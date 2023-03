Envoyé par Président de la Russie Vladimir Poutine Envoyé par Président, collègues, amis,



Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a un programme plutôt chargé pour sa visite d'État.



Hier soir, nous avons eu une discussion détaillée sur toutes les questions liées à l'agenda bilatéral, ainsi que sur les questions internationales et régionales d'actualité.

Nous venons d'achever nos entretiens dans un format restreint, où nous avons eu un échange d'opinions significatif et franc sur le potentiel dont nous disposons pour développer davantage les liens russo-chinois et mieux coordonner nos actions sur la scène internationale.



Nous nous rencontrons maintenant dans un format élargi en présence de nos délégations, afin d'examiner en détail les aspects pratiques de notre coopération dans divers domaines.



Permettez-moi de vous rappeler qu'en décembre 2022, Xi Jinping et moi-même avons convenu, lors de nos entretiens par vidéoconférence, d'envisager de fixer de nouveaux critères de référence pour notre coopération, y compris des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.



Ces accords ont ouvert la voie à la rédaction de deux documents conceptuels majeurs pour cette visite. Je veux parler de la déclaration conjointe sur l'approfondissement du partenariat global et de la coopération stratégique entre la Russie et la Chine pour une nouvelle ère, ainsi que de la déclaration conjointe sur le plan de promotion des éléments clés de la coopération économique russo-chinoise jusqu'en 2030.



Ces deux documents définissent des objectifs à long terme pour les gouvernements, les entreprises et la société civile de nos deux pays afin de réaliser les objectifs que nous partageons, à savoir faciliter le développement national dans tous les domaines. Les réunions régulières entre nos chefs de gouvernement serviront de point focal pour la réalisation de cet objectif ambitieux, et l'ordre du jour de ce mécanisme couvrira la coopération russo-chinoise sous tous ses aspects.



Malgré les conséquences de la pandémie et la pression des sanctions, les échanges commerciaux ont atteint un niveau historique de 185 milliards de dollars en 2022. Cette année, nous prévoyons que les échanges russo-chinois atteindront non seulement 200 milliards de dollars, comme nous en avons convenu avec nos amis il y a plusieurs années, mais qu'ils dépasseront ce seuil. Comme je l'ai déjà dit, les échanges ont augmenté de plus de 30 % au cours de l'année écoulée.



Le projet d'alignement de l'EAEU et l'initiative Belt and Road du président chinois ouvrent un potentiel supplémentaire pour nos économies. En matière d'investissement, nos pays ont compilé un ensemble de 80 projets bilatéraux importants et prometteurs dans divers domaines, d'une valeur d'environ 165 milliards de dollars.



La coopération énergétique se développe. La Russie est un fournisseur stratégique de pétrole, de gaz naturel, y compris de GNL, de charbon et d'électricité à la Chine. La construction d'installations nucléaires se poursuit selon le calendrier prévu. Les entreprises russes peuvent répondre à la demande croissante de l'économie chinoise en matière d'énergie, tant en ce qui concerne les projets en cours que ceux qui sont encore à l'étude.

Le président de la République populaire de Chine Xi Jinping



Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour votre invitation à visiter la Russie



Grâce à nos efforts communs, les relations sino-russes évoluent à un rythme sain et durable. La confiance politique mutuelle entre nos pays s'approfondit, les intérêts communs se multiplient, nos nations se rapprochent et la coopération dans les domaines du commerce, de l'économie, de l'investissement, de l'énergie, de la culture, de l'humanitaire et de l'interrégional progresse.



Hier, au cours de notre réunion informelle et des entretiens avec le Premier ministre Mishustin, ainsi que lors de nos entretiens dans un format restreint, nous avons eu un échange de vues approfondi sur les questions de coopération. Le champ de notre coopération ne cesse de s'élargir. Notre coopération a donné des résultats significatifs. La poursuite du développement de l'interaction est mise en œuvre avec succès. Le président Poutine vient de le mentionner.



En Chine, cette année marque le début de la pleine réalisation de l'esprit du 20e congrès du PCC. Nous allons intensifier la formation d'une nouvelle architecture de développement, donner la priorité à un développement de haute qualité et promouvoir globalement la modernisation chinoise.



Je sais que la Russie met rapidement en œuvre des objectifs nationaux de développement jusqu'en 2030. Je propose de renforcer la coordination et l'interaction afin de tirer des avantages supplémentaires de la coopération pratique.



Monsieur le Président, je suis prêt à me joindre à vous pour définir un plan de développement des relations bilatérales et de la coopération pratique dans l'intérêt de la prospérité et de la renaissance de la Chine et de la Russie.

