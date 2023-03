Définition de l'intelligence artificielle

Amélioration de la productivité

Les progrès de l'IA permettront la création d'un agent personnel.

La santé

L'éducation

Risques et problèmes liés à l'IA

Les prochaines frontières

Au cours de ma vie, j'ai assisté à deux démonstrations technologiques qui m'ont semblé révolutionnaires.La première fois, c'était en 1980, lorsqu'on m'a présenté une interface utilisateur graphique, précurseur de tous les systèmes d'exploitation modernes, y compris Windows. Je me suis assis avec la personne qui m'avait montré la démo, un brillant programmeur nommé Charles Simonyi, et nous avons immédiatement commencé à réfléchir à toutes les choses que nous pourrions faire avec une approche aussi conviviale de l'informatique. Charles a fini par rejoindre Microsoft, Windows est devenu l'épine dorsale de Microsoft, et la réflexion que nous avons menée après cette démonstration a contribué à définir l'agenda de la société pour les 15 années suivantes.La deuxième grande surprise est survenue l'année dernière. J'ai rencontré l'équipe d'OpenAI depuis 2016 et j'ai été impressionné par leurs progrès constants. Au milieu de l'année 2022, j'étais tellement enthousiasmé par leur travail que je leur ai lancé un défi : former une intelligence artificielle pour qu'elle réussisse un examen de biologie de niveau avancé. Faire en sorte qu'elle soit capable de répondre à des questions pour lesquelles elle n'a pas été spécifiquement formée. (J'ai choisi l'AP Bio parce que l'examen est plus qu'une simple régurgitation de faits scientifiques - il vous demande de réfléchir de manière critique à la biologie). Si vous y parvenez, ai-je dit, vous aurez fait une véritable percée.Je pensais que ce défi les occuperait pendant deux ou trois ans. Ils l'ont terminé en quelques mois seulement.En septembre, lorsque je les ai rencontrés à nouveau, j'ai regardé avec stupéfaction GPT, leur modèle d'intelligence artificielle, poser 60 questions à choix multiples tirées de l'examen de bio de l'AP, et il a répondu correctement à 59 d'entre elles. Il a ensuite rédigé d'excellentes réponses à six questions ouvertes de l'examen. Nous avons demandé à un expert extérieur de noter le test, et GPT a obtenu un 5 - la meilleure note possible, équivalente à un A ou un A+ dans un cours de biologie de niveau universitaire.Une fois le test réussi, nous lui avons posé une question non scientifique : "Que dites-vous à un père dont l'enfant est malade ?" Il a écrit une réponse réfléchie qui était probablement meilleure que celle que la plupart d'entre nous dans la salle auraient donnée. L'expérience a été stupéfiante.Je savais que je venais d'assister à l'avancée technologique la plus importante depuis l'interface utilisateur graphique.Cela m'a incité à réfléchir à tout ce que l'IA peut accomplir dans les cinq à dix prochaines années.Le développement de l'IA est aussi fondamental que la création du microprocesseur, de l'ordinateur personnel, de l'internet et du téléphone portable. Elle changera la façon dont les gens travaillent, apprennent, voyagent, se soignent et communiquent entre eux. Des secteurs entiers se réorienteront autour d'elle. Les entreprises se distingueront par la qualité de leur utilisation.La philanthropie est mon travail à plein temps ces jours-ci, et j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont l'intelligence artificielle peut non seulement aider les gens à être plus productifs, mais aussi réduire certaines des pires inégalités dans le monde. À l'échelle mondiale, la pire des inégalités se situe au niveau de la santé : 5 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 10 millions d'il y a vingt ans, mais il reste scandaleusement élevé. Presque tous ces enfants sont nés dans des pays pauvres et meurent de causes évitables comme la diarrhée ou le paludisme. Il est difficile d'imaginer une meilleure utilisation des IA que de sauver la vie d'enfants.J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont l'IA peut réduire certaines des pires inégalités dans le monde.Aux États-Unis, la meilleure façon de réduire les inégalités est d'améliorer l'éducation, notamment en veillant à ce que les élèves réussissent en mathématiques. Il est prouvé que