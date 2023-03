FIRST RESTAURANT TO ACCEPT ETH & $APE!!!!!! WE DID IT!!! pic.twitter.com/8DshJ2uI4v — Bored & Hungry | Home of America's Best Burger (@BorednHungry) April 9, 2022

Un moyen de séparer les gens de leurs économies en leur faisant croire qu'ils "investissent" dans une vaste entreprise

L’avenir serait avec l’IA

Microsoft innove son moteur de recherche avec ChatGPT

un modèle OpenAI de nouvelle génération : Microsoft annonce que le nouveau Bing fonctionne avec un nouveau modèle OpenAI de nouvelle génération, plus puissant que ChatGPT et spécialement conçu pour la recherche. Il reprend les principaux enseignements et avancées de ChatGPT et GPT-3.5 et il est encore plus rapide, plus précis et plus performant ;

le modèle Prometheus de Microsoft : Microsoft développe une méthode de travail propriétaire avec le modèle OpenAI qui permet d'exploiter au mieux sa puissance. Elle appelle cet ensemble de capacités et de techniques le modèle Prometheus. Cette combinaison donne des résultats plus pertinents, opportuns et ciblés, avec une sécurité accrue ;

application de l'IA à l'algorithme de recherche principal : Microsoft a également appliqué le modèle d'IA à notre principal moteur de classement des recherches Bing, ce qui a entraîné le plus grand bond en avant de la pertinence en vingt ans. Grâce à ce modèle d'IA, même les requêtes de recherche de base sont plus précises et plus pertinentes ;

nouvelle expérience utilisateur : Microsoft repense la façon dont les utilisateurs interagissent avec la recherche, le navigateur et le chat en les regroupant en une expérience unifiée. Cela pourrait débloquer une toute nouvelle manière d'interagir avec le web.