Les deux pays vont néanmoins tenter leur chance

Les deux dirigeants se sont rencontrés en début de semaine et à l’issue de leurs travaux, ils ont publié un document intitulé « Déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie sur l'approfondissement du partenariat stratégique global de coordination dans la nouvelle ère. » Ils ont également discuté des questions d'actualité relatives au développement du partenariat global et de l'interaction stratégique entre la Russie et la Chine, ainsi que de l'approfondissement de la coopération sur la scène internationale.Dans le cadre de la visite d'État de Xi Jinping, la Russie et la Chine ont signé la déclaration conjointe sur l'approfondissement du partenariat global et de la coopération stratégique russo-chinois pour une nouvelle ère, ainsi que la déclaration conjointe du président russe et du président chinois sur le plan de promotion des éléments clés de la coopération économique russo-chinoise jusqu'en 2030.L'ensemble des documents signés au cours de la visite comprend un accord intergouvernemental sur la coopération dans la production conjointe de programmes télévisés, ainsi que des documents concernant la coopération entre la Société nationale de télévision et de radiodiffusion d'État (VGTRK) et le China Media Group, et sur l'échange d'informations et la coopération entre l'agence de presse russe ITAR-TASS et l'agence de presse Xinhua.Les ministères concernés ont signé des protocoles d'accord visant à approfondir la coopération en matière de foires et d'expositions commerciales, de gestion et d'utilisation des ressources forestières, de production de soja, ainsi que la coopération industrielle et infrastructurelle à des conditions préférentielles dans l'Extrême-Orient russe.Le ministère russe de la science et de l'enseignement supérieur, le ministère chinois de la science et de la technologie, l'Institut commun de recherche nucléaire et l'Académie chinoise des sciences ont signé un protocole sur le renforcement de la coopération en matière de recherche scientifique fondamentale. La société nationale de l'énergie atomique Rosatom et l'autorité chinoise de l'énergie atomique ont également signé un programme global de coopération à long terme sur les réacteurs à neutrons rapides et le développement d'un cycle fermé du combustible nucléaire.En outre, les agences d'État concernées ont signé des protocoles d'accord et de coopération concernant la protection des consommateurs et l'approfondissement de la coopération dans la gestion des entreprises d'État.Voici, ci-dessous, l’allocution des deux chefs d’État :Les livraisons de gaz russe à la Chine devraient atteindre au moins 98 milliards de mètres cubes d'ici à 2030, plus 100 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié. Les deux chefs d'État ont discuter d'un "bon projet", le nouveau gazoduc Power of Siberia-2, qui traverse la Mongolie. Ils sont parvenus à un accord sur la plupart des paramètres de l'accord. La Russie exportera 50 milliards de mètres cubes de gaz à partir d'approvisionnements fiables et stables.« Il est important que nos monnaies nationales soient de plus en plus utilisées dans les échanges bilatéraux. Nous devrions continuer à promouvoir les règlements en monnaies nationales et développer la présence réciproque des structures financières et bancaires sur les marchés de nos pays. Comme je l'ai déjà dit, à ce stade, les deux tiers des paiements effectués dans le cadre des accords commerciaux entre nos pays sont réalisés en roubles et en yuans», déclare Poutine. « Nous sommes favorables à l'utilisation du yuan chinois dans les transactions entre la Fédération de Russie et ses partenaires d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Je suis certain que ce type de paiement se développera entre les entreprises russes et leurs homologues des pays tiers - comme je l'ai dit - les paiements en yuans », ajoute-t-il.La coopération industrielle s'intensifie. La Chine et la Russie ont une bonne expérience de la collaboration dans la construction d'avions civils, la construction navale et la construction automobile. La Russie se dit prêt à aider les entreprises chinoises à remplacer les entreprises occidentales qui ont quitté la Russie.Les échanges de produits agricoles augmentent encore plus rapidement - de 41,4 % en 2022, où ils ont atteint 7 milliards de dollars en termes de valeur ; il est important de noter que la croissance a été équilibrée de part et d'autre - à parts égales. Les ministères et agences concernés s'efforcent de garantir des normes de qualité élevées pour les produits fournis et d'améliorer les réglementations relatives à l'accès mutuel aux produits alimentaires.Grâce à ces améliorations, les deux pays peuvent s'attendre à une nouvelle croissance des exportations alimentaires russes vers le vaste marché chinois, ce qui contribuera à élever le niveau de sécurité alimentaire dans les deux pays.La souveraineté technologique est la clé de la durabilité. Les deux pays proposent d'améliorer encore les partenariats stratégiques dans des secteurs spécifiques. En combinant leurs capacités de recherche et leurs capacités industrielles, la Russie et la Chine peuvent devenir des leaders mondiaux dans les domaines des technologies de l'information, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle.Des liens plus étroits entre les régions contribuent à diversifier notre coopération, surtout en matière de commerce et d'investissement. La Chine est devenue le premier partenaire de la Russie dans l'exploration du potentiel économique de l'Extrême-Orient. Aujourd'hui, des investisseurs chinois mettent en œuvre 52 projets d'une valeur totale de 10,8 milliards