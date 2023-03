Envoyé par rapport Envoyé par Selon des informations provenant du service lui-même, après son lancement en novembre 2022, l'assistant virtuel ChatGPT a attiré un million d'utilisateurs en seulement cinq jours. Ce robot conversationnel basé sur l'intelligence artificielle peut produire des textes semblables à ceux écrits par des humains. Il est utilisé pour toutes sortes d'usages : rédaction d'articles, de poèmes ou de travaux universitaires, mais également la traduction, l'écriture de code informatique et la résolution d'équation mathématique. Selon le fondateur de Microsoft, Bill Gates, les logiciels d'IA comme ChatGPT représentent le plus grand changement technologique à venir et pourraient remplacer dans un futur proche de nombreux emplois. Microsoft a confirmé hier un investissement de plusieurs millions de dollars dans la société américaine OpenAI, qui développe ChatGPT.



D'autres services en ligne populaires ont généralement mis plusieurs mois (voire années) à atteindre le seuil du million d'utilisateurs. Spotify et Dropbox ont atteint ce cap relativement rapidement, respectivement en cinq et sept mois, car il s'agit de plateformes qui, comme ChatGPT, offrent une utilisation pratique immédiate. À l'exception d'Instagram, qui a attiré un million d'utilisateurs en deux mois et demi, les autres réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ont mis plus de temps à atteindre ce seuil. Cependant, la plupart les services présentés dans notre graphique ont été créés il y a plus de quinze ans, ce qui met en lumière une autre évolution que l'on peut déduire de ces données. Avec la digitalisation croissante de l'économie, les innovations tendent à se diffuser plus rapidement dans la population.



Envoyé par Microsoft Envoyé par Nous sommes heureux de partager qu'après plusieurs années de progrès constants, et avec un petit coup de pouce du million de nouveaux utilisateurs de Bing Preview, nous avons dépassé les 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Bing. Il s'agit d'un chiffre étonnamment notable, et pourtant nous sommes pleinement conscients que nous restons un petit acteur à part faible et à un chiffre de part de marché. Cela dit, ça fait du bien de participer au bal !



Parmi les millions d'utilisateurs actifs du nouvel aperçu de Bing, il est bon de voir qu'environ un tiers sont nouveaux sur Bing. Nous voyons cet attrait du nouveau Bing comme une validation de notre point de vue selon lequel la recherche doit être réinventée et de la proposition de valeur unique consistant à combiner Recherche + Réponses + Chat + Création en une seule expérience.



Deuxièmement, non seulement nous constatons une croissance du nombre de nouveaux utilisateurs, mais nous constatons une augmentation de l'engagement à mesure que de plus en plus de personnes effectuent plus de recherches quotidiennement.



Deux facteurs motivent l'essai et l'utilisation. L'un est que Microsoft Edge continue de croître en termes d'utilisation comme il l'a fait au cours des sept derniers trimestres en fonction de la qualité de notre navigateur. Nous nous attendons à ce que de nouvelles fonctionnalités, telles que la recherche et la création de Bing dans la barre latérale Edge, renforcent la croissance.



Le deuxième facteur déterminant l'essai et l'utilisation est que notre classement de recherche Web principal a fait plusieurs sauts significatifs en termes de pertinence en raison de l'introduction du modèle Prometheus, de sorte que la qualité de notre recherche Bing est à un niveau record.