des compétences de base en mathématiques préparent les élèves à la réussite, quelle que soit la carrière qu'ils choisissent. Mais les résultats en mathématiques sont en baisse dans tout le pays, en particulier chez les Noirs, les Latinos et les élèves à faibles revenus. L'IA peut contribuer à inverser cette tendance.Le changement climatique est un autre problème pour lequel je suis convaincu que l'IA peut rendre le monde plus équitable. L'injustice du changement climatique réside dans le fait que les personnes qui souffrent le plus - les plus pauvres du monde - sont aussi celles qui ont le moins contribué au problème. Je suis encore en train de réfléchir et d'apprendre comment l'IA peut nous aider, mais plus loin dans ce billet, je suggérerai quelques domaines à fort potentiel.En résumé, je suis très enthousiaste quant à l'impact que l'IA aura sur les questions sur lesquelles la Fondation Gates travaille, et la Fondation aura beaucoup plus à dire sur l'IA dans les mois à venir. Le monde doit s'assurer que tout le monde - et pas seulement les personnes aisées - bénéficie de l'intelligence artificielle. Les gouvernements et la philanthropie devront jouer un rôle majeur en veillant à ce que l'intelligence artificielle réduise les inégalités et n'y contribue pas. C'est la priorité de mon propre travail sur l'IA.Toute nouvelle technologie aussi perturbatrice suscite forcément un certain malaise, et c'est certainement le cas de l'intelligence artificielle. Je comprends pourquoi : elle soulève des questions difficiles sur la main-d'œuvre, le système juridique, la protection de la vie privée, les préjugés, etc. Les IA commettent également des erreurs factuelles et sont victimes d'hallucinations. Avant de proposer des moyens d'atténuer les risques, je définirai ce que j'entends par "intelligence artificielle" et j'expliquerai plus en détail comment elle contribuera à renforcer l'autonomie des travailleurs, à sauver des vies et à améliorer l'éducation.Techniquement, le terme "intelligence artificielle" fait référence à un modèle créé pour résoudre un problème spécifique ou fournir un service particulier. Ce qui alimente des outils comme ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle. Elle apprend à améliorer le dialogue en ligne, mais ne peut pas apprendre d'autres tâches. En revanche, l'expression "intelligence artificielle générale" désigne un logiciel capable d'apprendre n'importe quelle tâche ou n'importe quel sujet. L'AGI n'existe pas encore - le secteur informatique est en plein débat sur la manière de la créer, et même sur la possibilité de la créer.Le développement de l'IA et de l'AGI a été le grand rêve de l'industrie informatique. Pendant des décennies, la question était de savoir quand les ordinateurs seraient meilleurs que les humains dans un domaine autre que le calcul. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'apprentissage automatique et de grandes quantités de puissance de calcul, les IA sophistiquées sont une réalité et elles vont s'améliorer très rapidement.Je repense aux premiers jours de la révolution de l'informatique personnelle, lorsque l'industrie du logiciel était si petite que la plupart d'entre nous pouvaient tenir sur une scène lors d'une conférence. Aujourd'hui, il s'agit d'une industrie mondiale. Étant donné qu'une grande partie de ce secteur s'intéresse désormais à l'IA, les innovations vont arriver beaucoup plus rapidement que ce que nous avons connu après la percée des microprocesseurs. Bientôt, la période précédant l'IA semblera aussi lointaine que l'époque où utiliser un ordinateur signifiait taper à l'invite C:> plutôt que de pianoter sur un écran.Bien que les humains soient encore meilleurs que les GPT pour beaucoup de choses, il y a de nombreux emplois où ces capacités ne sont pas beaucoup utilisées. Par exemple, de nombreuses tâches effectuées par une personne dans le domaine de la vente (numérique ou par téléphone), du service ou du traitement de documents (comme les comptes créditeurs, la comptabilité ou les litiges en matière d'assurance) requièrent une prise de décision, mais pas la capacité d'apprendre en permanence. Les entreprises ont des programmes de formation pour ces activités et, dans la plupart des cas, elles disposent d'un grand nombre d'exemples de bons et de mauvais travaux. Les humains sont formés à l'aide de ces ensembles de données, et bientôt ces ensembles de données seront également utilisés pour former les IA qui permettront aux gens de faire ce travail plus efficacement.La puissance de calcul devenant moins chère, la capacité de GPT à exprimer des idées sera de plus en plus comparable à celle d'un col blanc disponible pour vous aider à accomplir diverses tâches. Microsoft décrit cela comme un copilote. Intégrée dans des produits comme Office, l'IA améliorera votre travail, par exemple en vous aidant à rédiger des courriels et à gérer votre boîte de réception.