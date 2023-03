En traitement automatique des langues, un modèle de langage est un modèle statistique qui modélise la distribution de séquences de mots, plus généralement de séquences de symboles discrets (lettres, phonèmes, mots), dans une langue naturelle. Un modèle de langage peut par exemple prédire le mot suivant une séquence de mots.



Un modèle de langue de grande taille (Large Language Model ou LLM en anglais) est un modèle de traitement de langage naturel qui utilise un grand nombre de données textuelles pour apprendre à prédire les mots et les phrases suivants dans un texte donné. Ces modèles sont généralement entraînés à partir de vastes ensembles de données, tels que des corpus de textes de diverses sources, tels que des livres, des articles de presse, des pages Web et des réseaux sociaux. Les LLMs sont utilisés pour une variété de tâches, telles que la génération de texte, la traduction automatique, la classification de texte et la réponse aux questions. Parmi les exemples de LLMs les plus connus, on peut citer GPT-4 de OpenAI et BERT de Google.

Annonce de Microsoft

Le système Copilot*: une IA prête pour l'entreprise



Microsoft est particulièrement bien placé pour fournir une IA prête pour l'entreprise avec le système Copilot. Copilot est plus que le ChatGPT d'OpenAI intégré à Microsoft 365. Il s'agit d'un moteur de traitement et d'orchestration sophistiqué travaillant en arrière-plan pour combiner la puissance des LLM, y compris GPT-4, avec les applications Microsoft 365 et vos données d'entreprise dans Microsoft Graph - désormais accessible à tous par le langage naturel.



Basé sur les données de votre entreprise. Les LLM alimentés par l'IA sont formés sur un corpus de données important mais limité. La clé pour débloquer la productivité dans les entreprises réside dans la connexion des LLM aux données de votre entreprise - de manière sécurisée, conforme et préservant la confidentialité. Microsoft 365 Copilot a un accès en temps réel à votre contenu et à votre contexte dans Microsoft Graph. Cela signifie qu'il génère des réponses ancrées dans le contenu de votre entreprise - vos documents, e-mails, calendrier, chats, réunions, contacts et autres données professionnelles - et les combine avec votre contexte de travail - la réunion à laquelle vous êtes actuellement, les échanges d'e-mails que vous avez eu sur un sujet, les conversations de chat que vous avez eues la semaine dernière - pour fournir des réponses précises, pertinentes et contextuelles.



Basé sur l'approche globale de Microsoft en matière de sécurité, de conformité et de confidentialité. Copilot est intégré à Microsoft 365 et hérite automatiquement de toutes les politiques et processus de sécurité, de conformité et de confidentialité de votre entreprise. L'authentification à deux facteurs, les limites de conformité, les protections de la vie privée et bien plus encore font de Copilot la solution d'IA en laquelle vous pouvez avoir confiance.



Conçu pour protéger les données des tenant (ndlr. un mot qui peut être traduit par par : locataire, résident, occupant. Dans l’univers du Cloud, ce terme désigne un cloud privé dans lequel les données du locataire vont être stockées), des groupes et des individus. Nous savons que la fuite de données est une préoccupation pour les clients. Les LLM Copilot ne sont pas formés sur vos données de locataire ou vos invites. Au sein de votre locataire, notre modèle d'autorisation éprouvé garantit que les données ne fuiront pas entre les groupes d'utilisateurs. Et à un niveau individuel, Copilot ne présente que les données auxquelles vous pouvez accéder en utilisant la même technologie que nous utilisons depuis des années pour sécuriser les données des clients.



Intégré aux applications que des millions de personnes utilisent chaque jour. Microsoft 365 Copilot est intégré aux applications de productivité que des millions de personnes utilisent et sur lesquelles s'appuient chaque jour pour le travail et la vie : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, etc. Une expérience utilisateur intuitive et cohérente garantit qu'elle ressemble, se sent et se comporte de la même manière dans Teams que dans Outlook, avec un langage de conception partagé pour les invites, les améliorations et les commandes.