Google opte pour une approche plus prudente

Google a commencé à déployer son chatbot IA Bard, mais il n'est disponible que pour certains utilisateurs et ils doivent être âgés de plus de 18 ans. Contrairement à son rival viral ChatGPT, il peut accéder à des informations à jour sur Internet et dispose d'un bouton "Google it" qui accède à la recherche.Il souligne également le nom de ses sources pour des faits, tels que Wikipedia.Mais Google a averti que Bard aurait des « limites » et a déclaré qu'il pourrait partager des informations erronées et afficher des biais. En effet, il « apprend » des informations du monde réel, dans lesquelles ces biais existent actuellement - ce qui signifie qu'il est possible que des stéréotypes et de fausses informations apparaissent dans ses réponses.Les chatbots IA sont programmés pour répondre aux questions en ligne en utilisant un langage naturel et humain. Ils peuvent écrire n'importe quoi, des discours et des textes marketing au code informatique et aux essais d'étudiants.Lorsque ChatGPT a été lancé en novembre 2022, il comptait plus d'un million d'utilisateurs en une semaine , a déclaré OpenAI, la société qui développe le chatbot. D'ailleurs ChatGPT est devenu l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire après avoir atteint 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ou MAU, fin janvier, selon un rapport du géant bancaire suisse UBS. Le chatbot appartenant à OpenAI a dépassé les 100 millions de MAU un peu plus de deux mois après son lancement – battant confortablement les vitesses de croissance des principales applications comme TikTok et Instagram, selon la note d'UBS.Il a fallu neuf mois à TikTok pour atteindre le même niveau d'utilisateurs ; Instagram a pris deux ans et demi ; et Spotify n'a amassé que 100 millions de MAU après quatre ans et demi, selon le rapport, citant des données de la société d'analyse de données Similar Web.« En vingt ans après l'espace Internet, nous ne pouvons pas nous souvenir d'une montée en puissance plus rapide dans une application Internet grand public », ont écrit les analystes d'UBS dans le rapport. Microsoft y a investi des milliards de dollars , intégrant le produit dans son moteur de recherche Bing le mois dernier. D'ailleurs, Microsoft a affirmé que le Bing nouvelle génération lui a permis de dépasser les 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens L'entreprise a également dévoilé son intention d'apporter une version de la technologie à ses applications bureautiques, notamment Word, Excel et Powerpoint.Google, quant à lui, a été plus lent et plus prudent dans la course à l'IA générative avec sa version, Bard, qui est lancée aux États-Unis et au Royaume-Uni pour commencer. Les utilisateurs devront s'inscrire pour l'essayer.Bard est un descendant d'un ancien modèle de langage de Google appelé Lamda, qui n'a jamais été entièrement rendu public. Il a cependant attiré beaucoup d'attention lorsque l'un des ingénieurs qui y ont travaillé a affirmé que ses réponses étaient si convaincantes qu'il pensait qu'il était sensible. Google a nié les allégations et il a été licencié.Microsoft a été critiqué pour avoir adopté une position très agressive envers le déploiement de l'IA, allant même jusqu'à supprimer son équipe d'éthique de l'IA. Google essaie de se présenter comme plus prudent, en disant*: « Notre travail sur Bard est guidé par nos principes d'IA, et nous continuons à nous concentrer sur la qualité et la sécurité. Nous utilisons les commentaires et l'évaluation humains pour améliorer nos systèmes », et « nous avons également intégré des garde-fous, comme le plafonnement du nombre d'échanges dans un dialogue, pour essayer de garder les interactions utiles et sur le sujet ».D'ailleurs, contrairement à ce qui avait été montré en février, Bard n’est pas intégré au moteur de recherche Google. Pour l’instant, Google a préféré lui offrir sa propre interface, sans doute pour ne pas créer de la confusion chez ses utilisateurs. Cette approche est différente de celle de Microsoft, qui a intégré ChatGPT directement dans son moteur de recherche Bing. Mais, les parts de marché entre Google et Bing sont différentes, ce qui ne peut que contraindre Google à la prudence.Dans son billet de blog, Google insiste plusieurs fois sur les erreurs que peut commettre Bard, tout en indiquant qu’il étendrait la disponibilité au fil du temps à davantage de pays et de langues. Le message, intitulé « Essayez Bard et partagez vos commentaires », a été rédigé par Sissie Hsiao, vice-président produit, et Eli Collins, vice-président recherche.« Vous pouvez utiliser Bard pour augmenter votre productivité, accélérer vos idées et alimenter votre curiosité », ont-ils écrit. « Vous pourriez demander à Bard de vous donner des conseils pour atteindre votre objectif de lire plus de livres cette année, d'expliquer la physique quantique en termes simples ou de stimuler votre créativité en décrivant un article de blog. Nous avons beaucoup appris jusqu'à présent en testant Bard, et la prochaine étape critique pour l'améliorer est d'obtenir les commentaires d'un plus grand nombre de personnes ».Les testeurs devront se connecter avec un compte Google.Source : Google Que pensez-vous de l'approche de Google visant à dissocier dans un premier temps Bard de son outil de recherche ?