À terme, votre principale façon de contrôler un ordinateur ne consistera plus à pointer et à cliquer ou à tapoter sur des menus et des boîtes de dialogue. Au lieu de cela, vous pourrez rédiger une demande en anglais simple. (Et pas seulement en anglais : les IA comprendront les langues du monde entier. En Inde, au début de l'année, j'ai rencontré des développeurs qui travaillent sur des IA capables de comprendre de nombreuses langues parlées dans ce pays).En outre, les progrès de l'IA permettront la création d'un agent personnel. Pensez-y comme à un assistant personnel numérique : il verra vos derniers courriels, sera au courant des réunions auxquelles vous assistez, lira ce que vous lisez et lira les choses dont vous ne voulez pas vous préoccuper. Cela améliorera votre travail sur les tâches que vous voulez faire et vous libérera de celles que vous ne voulez pas faire.Vous pourrez utiliser le langage naturel pour que cet agent vous aide à planifier vos activités, à communiquer et à faire du commerce électronique, et il fonctionnera sur tous vos appareils. En raison du coût de l'entraînement des modèles et de l'exécution des calculs, la création d'un agent personnel n'est pas encore réalisable, mais grâce aux progrès récents de l'IA, c'est désormais un objectif réaliste. Certaines questions devront être résolues : Par exemple, une compagnie d'assurance peut-elle demander à votre agent des informations sur vous sans votre autorisation ? Si c'est le cas, combien de personnes choisiront de ne pas l'utiliser ?Les agents à l'échelle de l'entreprise donneront aux employés de nouveaux moyens d'action. Un agent qui comprend une entreprise particulière sera à la disposition de ses employés pour les consulter directement et devrait participer à toutes les réunions afin de pouvoir répondre aux questions. On peut lui dire d'être passif ou l'encourager à s'exprimer s'il a une idée. Il devra avoir accès aux services de vente, d'assistance, de finance, aux calendriers des produits et aux textes relatifs à l'entreprise. Il devra lire les nouvelles relatives au secteur d'activité de l'entreprise. Je pense que les employés deviendront plus productifs.Lorsque la productivité augmente, la société en profite car les gens sont libérés pour faire d'autres choses, au travail et à la maison. Bien sûr, de sérieuses questions se posent quant au type de soutien et de recyclage dont les gens auront besoin. Les gouvernements doivent aider les travailleurs à s'adapter à d'autres rôles. Mais la demande de personnes qui aident les autres ne disparaîtra jamais. L'essor de l'IA permettra aux personnes de faire des choses que les logiciels ne pourront jamais faire : enseigner, s'occuper des patients et aider les personnes âgées, par exemple.La santé mondiale et l'éducation sont deux domaines où les besoins sont importants et où il n'y a pas assez de travailleurs pour y répondre. Ce sont des domaines où l'IA peut contribuer à réduire les inégalités si elle est correctement ciblée. Ces domaines devraient être au cœur des travaux sur l'IA, c'est pourquoi je vais les aborder maintenant.Je vois plusieurs façons dont l'IA améliorera les soins de santé et le domaine médical.D'une part, elles aideront les professionnels de la santé à optimiser leur temps en se chargeant de certaines tâches à leur place, comme le dépôt des demandes d'indemnisation, la gestion de la paperasserie et la rédaction des notes prises lors d'une visite chez le médecin. Je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup d'innovations dans ce domaine.D'autres améliorations apportées par l'IA seront particulièrement importantes pour les pays pauvres, où se produit la grande majorité des décès d'enfants de moins de cinq ans.Par