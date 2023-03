La nouvelle a été annoncée jeudi lors d'un événement organisé en Allemagne et intitulé "KI im Fokus" (l'IA en point de mire). Andreas Braun, directeur technique de Microsoft Allemagne et Lead Data & AI STU, a déclaré à cette occasion : "".ChatGPT, basé sur GPT-3, s'est déjà révélé à la fois passionnant et controversé, de nombreuses personnes ayant exprimé des craintes quant à la manière dont l'outil textuel pourrait être utilisé, mais aussi quant à la manière dont il pourrait se développer. Avec l'ajout de la vidéo et d'autres médias au mélange, ces préoccupations ne feront que s'accentuer, le potentiel de création facile de fausses vidéos étant une source d'inquiétude.Mais ce n'est manifestement pas sur ce point que Microsoft concentre son attention. L'entreprise affirme que les capacités de langage naturel des grands modèles de langage (LLM) sont désormais si avancées qu'elles fonctionnent dans "toutes les langues", y compris GPT-4.On ne sait pas exactement à quoi Microsoft compte utiliser cette technologie, ni comment elle sera commercialisée.Le plein potentiel et l'impact de GPT-4 se feront sentir dans les jours, les semaines et les mois à venir, mais comme Microsoft n'a pas encore révélé grand-chose de précis, nous devrons attendre le lancement de la semaine prochaine pour avoir plus de détails. Nous avons déjà vu des outils de création d'images alimentés par l'IA qui peuvent créer des images fantastiques ou réalistes à partir d'invites textuelles ; avec GPT-4, il sera possible de créer des vidéos, et plus encore, de la même manière.Source : Événement "KI im Fokus" organisé en AllemagneQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, le lancement de GPT-4 peut-il raviver et amplifier les craintes sur les technologies d'IA générative ?