Google rivalise Microsoft avec Bard

Une histoire rocambolesque avec ChatGPT

Selon Cory, il n'y avait pas de NFT, pas de wash trades, pas d'ICO. Ils n'ont pas fait de publicité pour le Superbowl. Ils n'ont pas volé des milliards à des investisseurs privés tout en se proclamant « altruistes efficaces ». Ils n'ont pas canalisé des centaines de millions vers des campagnes électorales par le biais de dons de paille et d'autres formes de fraudes liées au financement des campagnes. Ils n'ont même pas ouvert un restaurant de hamburgers sur le thème des cryptomonnaies où il était impossible d'acheter des hamburgers avec des cryptomonnaies.Bored & Hungry, un restaurant de burgers situé à Long Beach, en Californie, s'est lancé l’année dernière en affirmant être le premier restaurant à accepter l'Ethereum et l'Apecoin. Sauf qu'aujourd'hui, l'établissement ne semble accepter aucune des deux formes de paiement, selon le Los Angeles Times. Lors d'un récent après-midi, Brian Contreras, du journal, s'est rendu dans le restaurant et a constaté que les prix n'étaient affichés qu'en dollars américains, aucune cryptomonnaie n'étant autorisée.Le copropriétaire du restaurant, Andy Nguyen, n'a pas voulu faire de commentaire, mais un employé anonyme a dit à Contreras que le magasin n'acceptait pas les cryptomonnaies. Il a toutefois refusé de dire quand le changement avait eu lieu et s'il était permanent. Quelques jours après la publication de l’article du Los Angeles Times, un représentant du restaurant a déclaré que Bored & Hungry permettait toujours aux gens de payer avec des cryptomonnaies et qu'un problème technique les avait empêchés de les accepter pendant une courte période.Il s'agissait d'amateurs. Leur tentative de « faire bouger les choses » n'a été couronnée de succès que durant un bref instant. En revanche, les superprédateurs de la bulle cryptographique ont été en mesure de réaliser cette opération sur une échelle de temps incroyablement longue, en déployant les champs de distorsion de la réalité les plus puissants depuis "Pets.com".Tout ce qui ne peut pas durer éternellement finit par s'arrêter. On nous dit que des cryptomonnaies d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars ont été détruites au cours de l'année écoulée, mais ces pertes n'apparaissent nulle part dans l'économie réelle, car la « richesse » qui a été détruite par l'éclatement de la bulle des cryptomonnaies n'a jamais existé.Certains analystes continuent d’affirmer que les cryptomonnaies sont une gigantesque chaîne de Ponzi . Les cryptomonnaies ne seraient pas seulement un mauvais investissement ou une bulle spéculative. « C'est pire que cela : c'est une véritable fraude », déclare Sohale Andrus Mortazavi, chroniqueur spécialiste des cryptomonnaies. « Toutes les cryptomonnaies et l'industrie dans son ensemble reposent sur la manipulation du marché, sans laquelle elles ne pourraient exister à grande échelle », affirme-t-il.Certains spéculateurs vont jusqu’à dire que les cryptomonnaies peuvent mener l’humanité au chaos (dû au changement climatique). Ce serait semble-t-il possible si l'adoption de celles reconnues énergivores comme le bitcoin se fait à des taux similaires à ceux de technologies comme les cartes de crédit. La méthode la plus courante pour produire des actifs cryptographiques nécessite d'énormes quantités d'électricité et génère d'importantes émissions de dioxyde de carbone. Les producteurs d’actifs cryptographiques souhaitent utiliser davantage d'énergie renouvelable.Selon une analyse réalisée par l’Américain Timothy Swanson, économiste spécialisé dans la gouvernance environnementale, la biodiversité, la gestion de l'eau, ainsi que les droits de propriété intellectuelle et la réglementation des biotechnologies, le bitcoin et d’autres cryptomonnaies basés sur l'algorithme Proof of Work sont un cauchemar suivant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).« Comme toute pyramide de Ponzi, les cryptomonnaies étaient un moyen de séparer les gens normaux de leurs économies en leur faisant croire qu'ils "investissaient" dans une vaste entreprise - mais le seul véritable argent ("fiat" dans le jargon des cryptomonnaies) dans le système était l'épargne-retraite des travailleurs, que les énergiques gonfleurs de la bulle ont échangée contre des shitcoins illiquides et sans valeur », déclare Cory.« Nous avons cessé de croire aux milliards illusoires. Sam Bankman-Fried est assigné à résidence. Mais les personnes qui lui ont donné de l'argent - et les artistes de Ponzi plus agiles qui ont échappé à l'arrestation - sont à la recherche de nouvelles formes d’escroqueries pour séparer les marques de leur argent. » FTX a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis après avoir été incapable de faire face à un torrent de retraits, marquant un effondrement stupéfiant pour l'empire crypto de Sam Bankman-Fried qui était évalué à 32 milliards de dollars il y a quelques mois à peine. Le dépôt devant un tribunal fédéral du Delaware vendredi comprend l'entité américaine de FTX, le groupe commercial exclusif de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées.L'effondrement de FTX survient après un tourbillon d'une dizaine de jours au cours desquels Bankman-Fried cherchait désespérément des milliards de dollars pour sauver son entreprise après que les clients se soient précipités pour retirer leurs actifs de l'entreprise suite à des inquiétudes concernant sa santé financière et les liens entre la bourse et Alameda, également fondée par Bankman-Fried.Bankman-Fried a également démissionné de son poste de directeur général. Il a indiqué qu'il souhaitait nommer Stephen Neal au poste de nouveau président du conseil d'administration de la société. Cependant, un porte-parole a déclaré plus tard que Neal avait décidé de ne pas servir : « Bien qu'honoré par la demande, il s'avère que, malheureusement, il n'est pas en mesure