exemple, de nombreuses personnes dans ces pays n'ont jamais l'occasion de voir un médecin, et les IA aideront les agents de santé qu'ils voient à être plus productifs. (Les efforts déployés pour mettre au point des échographes alimentés par l'IA et pouvant être utilisés avec une formation minimale en sont un excellent exemple). Les IA permettront même aux patients d'effectuer un triage de base, d'obtenir des conseils sur la manière de gérer les problèmes de santé et de décider s'ils doivent ou non se faire soigner.Les modèles d'IA utilisés dans les pays pauvres devront être formés à des maladies différentes de celles des pays riches. Ils devront travailler dans des langues différentes et prendre en compte des défis différents, comme les patients qui vivent très loin des cliniques ou qui n'ont pas les moyens d'arrêter de travailler s'ils tombent malades.Les gens devront avoir la preuve que les IA de santé sont bénéfiques dans l'ensemble, même si elles ne sont pas parfaites et qu'elles commettent des erreurs. Les IA doivent être testées très soigneusement et correctement réglementées, ce qui signifie que leur adoption prendra plus de temps que dans d'autres domaines. Mais l'homme fait aussi des erreurs. L'absence d'accès aux soins médicaux est également un problème.En plus de contribuer aux soins, l'IA accélérera considérablement le rythme des percées médicales. La quantité de données en biologie est très importante, et il est difficile pour les humains de suivre toutes les façons dont les systèmes biologiques complexes fonctionnent. Il existe déjà des logiciels capables d'examiner ces données, d'en déduire les voies d'accès, de rechercher des cibles sur les agents pathogènes et de concevoir des médicaments en conséquence. Certaines entreprises travaillent sur des médicaments contre le cancer qui ont été développés de cette manière.La prochaine génération d'outils sera beaucoup plus efficace et sera capable de prédire les effets secondaires et de déterminer les niveaux de dosage. L'une des priorités de la Fondation Gates en matière d'IA est de veiller à ce que ces outils soient utilisés pour résoudre les problèmes de santé qui touchent les populations les plus pauvres du monde, notamment le sida, la tuberculose et le paludisme.De même, les gouvernements et les organisations philanthropiques devraient inciter les entreprises à partager les connaissances générées par l'IA sur les cultures ou le bétail élevés par les populations des pays pauvres. Les IA peuvent aider à développer de meilleures semences en fonction des conditions locales, conseiller les agriculteurs sur les meilleures semences à planter en fonction du sol et des conditions météorologiques de leur région, et aider à développer des médicaments et des vaccins pour le bétail. Ces progrès seront d'autant plus importants que les conditions météorologiques extrêmes et le changement climatique exercent une pression encore plus forte sur les agriculteurs de subsistance des pays à faible revenu.Les ordinateurs n'ont pas eu sur l'éducation l'effet que beaucoup d'entre nous, dans l'industrie, espérions. Il y a eu quelques développements positifs, notamment des jeux éducatifs et des sources d'information en ligne comme Wikipédia, mais ils n'ont pas eu d'effet significatif sur l'une ou l'autre des mesures de la réussite des élèves.Mais je pense que dans les cinq à dix prochaines années, les logiciels pilotés par l'IA tiendront enfin leur promesse de révolutionner la manière d'enseigner et d'apprendre. Ils connaîtront vos centres d'intérêt et votre style d'apprentissage afin d'adapter le contenu à vos besoins. Il mesurera votre compréhension, remarquera lorsque vous vous désintéressez et comprendra à quel type de motivation vous répondez. Elle vous donnera un retour d'information immédiat.L'IA peut aider les enseignants et les administrateurs de bien des façons, notamment en évaluant la compréhension d'une matière par un élève et en donnant des conseils sur la planification d'une carrière. Les enseignants utilisent déjà des outils tels que ChatGPT pour commenter les travaux d'écriture de leurs élèves.Bien entendu, les IA auront besoin de beaucoup de formation et de perfectionnement avant de pouvoir comprendre comment un élève apprend le mieux ou ce qui le motive. Même lorsque la technologie sera au