Conçu pour apprendre de nouvelles compétences. Les compétences fondamentales de Microsoft 365 Copilot changent la donne pour la productivité*: il peut déjà créer, résumer, analyser, collaborer et automatiser en utilisant le contenu et le contexte spécifiques de votre entreprise. Mais cela ne s'arrête pas là. Copilot sait comment commander des applications (par exemple, "animer cette diapositive") et travailler sur plusieurs applications, en traduisant un document Word en une présentation PowerPoint. Et Copilot est conçu pour acquérir de nouvelles compétences. Par exemple, avec Viva Sales, Copilot peut apprendre à se connecter aux systèmes d'enregistrement CRM pour extraire les données client, telles que les interactions et les historiques de commandes, dans les communications. Au fur et à mesure que Copilot découvre de nouveaux domaines et processus, il sera en mesure d'effectuer des tâches et des requêtes encore plus sophistiquées.

Microsoft teste actuellement Copilot « avec 20 clients, dont huit dans des entreprises Fortune 500 ». La Preview sera étendue à d'autres organisations « dans les mois à venir », mais la société n'a pas mentionné quand les abonnés grand public de Microsoft 365 pourraient utiliser les fonctionnalités. La société « en dira bientôt plus sur les prix et les licences », suggérant que la fonctionnalité pourrait être un module complémentaire payant en plus du coût d'un abonnement Microsoft 365.Les utilisateurs de Microsoft 365 pourront invoquer Copilot pour fournir des informations sur une prochaine réunion Microsoft Teams, préparer les personnes avec des mises à jour sur des projets connexes, des changements organisationnels tels que des embauches récentes et même des mises à jour sur des collègues qui pourraient être revenus de vacances.Copilot peut également être appelé dans les applications Office de Microsoft et être utilisé dans Word pour rédiger des documents basés sur d'autres fichiers. Le texte généré par l'IA peut ensuite être librement édité et adapté. Comme Copilot est essentiellement un chatbot, vous pouvez même lui demander de créer une présentation PowerPoint de 10 diapositives basée sur un document Word ou d'analyser ou de mettre en forme des données Excel.Cela signifie que les utilisateurs d'Excel peuvent utiliser Copilot pour créer instantanément une analyse SWOT ou un tableau croisé dynamique basé sur des données. Dans Microsoft Teams, la fonctionnalité Copilot peut transcrire des réunions, vous rappeler des choses que vous avez peut-être manquées si vous vous êtes joint tardivement ou même résumer des éléments d'action tout au long d'une réunion.Jared Spataro,, n'a pas tardé à remarquer que Copilot ne sera pas toujours correct, cependant. « Parfois, Copilot fera les choses correctement, d'autres fois ce sera utilement faux, vous donnant une idée qui n'est pas parfaite mais qui vous donne quand même une longueur d'avance », a déclaré Spataro lors de l'événement AI de Microsoft.Copilot existera également dans Outlook, ce qui vous permettra de passer moins de temps à supprimer des e-mails et à y répondre. Les fils de discussion peuvent être résumés et Copilot peut même créer des brouillons de réponses avec des bascules pour adapter le ton ou la longueur d'un e-mail.Dans une vidéo présentant les fonctionnalités de Copilot, les présentateurs de Microsoft ont montré la génération d'e-mails et des diapositives PowerPoint en fonction d'invites. La fonctionnalité de base s'appuie sur un LLM comme le modèle basé sur ChatGPT 4 utilisé pour Bing Chat, aidé par des informations contextuelles fournies par Microsoft Graph provenant d'ailleurs dans le cloud de Microsoft. Microsoft affirme que le LLM de Copilot peut être formé sur des données spécifiques à une entreprise individuelle, en utilisant vos données « de manière sécurisée, conforme et préservant la confidentialité » pour rendre la sortie de Copilot plus pertinente.« Pour créer Copilot, nous ne nous sommes pas contentés de connecter ChatGPT à Microsoft 365 », explique Spataro. « Microsoft 365 Copilot est alimenté par ce que nous appelons le système Copilot ». Ce système combine des applications Microsoft 365 telles que Word, Excel et PowerPoint avec Microsoft Graph et GPT-4.Microsoft prévoit également de lancer une fonctionnalité Business Chat qui fonctionne sur toutes les données et applications Microsoft 365. Il utilise Microsoft Graph pour rassembler des documents, des présentations, des e-mails, des notes et des contacts dans une seule interface de discussion dans Microsoft Teams qui peut générer des résumés, des aperçus de planification, etc.Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a dévoilé ce nouveau Copilot IA lors d'un événement spécial sur la productivité de l'IA. Après avoir récemment apporté un chatbot alimenté par l'IA à Bing, Microsoft évolue rapidement vers l'intégration des grands modèles de langage d'OpenAI dans sa suite Microsoft 365. L'annonce de Microsoft intervient quelques jours seulement après que Google a annoncé des fonctionnalités d'IA similaires pour Google Workspace, notamment la génération de texte assistée par l'IA dans Gmail, Docs, etc.Les humains sont programmés pour rêver, créer, innover. Chacun de nous cherche à faire un travail qui nous donne un but - écrire un grand roman, faire une découverte, construire des communautés fortes, soigner les malades. L'envie de se connecter au cœur de notre travail vit en chacun de nous. Mais aujourd'hui, nous passons trop de temps consommé par la pénibilité du travail sur des tâches qui zappent notre temps, notre créativité et notre énergie. Pour renouer avec l'âme de notre travail, nous n'avons pas seulement besoin d'une meilleure façon de faire les mêmes choses. Nous avons besoin d'une toute nouvelle façon de travailler.Aujourd'hui, nous mettons la puissance de l'IA de nouvelle génération au travail. Nous vous présentons Microsoft 365 Copilot — votre copilote pour le travail. Il combine la puissance des grands modèles de langage (LLM) avec vos données dans Microsoft Graph et les applications Microsoft 365 pour transformer vos mots en l'outil de productivité le plus puissant de la planète.« Aujourd'hui marque la prochaine étape majeure dans l'évolution de la façon dont nous interagissons avec l'informatique, ce qui changera fondamentalement notre façon de travailler et débloquera une nouvelle vague de croissance de la productivité », a déclaré Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft. « Avec notre nouveau Copilot pour le travail, nous donnons aux gens plus d'agence et rendons la technologie plus accessible via l'interface la plus universelle - le langage naturel ».Copilot est intégré à Microsoft 365 de deux manières. Il travaille à vos côtés, intégré dans les applications Microsoft 365 que vous utilisez tous les jours - Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et plus encore - pour libérer la créativité, libérer la productivité et améliorer les compétences. Aujourd'hui, nous annonçons également une toute nouvelle expérience : Business Chat. Business Chat fonctionne sur le LLM, les applications Microsoft 365 et vos données (votre calendrier, vos e-mails, vos chats, vos documents, vos réunions et vos contacts) pour faire des choses que vous n'avez jamais pu faire auparavant. Vous pouvez lui donner des invites en langage naturel comme « Dites à mon équipe comment nous avons mis à jour la stratégie produit », et il générera une mise à jour de statut basée sur les réunions, les e-mails et les fils de discussion du matin.Avec Copilot, vous gardez toujours le contrôle. Vous décidez ce que vous souhaitez conserver, modifier ou jeter. Désormais, vous pouvez être plus créatif dans Word, plus analytique dans Excel, plus expressif dans PowerPoint, plus productif dans Outlook et plus collaboratif dans Teams.Microsoft 365 Copilot transforme le travail de trois manières*:Avec Copilot dans Word, vous pouvez relancer le processus de création afin de ne plus jamais recommencer avec une ardoise vierge. Copilot vous donne un premier brouillon à éditer et à itérer, ce qui vous permet d'économiser des heures d'écriture, de sourçage et de temps d'édition. Parfois, Copilot fera les choses correctement, d'autres fois ce sera utilement faux, vous donnant une idée qui n'est pas parfaite mais qui vous donne quand même une longueur d'avance. Vous avez toujours le contrôle en tant qu'auteur, en faisant avancer vos idées uniques, en incitant Copilot à raccourcir, réécrire ou donner des commentaires. Copilot dans PowerPoint vous aide à créer de belles présentations avec une simple invite, en ajoutant