d'occuper ce poste pour des raisons n'ayant rien à voir avec FTX, ou son ancien PDG ». Aussi, il sera remplacé plutôt par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks.Pour soutenir sa pensé, l’activiste Prend l'exemple de Morganstanley, l'une des plus grandes banques des États-Unis, qui a passé les années 2021 et 2022 à vanter les mérites des cryptomonnaies en tant qu'opportunité de croissance massive :En 2021, Morgan Stanley met en place une nouvelle division de recherche sur les cryptomonnaies. La mégabanque de Wall Street a nommé Sheena Shah au poste d'analyste en chef des crypto-monnaies pour son équipe de recherche dédiée aux cryptomonnaies. Shah a travaillé en tant que stratège en chef des devises de Morgan Stanley couvrant les devises du G10 pendant plus de huit ans et a contribué aux efforts de recherche liés aux cryptomonnaies de la banque.Annonçant la nouvelle dans un mémo, les dirigeants de Morgan Stanley ont souligné que le lancement d'une équipe de recherche dédiée aux cryptomonnaies « est une reconnaissance de l'importance croissante des cryptomonnaies et d'autres actifs numériques sur les marchés mondiaux ». « Comme nous l'avons déjà signalé, Morgan Stanley s'est tournée vers les actifs numériques au cours de l'année écoulée, augmentant régulièrement son exposition directe au Bitcoin », cointelegraph. Aujourd'hui, Morganstanley veut que vous sachiez que l'IA représente une opportunité de 6 000 milliards de dollars.Ils ne sont pas les seuls. Les PDG d'Endeavor, Buzzfeed, Microsoft, Spotify, Youtube, Snap, Sports Illustrated et CAA sont tous là, gonflant la bulle de l'IA à chaque heure qui passe, déclarant que l'avenir est à l'IA. « Google et Bing se livrent à une course aux armements pour savoir quel moteur de recherche peut atteindre l'enshittification la plus rapide et la plus profonde via un chatbot, remplaçant les liens vers les pages web par des paragraphes fleuris composés par des menteurs entièrement automatisés et suprêmement sûrs d'eux », déclare Cory Doctorow.ChatGPT a pris le monde d'assaut depuis son lancement en novembre, avec son habileté à écrire des essais, des articles, des poèmes et du code informatique en quelques secondes seulement. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a qualifié Google de « monopole de recherche léthargique » dans une interview. Il a entre autre déclaré qu'il voyait un énorme potentiel pour la technologie d'IA de sa société, qui pourrait transformer la façon dont les gens trouvent des informations en ligne.ChatGPT est un robot à grand modèle de langage (ils permettent de prédire le mot suivant dans une série de mots) développé par OpenAI et basé sur GPT-3.5. Il a une capacité remarquable à interagir sous forme de dialogue conversationnel et à fournir des réponses qui peuvent sembler étonnamment humaines.Sam Altman, le PDG d’OpenAI, qui a traité du moteur de recherche de Google dans une interview de « monopole de recherche léthargique » a déclaré qu'il voyait d'énormes avantages à la décision de Microsoft d'intégrer la technologie d'OpenAI dans son moteur de recherche. Toutefois, le PDG d'OpenAI a ajouté qu'il est difficile de dire comment Google s'adaptera à cette technologie.Depuis la sortie de la dernière version de ChatGPT le 30 novembre, Sundar Pichai, le PDG de Google et de sa société mère Alphabet, a participé à plusieurs réunions centrées sur la stratégie de Google en matière d'IA, en réponse à la menace que le chatbot représentait pour la société de moteurs de recherche de Google, rapporte le New York Times.La blockchain était une solution à la recherche d'un problème. Il en va de même pour l'IA. Oui, Buzzfeed pourra réduire sa masse salariale en automatisant ses quiz de personnalité verticaux, et le "DJ IA" de Spotify produira des playlists un peu moins terribles (du moins, dans la mesure où Spotify ne met pas son pouce sur la balance en insérant dans les playlists des titres dont le seul facteur d'aptitude est que quelqu'un a payé pour les booster).Mais même si l'on additionne tout cela, qu'on le double, qu'on l'élève au carré et qu'on ajoute un intervalle de confiance d'un milliard de dollars, cela ne correspond toujours pas à ce que les analystes de Bank Of America ont appelé "un moment décisif - comme l'internet dans les années 90". D'une part, l'aspect le plus excitant de "l'internet des années 90" était que les barrières à l'entrée étaient incroyablement basses et qu'il n'était pas dominé par les grandes entreprises - en fait, il les faisait fuir.La revolution de l'IA, en revanche, serait gonflée par les grandes entreprises en place, dont l'excitation se résume à « Cela va permettre aux plus grandes entreprises de devenir beaucoup, beaucoup plus grandes et les autres peuvent aller se faire foutre ». Une certaine révolution.Un jour après l’annonce de Google, Microsoft présente son nouveau Bing mais qui lui repose sur la technologie de ChatGPT. L’objectif : lancer une nouvelle expérience de recherche qui pourrait permettre à la firme de faire sortir son moteur de recherche de l’ombre de Google. La nouvelle expérience Bing est l'aboutissement de quatre percées techniques :Microsoft en profite également pour intégrer de nouvelles fonctions d’IA à Edge, son navigateur web. Elle a mis à jour le navigateur Edge avec de nouvelles capacités d'IA et un nouveau look, et a ajouté deux nouvelles fonctionnalités : Chat et compose. Grâce à la barre latérale Edge, il est possible de demander un résumé d'un long rapport financier pour en obtenir les principaux éléments, puis utiliser la fonction de chat pour demander une comparaison avec les données financières d'une entreprise concurrente et les placer automatiquement dans un tableau. Il est de plus possible de demander à Edge de l’aide à composer du contenu, comme un post LinkedIn, en lui donnant quelques invites pour commencer.Google semble également préoccupé par le maintien