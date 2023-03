Bien qu'il n'y ait que peu de propositions législatives concernant l'IA, le programme d'intelligence artificielle ChatGPT, qui connaît une croissance rapide et qui a été salué pour sa capacité à rédiger rapidement des réponses à un large éventail de questions, a suscité l'inquiétude des législateurs américains quant à son impact sur la sécurité nationale et sur l'éducation.Selon le rapport de la Chambre de commerce, les décideurs politiques et les chefs d'entreprise doivent rapidement intensifier leurs efforts pour établir un « cadre réglementaire fondé sur les risques » qui garantira que l'IA est déployée de manière responsable.Il ajoute que l'IA devrait ajouter 13 000 milliards de dollars à la croissance économique mondiale d'ici à 2030 et qu'elle a apporté d'importantes contributions, comme la réduction de la pénurie d'infirmières dans les hôpitaux et la cartographie des incendies de forêt afin d'accélérer la réponse des responsables de la gestion des urgences. Le rapport insiste sur la nécessité de se préparer à l'omniprésence imminente de la technologie et à ses dangers potentiels.Le rapport affirme que d'ici 20 ans, "pratiquement toutes" les entreprises et les agences gouvernementales utiliseront l'IA.Fruit des travaux d'une commission sur l'intelligence artificielle créée l'année dernière par la Chambre de commerce, le rapport reconnaît en partie le rôle essentiel que jouera le monde des affaires dans le déploiement et la gestion de l'IA, selon la Chambre de commerce.Tout en appelant à davantage de réglementation, la Chambre de commerce prend soin de préciser qu'il peut y avoir de larges exceptions à la manière dont la réglementation est appliquée.« Plutôt que d'essayer de développer un cadre réglementaire unique, cette approche de la réglementation de l'IA permet de développer des orientations et des meilleures pratiques flexibles et spécifiques à l'industrie », indique le rapport.Source : Le rapport de la Chambre de commerce des États-Unis