de dollars sur des territoires de développement prioritaires, ainsi que le port franc de Vladivostok.Au total, la Russie et la Chine ont conclu 366 partenariats, dont 135 entre régions et 231 entre municipalités ; 59 régions russes ont conclu des accords avec des régions chinoises. Une centaine de municipalités ont des municipalités sœurs et des partenaires en Chine. Les infrastructures de transport et de logistique sont en cours d'amélioration. Nos pays ayant une longue frontière terrestre, la création de corridors ferroviaires et routiers Chine-Europe à travers le territoire russe reste une priorité absolue pour répondre aux besoins du trafic croissant de marchandises et de passagers.L'année dernière, le pont routier Blagoveshchensk-Heihe a été ouvert en juin et le pont ferroviaire Nizhneleninskoye-Tongjiang a été mis en service en novembre. Le lancement du trafic sur les ponts réduira le coût et la durée du transport des marchandises entre la Russie et la Chine, élargira la géographie du commerce et augmentera le volume du transit avec les pays de l'Asie-Pacifique.Les échanges de touristes et de jeunes, ainsi que les contacts dans le domaine de la science, de la culture et de l'éducation sont en train d'être rétablis après la pandémie. En 2022, 6 500 étudiants russes ont étudié dans des universités chinoises, dont 1 600 en Chine, les autres étudiant à distance. Plus de 37 000 étudiants chinois ont été formés en Russie. Une fois les restrictions liées au coronavirus levées, nous nous attendons à ce que les échanges d'étudiants se multiplient.Plus d'une centaine d'événements ont été organisés dans le cadre des années croisées de remise en forme et de sport qui se déroulent actuellement. Les liens sportifs bilatéraux deviennent particulièrement importants dans les conditions difficiles d'aujourd'hui, alors que le mouvement olympique devient de plus en plus politiquement partial et que les pays occidentaux tentent d'utiliser le sport à des fins inconvenantes en tant qu'instrument de pression. Nous soutenons la création d'une association sportive appropriée au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai.« Je suis convaincu que notre coopération à multiples facettes et mutuellement bénéfique continuera à se renforcer au profit des peuples de nos pays.Et maintenant, bien sûr, j'ai le plaisir de donner la parole à notre invité et ami, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine », Poutine.Le texte intégral [en chinois] de la déclaration conjointe promet que les deux nations « exploreront de nouveaux modèles de coopération dans les domaines technologiques et industriels tels que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la 5G, l'économie numérique et l'économie à faible émission de carbone ».Les deux dirigeants ont également exprimé leur conviction que « de nouveaux codes de conduite nationaux responsables dans le cyberespace informationnel devraient être formulés, en particulier des instruments juridiques internationaux universels. »Ils ont suggéré que l'« Initiative mondiale pour la sécurité des données » de la Chine et le document de réflexion de la Russie sur la Convention internationale sur la sécurité de l'information pourraient constituer des points de départ utiles. Les deux pays ont également indiqué qu'ils approuvaient le groupe de travail ouvert des Nations unies sur la sécurité dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication 2021-2025, un comité à composition non limitée qui travaille sur les normes de comportement dans le cyberespace.« Les deux parties soutiennent le comité spécial des Nations unies chargé d'élaborer une convention internationale globale contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles », ajoute le document.C'est une bonne chose, étant donné que les deux parties sont accusées d'héberger - et peut-être d'encourager - des cybercriminels.Le document révèle également l'intention de « soutenir la mise en place d'un système multilatéral, équitable et transparent de gouvernance mondiale de l'internet, en partant du principe qu'il faut garantir la souveraineté et la sécurité de la gouvernance de l'internet de tous les pays ».Il s'agit presque certainement d'une référence à la tentative de la Chine de créer une norme appelée NewIP qui permettrait la création d'"internets souverains" que les gouvernements pourraient censurer et surveiller - tout comme la Russie et la Chine le font déjà. La Russie a tenté d'installer un fonctionnaire favorable à cette idée à la tête de l'Union internationale des télécommunications, avec le soutien de la Chine. Le document précise également que les deux nations souhaitent un ordre "multipolaire", rejette l'idée que la "démocratie" est un modèle de gouvernance supérieur et indique clairement que les dictateurs "s'opposent au récit hypocrite de la soi-disant "démocratie contre l'autoritarisme" et s'opposent à l'utilisation de la démocratie et de la liberté comme excuse pour faire pression sur d'autres pays et d'autres politiques".Voilà donc deux autocraties qui envisagent de collaborer pour construire des technologies que le reste du monde est de plus en plus réticent à leur vendre, tout en essayant de modifier les règles qui régissent l'internet et les comportements en ligne acceptables, et en insistant sur le fait que les philosophies répressives qui sous-tendent leur vision de ces règles doivent être considérées comme égales à d'autres écoles de pensée politique.Tout cela sera facilité par une collaboration accrue en matière de ressources énergétiques, de sport, d'arts et d'échanges de jeunes, afin de s'assurer que les deux nations s'entendent.Sources : Les différents gouvernement russe