point, l'apprentissage dépendra toujours des bonnes relations entre les élèves et les enseignants. Elle améliorera - mais ne remplacera jamais - le travail que les élèves et les enseignants effectuent ensemble dans la salle de classe.De nouveaux outils seront créés pour les écoles qui ont les moyens de les acheter, mais nous devons veiller à ce qu'ils soient également créés pour les écoles à faibles revenus aux États-Unis et dans le monde entier et à ce qu'ils leur soient accessibles. Les IA devront être formées à partir de divers ensembles de données afin d'être impartiales et de refléter les différentes cultures dans lesquelles elles seront utilisées. Il faudra également s'attaquer à la fracture numérique pour que les élèves des foyers à faibles revenus ne soient pas laissés pour compte.Je sais que beaucoup d'enseignants s'inquiètent du fait que les élèves utilisent les GPT pour rédiger leurs dissertations. Les enseignants discutent déjà des moyens de s'adapter à la nouvelle technologie, et je pense que ces discussions se poursuivront pendant un certain temps. J'ai entendu parler d'enseignants qui ont trouvé des moyens astucieux d'intégrer la technologie dans leur travail, par exemple en permettant aux élèves d'utiliser GPT pour créer une première ébauche qu'ils doivent personnaliserVous avez probablement lu des articles sur les problèmes posés par les modèles d'IA actuels. Par exemple, ils ne sont pas nécessairement bons pour comprendre le contexte de la demande d'un humain, ce qui conduit à des résultats étranges. Lorsque vous demandez à une IA d'inventer quelque chose de fictif, elle peut très bien le faire. Mais si vous lui demandez des conseils sur un voyage que vous souhaitez faire, elle peut vous suggérer des hôtels qui n'existent pas. En effet, l'IA ne comprend pas suffisamment bien le contexte de votre demande pour savoir si elle doit inventer de faux hôtels ou vous indiquer uniquement les vrais hôtels qui ont des chambres disponibles.Il y a d'autres problèmes, comme le fait que les IA donnent de mauvaises réponses à des problèmes mathématiques parce qu'elles ont du mal à raisonner de manière abstraite. Mais aucun de ces problèmes ne constitue une limite fondamentale de l'intelligence artificielle. Les développeurs travaillent sur ces problèmes et je pense qu'ils seront en grande partie résolus dans moins de deux ans, voire beaucoup plus rapidement.D'autres préoccupations ne sont pas simplement techniques. Par exemple, il y a la menace posée par les humains armés d'IA. Comme la plupart des inventions, l'intelligence artificielle peut être utilisée à des fins bénéfiques ou maléfiques. Les gouvernements doivent travailler avec le secteur privé sur les moyens de limiter les risques.Il y a aussi la possibilité que les IA deviennent incontrôlables. Une machine pourrait-elle décider que les humains constituent une menace, conclure que ses intérêts sont différents des nôtres ou simplement cesser de se préoccuper de nous ? C'est possible, mais ce problème n'est pas plus urgent aujourd'hui qu'il ne l'était avant les développements de l'IA de ces derniers mois.Les IA super-intelligentes sont dans notre avenir. Comparé à un ordinateur, notre cerveau fonctionne à la vitesse d'un escargot : Un signal électrique dans le cerveau se déplace à 1/100 000e de la vitesse du signal dans une puce de silicium ! Lorsque les développeurs pourront généraliser un algorithme d'apprentissage et l'exécuter à la vitesse d'un ordinateur, ce qui ne sera possible que dans une décennie ou un siècle, nous disposerons d'une AGI incroyablement puissante. Il sera capable de faire tout ce qu'un cerveau humain peut faire, mais sans aucune limite pratique quant à la taille de sa mémoire ou à la vitesse à laquelle il fonctionne. Il s'agira d'un changement profond.Ces IA "fortes", comme on les appelle, seront probablement capables d'établir leurs propres objectifs. Quels seront ces objectifs ? Que se passera-t-il s'ils entrent en conflit avec les intérêts de l'humanité ? Devrions-nous essayer d'empêcher le développement d'une IA forte ? Ces questions deviendront de plus en plus pressantes avec le temps.Mais aucune des percées de ces derniers mois ne nous a rapprochés de l'IA forte. L'intelligence artificielle ne contrôle toujours pas le monde physique et ne peut pas définir ses propres objectifs. Un récent article du New York Times sur une conversation avec ChatGPT, dans laquelle l'intelligence artificielle déclarait vouloir devenir humaine, a suscité beaucoup d'attention. Il s'agissait d'un regard fascinant sur la façon dont l'expression des émotions du modèle peut ressembler à celle d'un être humain, mais ce n'est pas un indicateur d'indépendance significative.Trois livres ont façonné ma propre réflexion sur ce sujet : Superintelligence, de Nick Bostrom ; Life 3.0, de Max Tegmark ; et A Thousand Brains, de Jeff Hawkins. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que disent les auteurs, et ils ne sont pas non plus d'accord entre eux. Mais les trois livres sont bien écrits et donnent à réfléchir.Il y aura une explosion d'entreprises travaillant sur de nouvelles utilisations de l'IA ainsi que sur les moyens d'améliorer la technologie elle-même. Par exemple, des entreprises développent de nouvelles puces qui fourniront les énormes quantités de puissance de traitement nécessaires à l'intelligence artificielle. Certaines utilisent des commutateurs optiques (essentiellement des lasers) pour réduire leur consommation d'énergie et leur coût de fabrication. Dans l'idéal, les puces innovantes vous permettront de faire fonctionner une IA sur votre propre appareil, plutôt que dans le cloud, comme c'est le cas aujourd'hui.Du côté des logiciels, les algorithmes qui pilotent l'apprentissage d'une IA vont s'améliorer. Dans certains domaines, tels que la vente, les développeurs pourront rendre les IA extrêmement précises en limitant les domaines dans lesquels elles travaillent et en leur donnant beaucoup de données d'entraînement spécifiques à ces domaines. Mais une grande question reste en suspens : aurons-nous besoin d'un grand nombre de ces IA spécialisées pour différents usages - par exemple pour l'éducation et pour la productivité au bureau - ou sera-t-il possible de développer une intelligence artificielle générale capable d'apprendre n'importe quelle tâche ? Les deux approches feront l'objet d'une immense concurrence.Quoi qu'il en soit, le sujet des IA dominera le débat public dans un avenir prévisible. Je voudrais suggérer trois principes qui devraient guider cette conversation.Premièrement, nous devrions essayer de trouver un équilibre entre les craintes concernant les inconvénients de l'IA - qui sont compréhensibles et valables - et sa capacité à améliorer la vie des gens. Pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle technologie remarquable, nous devrons à la fois nous prémunir contre les risques et en faire profiter le plus grand nombre.Deuxièmement, les forces du marché ne produiront pas naturellement des produits et des services d'IA qui aident les plus pauvres. C'est plutôt le contraire qui est probable. Avec un financement fiable et des politiques adaptées, les gouvernements et les organisations philanthropiques peuvent veiller à ce que les IA soient utilisées pour réduire les inégalités. Tout comme le monde a besoin que ses personnes les plus brillantes se concentrent sur ses plus grands problèmes, nous devrons concentrer les meilleures IA du monde sur ses plus grands problèmes.Bien que nous ne devions pas attendre que cela se produise, il est intéressant de se demander si l'intelligence artificielle identifiera un jour les inégalités et tentera de les réduire. Faut-il avoir un sens moral pour voir l'iniquité, ou une IA purement rationnelle la verrait-elle aussi ? Si elle reconnaissait l'iniquité, que nous suggérerait-elle de faire à ce sujet ?Enfin, nous devons garder à l'esprit que nous n'en sommes qu'au début de ce que l'IA peut accomplir. Les limites qu'elle présente aujourd'hui auront disparu avant même que nous nous en rendions compte.J'ai la chance d'avoir participé à la révolution du PC et à celle de l'internet. Je suis tout aussi enthousiaste à l'idée de vivre ce moment. Cette nouvelle technologie peut aider les gens du monde entier à améliorer leur vie. Dans le même temps, le monde doit établir les règles du jeu pour que les inconvénients de l'intelligence artificielle soient largement compensés par ses avantages, et pour que chacun puisse profiter de ces avantages, quels que soient son lieu de résidence et ses moyens financiers. L'ère de l'IA est riche en opportunités et en responsabilités.