du contenu pertinent à partir d'un document que vous avez créé la semaine dernière ou l'année dernière. Et avec Copilot dans Excel, vous pouvez analyser les tendances et créer des visualisations de données de qualité professionnelle en quelques secondes.Nous voulons tous nous concentrer sur les 20% de notre travail qui comptent vraiment, mais 80*% de notre temps est consacré à un travail chargé qui nous enlise. Copilot allège la charge. Qu'il s'agisse de résumer de longs fils de discussion ou de rédiger rapidement des suggestions de réponses, Copilot dans Outlook vous aide à vider votre boîte de réception en quelques minutes, et non en quelques heures. Et chaque réunion est une réunion productive avec Copilot in Teams. Il peut résumer les principaux points de discussion - y compris qui a dit quoi et où les gens sont alignés et où ils ne sont pas d'accord - et suggérer des actions, le tout en temps réel pendant une réunion. Et avec Copilot dans Power Platform, n'importe qui peut automatiser des tâches répétitives, créer des chatbots et passer d'une idée à une application fonctionnelle en quelques minutes.Les données de GitHub montrent que Copilot promet de débloquer la productivité pour tout le monde. Parmi les développeurs qui utilisent GitHub Copilot, 88 % disent qu'ils sont plus productifs, 74 % disent qu'ils peuvent se concentrer sur un travail plus satisfaisant et 77 % disent que cela les aide à passer moins de temps à chercher des informations ou des exemples.Mais Copilot ne se contente pas d'augmenter la productivité individuelle. Il crée un nouveau modèle de connaissances pour chaque organisation, exploitant l'énorme réservoir de données et d'informations qui est aujourd'hui largement inaccessible et inexploité. Business Chat fonctionne sur toutes les données et applications de votre entreprise pour faire émerger les informations et les idées dont vous avez besoin à partir d'un océan de données. Ainsi, les connaissances circulent librement dans l'organisation, ce qui vous fait gagner un temps précieux à rechercher des réponses. Vous pourrez accéder à Business Chat depuis Microsoft 365.com, depuis Bing lorsque vous êtes connecté avec votre compte professionnel ou depuis Teams.Copilot vous rend meilleur dans ce que vous faites et vous permet de maîtriser rapidement ce que vous n'avez pas encore appris. La personne moyenne n'utilise qu'une poignée de commandes - telles que « anime une diapositive » ou « insère un tableau » - parmi les milliers disponibles dans Microsoft 365. Désormais, toutes ces fonctionnalités riches sont déverrouillées en utilisant uniquement le langage naturel. Et ce n'est que le début.Copilot changera fondamentalement la façon dont les gens travaillent avec l'IA et comment l'IA fonctionne avec les gens. Comme pour tout nouveau modèle de travail, il y a une courbe d'apprentissage, mais ceux qui adoptent cette nouvelle façon de travailler prendront rapidement un avantage.Microsoft, GitHub et OpenAI veulent que le tribunal rejette une proposition de recours collectif qui accuse les entreprises de se servir du code sous licence pour créer l'outil Copilot alimenté par l'IA de GitHub. Selon des documents soumis à un tribunal fédéral de San Francisco, GitHub et OpenAI, propriété de Microsoft, assurent que les affirmations décrites dans la poursuite ne tiennent pas.Lancé en Preview en 2021, Copilot exploite la technologie d'OpenAI pour générer et suggérer des lignes de code directement dans l'éditeur de code d'un développeur. L'outil, qui est formé sur le code accessible au public de GitHub, a suscité des inquiétudes quant à savoir s'il enfreint les lois sur le droit d'auteur peu après sa sortie.Les choses ont atteint leur paroxysme lorsque le développeur et avocat, Matthew Butterick, s'est associé à l'équipe juridique du cabinet d'avocats Joseph Saveri pour déposer une proposition de recours collectif en novembre dernier, alléguant que l'outil repose sur « le piratage de logiciels à une échelle sans précédent ». Butterick et son équipe juridique ont ensuite déposé un deuxième recours collectif proposé au nom de deux développeurs de logiciels anonymes pour des motifs similaires, ce que Microsoft, GitHub et OpenAI veulent rejeter.Source : Microsoft Que pensez-vous de cet outil ? Êtes-vous tenté de l'utiliser ?