Bien avant que le chatbot d'IA ChatGPT d'OpenAI ne fasse sensation, la société de jeux vidéo NetDragon Websoft, basée à Hong Kong, a nommé un robot d'IA au poste de PDG de sa filiale Fujian NetDragon Websoft. Baptisé Tang Yu, le PDG virtuel s'est vu confier des tâches typiques de l'entreprise, notamment l'examen d'analyses de haut niveau, la prise de décisions en matière de leadership, l'évaluation des risques et la promotion d'un lieu de travail efficace. NetDragon a déclaré que Tang Yu avait été nommé pour ouvrir la voie à l'utilisation de l'IA afin de transformer la gestion d'entreprise et de faire passer l'efficacité opérationnelle à un niveau supérieur.« La nomination de Tang Yu met en évidence la stratégie "IA + management" de l'entreprise et représente une étape majeure pour l'entreprise vers une entreprise de métavers. Tang Yu rationalisera le flux des processus, améliorera la qualité des tâches et la vitesse d'exécution. Il servira en outre de centre de données en temps réel et d'outil analytique pour soutenir la prise de décision rationnelle dans les opérations quotidiennes, ainsi que pour permettre un système de gestion des risques plus efficace », a déclaré NetDragon Websoft dans un billet de blogue. Selon le fondateur de NetDragon Websoft, Dejian Liu, l'IA est l'avenir de la gestion d'entreprise.« Nous pensons que l'IA est l'avenir de la gestion d'entreprise, et la nomination de Tang Yu représente notre engagement à adopter véritablement l'utilisation de l'IA pour transformer la façon dont nous menons nos activités et, en fin de compte, pour stimuler notre croissance stratégique future », a-t-il déclaré. Lui a peut-être vu juste au regard des derniers rapports sur les performances de Tang Yu. En effet, il est intéressant de noter que le robot d'IA semble avoir aidé l'entreprise à générer des revenus importants. Selon les rapports, NetDragon Websoft a surpassé l'indice Hang Seng, qui suit les plus grandes entreprises cotées en bourse à Hong Kong.Cette augmentation de valeur pourrait être attribuée à divers facteurs, tels qu'une demande accrue pour les produits ou services de l'entreprise, une amélioration des résultats financiers ou des nouvelles positives concernant l'entreprise, et la capitalisation boursière actuelle de l'entreprise est d'environ 9 milliards de dollars HK, soit 1,1 milliard de dollars américains. L'entreprise affirme être la première au monde à confier la direction de ses opérations à un robot doté d'une intelligence artificielle, bien que le PDG d'Alibaba, Jack Ma, ait prédit que d'ici 30 ans, "un robot fera probablement la couverture du magazine Time en tant que meilleur PDG".Dans son billet de blogue de l'année dernière, NetDragon Websoft a déclaré : « nous continuerons à développer nos algorithmes derrière Tang Yu pour construire un modèle de gestion ouvert, interactif et hautement transparent, alors que nous nous transformons progressivement en une communauté de travail basée sur un métavers ». L'on ignore exactement comment Tang Yu a amélioré l'efficacité et l'équité chez NetDragon Websoft, mais les informations en provenance de Chine sur le succès du robot d'IA s'inscrivent dans un contexte de regain d'intérêt pour la technologie de l'IA générative. Plusieurs grandes entreprises d'IA ont lancé de nouveaux outils d'IA.OpenAI a lancé ChatGPT fin novembre et le chatbot d'IA est rapidement devenu l'application à la croissance la plus rapide du monde. ChatGPT a bouleversé le monde de la technologie et sensibilisé de nombreuses personnes extérieures à l'industrie aux possibilités des logiciels d'IA, en partie grâce au partenariat de l'entreprise avec Microsoft. Mardi, OpenAI a dévoilé le successeur de ChatGPT (qui est basé sur le modèle de langage GPT-3.5 de l'entreprise), appelé GPT-4, le présentant comme une version "beaucoup plus nuancée" de son prédécesseur. GPT-4 a déjà prouvé qu'il était capable de réussir un large éventail d'examens, notamment le Barreau.GPT-4 a également fait preuve de performances remarquables dans les tests de lecture et de mathématiques. Microsoft propose Bing Chat, un chatbot d'IA basé sur le modèle de langage GPT-4 d'OpenAI intégré à son moteur de recherche. La firme de Redmond a récemment annoncé que Bing a dépassé les 100 millions d'utilisateurs, un regain d'intérêt pour le moteur de recherche de Microsoft sans doute suscité par l'intégration de l'IA d'OpenAI. Pour contre-attaquer Microsoft et OpenAI, Google, qui est un pionnier dans la formation des grands modèles de langage, a lancé son propre chatbot d'IA appelé Bard. Il n'est toutefois disponible qu'en bêta limitée.Il est probablement encore trop tôt pour dire si tous les PDG pourront être remplacés par un système d'IA, mais nous savons que l'IA est désormais capable de penser stratégiquement, et même de surpasser les esprits humains au jeu Diplomacy. Meta, la société mère de Facebook, a en effet mis au point une IA qui peut jouer au jeu de stratégie Diplomacy et serait même capable de tromper les joueurs humains. Les nouveaux systèmes d'IA peuvent également imaginer des scénarios entiers de D&D (Donjons et Dragons) ou suggérer le personnage le mieux adapté pour jouer le rôle de Revan dans un éventuel film de Knights of the Old Republic.NetDragon Websoft présente également Tang Yu comme le premier PDG d'une entreprise à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans recevoir de rémunération. Cependant, les systèmes d'IA peuvent aussi déraper, comme la fois où Nothing Forever s'est lancé dans une diatribe transphobe, ou la fois où un Bob l'éponge généré par une IA a raconté à tout le monde l'orgie sauvage qu'il avait vue dans le bureau de Crabe. D'un autre côté, il n'est pas nécessaire de donner un parachute doré au PDG d'une IA lorsqu'il finit par se planter.Le rythme des publications d'OpenAI est critiqué, car la technologie n'a pas été testée, ce qui a entraîné des bouleversements dans des domaines allant de l'éducation à l'art. Le développement public rapide de ChatGPT et d'autres programmes d'IA générative a incité certains éthiciens et chefs d'entreprise à réclamer des garde-fous pour cette technologie. En nommant le chatbot IA au poste de PDG, l'entreprise a déclaré qu'il jouerait un rôle crucial dans le développement des talents.Quel est votre avis sur le sujet ?