche sophistiquée, les utilisateurs peuvent demander à Copilot de "trouver toutes les opportunités de vente du mois dernier". En parallèle, Microsoft a également ajouté de nouvelles capacités d'IA à Power Platform.Microsoft Power Platform est un outil de développement qui permet de créer des applications avec un minimum de codage. Son agent virtuel Power mis à jour permet aux entreprises de diriger un robot d'IA vers un site Web ou une base de connaissances de l'entreprise, puis de lui poser des questions, ce qu'il appelle "Conversation Booster". « Avec la fonction "Conversation Booster", vous pouvez utiliser la source de données qui détient votre source unique de vérité sur de nombreux canaux à travers l'expérience de chat, et les réponses du bot sont filtrées et modérées pour adhérer aux principes d'IA responsable de Microsoft », explique Microsoft.Par ailleurs, "AI Builder" inclut désormais des capacités d'IA générative similaires à l'API ChatGPT (Azure OpenAI Service), qui permet aux développeurs de générer du texte à l'aide de modèles GPT, notamment en résumant potentiellement des rapports, en générant des idées de contenu et en acheminant les courriels des clients vers le service approprié. Cela dit, les grands modèles de langage ont un gros problème d'hallucination , ou une tendance à inventer des choses complètement fausses et à tenter de les faire passer pour vraies. L'avenir nous dira si Microsoft ajuste suffisamment bien les modèles d'OpenAI pour empêcher ces tendances.Ainsi, les chefs d'entreprise pourraient être réticents à confier des tâches importantes à des systèmes d'IA potentiellement peu fiables. Microsoft indique que son PDG, Satya Nadella, organisera un événement le 16 mars pour discuter de la "réinvention de la productivité avec l'IA". Si Microsoft a récemment annoncé des mises à jour d'IA pour son système d'exploitation Windows, elle ne l'a pas encore fait pour sa suite de productivité Office, qui comprend Word, Excel et PowerPoint. Alors que les fabricants de logiciels se tournent vers les assistants basés sur des modèles d'IA générative, Microsoft multiplie ses efforts pour répondre à leurs besoins.L'annonce de Microsoft s'inscrit dans la volonté de l'éditeur de logiciels d'intégrer davantage l'IA dans ses produits et services, après avoir confirmé la troisième phase de son investissement dans OpenAI. Outre cette mise à jour de l'IA dans sa suite d'applications professionnelles, Microsoft poursuit son travail d'amélioration de Bing et Edge, qui sont désormais dotés de capacités et d'outils d'IA. Récemment, Microsoft a apporté des améliorations significatives au chatbot de Bing en déployant un nouveau compteur de tours et des tonalités de chat la semaine dernière.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?