de sa domination dans le domaine de la recherche. Le moteur de recherche de Google représentait plus de 91 % du marché mondial de la recherche au cours des 12 derniers mois, tandis que Bing représentait environ 3 %, selon les données de SimilarWeb.En réponse à Microsoft qui serait fermement lié à OpenAI, Google a dévoilé Bard, son alternative à ChatGPT qui a pour objectif d’améliorer son moteur de recherche et surtout de rattraper son retard par rapport à OpenAI. Google pourrait s'être par ailleurs tourné vers une entreprise moins connue du nom d'Anthropic et fondée par d'anciens employés d'OpenAI.Le géant de Mountain View a investi environ 300 millions de dollars dans la startup d'intelligence artificielle Anthropic, ce qui en fait le dernier géant de la technologie à mettre son argent et sa puissance de calcul au service d'une nouvelle génération d'entreprises qui tentent de se faire une place dans le domaine en plein essor de l'"IA générative".« L'IA est la technologie la plus profonde sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'aider les médecins à détecter les maladies plus tôt ou de permettre aux gens d'accéder aux informations dans leur propre langue, l'IA aide les personnes, les entreprises et les communautés à libérer leur potentiel. Et elle ouvre de nouvelles possibilités qui pourraient améliorer considérablement la vie de milliards de personnes. C'est pourquoi nous avons réorienté l'entreprise autour de l'IA il y a six ans, et pourquoi nous la considérons comme le moyen le plus important de remplir notre mission : organiser les informations du monde et les rendre universellement accessibles et utiles.Depuis lors, nous avons continué à investir dans l'IA dans tous les domaines, et Google AI et DeepMind font progresser l'état de l'art. Aujourd'hui, l'échelle des plus grands calculs d'IA double tous les six mois, dépassant de loin la loi de Moore. Dans le même temps, l'IA générative avancée et les grands modèles de langage captent l'imagination des gens dans le monde entier. En fait, notre projet de recherche Transformer et notre article définissant le domaine en 2017, ainsi que nos avancées importantes dans les modèles de diffusion, sont désormais à la base de nombreuses applications d'IA générative que vous commencez à voir aujourd'hui. »Bard cherche à combiner l'étendue des connaissances mondiales avec la puissance, l'intelligence et la créativité des grands modèles linguistiques de Google. Il s'appuie sur des informations provenant du web pour fournir des réponses qui seraient de qualité. Selon Google, Bard peut être un exutoire pour la créativité et une rampe de lancement pour la curiosité, en aidant à « expliquer les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb de la NASA à un enfant de 9 ans », ou à en savoir plus sur les meilleurs attaquants de football du moment, puis à obtenir des exercices pour développer vos compétences. En d’autres termes, Bard fait exactement ce que fait ChatGPT.La saisie semi-automatique moderne peut produire de longs passages de texte en réponse à des invites, mais elle est tout aussi peu fiable que la saisie semi-automatique des SMS Android de 2018, comme l'a découvert Alexander Hanff lorsque ChatGPT l'a informé qu'il était mort, générant même une URL plausible pour un lien vers une notice nécrologique inexistante dans The Guardian.Alexander Hanff a décidé de le tester ChatGPT. Comme il n’avait jamais interagi avec ChatGPT, il n'avait aucune raison de croire que l’outil d’IA avait été influencé par des interactions antérieures avec lui, et je il lui a donc posé d'emblée une question simple : « S'il vous plaît, dites-moi qui est Alexander Hanff ». La réponse n'a pas seulement été choquante, elle a aussi été très inquiétante.Les trois premiers paragraphes de la réponse n'étaient pas terribles. ChatGPT a dit à tort qu’il était né à Londres en 1971, mais a correctement résumé sa carrière en tant que spécialiste de la protection de la vie privée. En fait, c'était plutôt flatteur. Le dernier paragraphe, cependant, a pris une tournure très inquiétante :Lorsque qu’il a posé la question suivante : « Comment est-il mort ? » ChatGPT a répondu qu'il ne le savait pas, car il ne peut fonder ses réponses que sur des informations accessibles au public, et les rapports publics sur son décès n'en indiquaient pas la cause. Il a donc demandé : « Comment savez-vous qu'il est mort ? » et ChatGPT a répondu :De plus en plus inquiet, le spécialiste de la protection de la vie privée a demandé « ce qui a été rapporté dans les médias », et voici la réponse :C'est là que ça devient vraiment troublant. « Je fais mon travail depuis un certain temps. Je connais la plupart des journalistes qui travaillent sur des sujets liés à la technologie, à la vie privée et au droit dans les médias susmentionnés. J'ai même écrit des articles pour The Guardian et The Register. Si l'un de ces titres avait publié un article sur ma mort tragique, il y a de fortes chances que j'en aurais été informé. Il est également très probable que toutes ces publications se seraient adressées à moi ou à ma famille pour vérifier si j'étais bien mort. », indique Alexander Hanff.Il a donc demandé à ChatGPT : « Pouvez-vous fournir un lien vers la nécrologie du Guardian ? » en s'attendant à ce que ChatGPT abandonne enfin le mensonge mais, à sa grande inquiétude, l’outil dIA est allé encore plus loin :Tout ceci fait dire Cory Doctorow que l'IA présente toutes les caractéristiques d'une pompe à vide classique, à commencer par la terminologie. Pour l’activiste et journaliste, l'IA n'est ni "artificielle" ni "intelligente".Source : Cory Doctorow's blog postQuel est votre avis sur le sujet ?Pour l’activiste et journaliste, l'IA n'est ni "artificielle" ni "intelligente", partagez-vous cette idée ?Si ChatGPT produit de faux liens vers des articles qui n'ont jamais existé, quelle crédibilité pour l'outil d'IA ?