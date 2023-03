Bien que nous ne puissions pas contrôler chaque utilisation future ou vente en aval de nos produits, nous exigeons de nos distributeurs qu'ils se conforment à toutes les réglementations américaines en matière d'exportation et qu'ils ne vendent qu'aux clients commerciaux, consommateurs et universitaires éligibles qui soutiennent nos produits à des fins d'utilisation caritative." Bien que nous ne puissions pas contrôler chaque utilisation future ou vente en aval de nos produits, nous exigeons de nos distributeurs qu'ils se conforment à toutes les réglementations américaines en matière d'exportation et qu'ils ne vendent qu'aux clients commerciaux, consommateurs et universitaires éligibles qui soutiennent nos produits à des fins d'utilisation caritative."

iFlytek, une société de reconnaissance vocale soutenue par l'État et inscrite sur la liste noire de Washington en 2019, a loué l'accès aux puces A100 de Nvidia, qui sont dans la course pour développer des applications et des services d'IA révolutionnaires, selon deux employés ayant une connaissance directe de la question.Le groupe de reconnaissance faciale SenseTime, qui a été sanctionné en même temps qu'iFlytek, a utilisé des intermédiaires pour acheter des composants interdits aux États-Unis, selon trois hauts fonctionnaires au fait de la situation.Des sociétés privées d'informatique en cloud permettent également d'accéder à des puces américaines haut de gamme. AI-Galaxy, une société d'informatique en cloud basée à Shanghai et fondée par d'anciens employés de Nvidia et d'AliCloud, facture 10 dollars pour une heure d'accès à huit de ses puces Nvidia A100.La capacité des groupes d'IA chinois à continuer d'accéder aux puces haut de gamme de Nvidia et à d'autres technologies de pointe souligne le défi auquel sont confrontés les États-Unis dans l'application de leurs restrictions commerciales aux entreprises chinoises.En octobre dernier, Washington a imposé des contrôles unilatéraux à l'exportation qui empêchent les entreprises américaines de vendre à des sociétés chinoises des équipements avancés de fabrication de puces et des semi-conducteurs haut de gamme, y compris l'A100, et n'étend ses restrictions commerciales qu'à certaines entreprises figurant sur une liste noire.", a déclaré un cadre connaissant bien les opérations de l'entreprise d'intelligence artificielle.", a déclaré cette personne.Bien qu'iFlytek ne puisse pas posséder entièrement les puces en raison des contrôles américains à l'exportation, deux employés ont déclaré que le système de location constituait une bonne alternative, bien que plus onéreuse. Un ingénieur d'iFlytek a déclaré que la société "".iFlytek s'est vu interdire l'achat direct de ces semi-conducteurs après que Washington l'a mise sur la liste noire pour son rôle présumé dans la fourniture de technologies destinées à la surveillance des musulmans ouïghours au Xinjiang.Dans certains cas, SenseTime a acheté des puces avancées directement par l'intermédiaire de ses propres filiales, qui ne figurent pas sur la "liste d'entreprises" de Washington, selon trois cadres supérieurs au fait de la situation.SenseTime a déclaré qu'il "".Un porte-parole du ministère américain du commerce a déclaré que le Bureau de l'industrie et de la sécurité "".Un expert en contrôle des exportations à Washington a déclaré que les réglementations américaines en matière d'exportation ne couvriraient pas les fournisseurs de services en cloud, même si des puces à usage restreint étaient utilisées. Ils ont ajouté que la seule violation est lorsque la technologie est utilisée pour fabriquer des armes de destruction massive.Les autorités locales chinoises se sont empressées d'aider l'industrie à stocker des puces haut de gamme avant que Washington n'impose des contrôles stricts sur les exportations en octobre dernier.Une personne proche d'iFlytek a déclaré que les restrictions américaines à l'exportation ont entraîné la prolifération de groupes d'ordinateurs soutenus par l'État qui accumulent des puces Nvidia et louent l'accès à la technologie à des entreprises figurant sur la liste noire.En outre, un fonctionnaire du gouvernement du Zhejiang a noté que "plusieurs endroits [gouvernements locaux et entreprises] ont construit ou sont en train de construire des centres de données d'IA qui offrent des services de location de nuages d'entreprise". Cela fait partie de la nouvelle infrastructure soutenue par la politique nationale".", a déclaré un ingénieur de SenseTime, ajoutant : "Nous effectuons notre travail de conformité et notre travail juridique de manière très approfondie et diligente.""L'industrie chinoise de l'IA est confrontée à d'énormes risques en raison des sanctions américaines", a déclaré une personne proche de SenseTime. "", a ajouté cette personne.Les fournisseurs de clouds privés constatent une demande croissante pour les puces A100 de Nvidia, qui sont également utilisées dans des modèles d'IA générative tels que le ChatGPT d'OpenAI.Un cadre d'un géant américain de la technologie en Chine a déclaré que l'entreprise continuait d'offrir aux entreprises locales un accès à l'informatique en nuage fonctionnant avec des puces A100, et que cette offre avait attiré un grand nombre de startups qui tentaient de cloner ChatGPT. L'équipe juridique américaine de l'entreprise s'est d'abord montrée réticente à l'idée de continuer à offrir des services d'informatique en nuage fonctionnant sur des puces A100, mais a finalement décidé que cela ne violait pas les contrôles à l'exportation.RecommandéMême si les contrôles américains à l'exportation n'interdisent pas explicitement aux fournisseurs de services en nuage d'accéder aux puces, certaines entreprises prennent des mesures pour dissimuler leur identité.Un cadre d'une start-up de Shenzhen spécialisée dans les services en cloud a déclaré avoir constaté une augmentation de la demande de puces A100 de la part d'entreprises "étranges" qui dissimulaient leur véritable identité derrière des sociétés écrans.", a déclaré le dirigeant.Nvidia a déclaré : "Source : The FInancial Times