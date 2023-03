Envoyé par OpenAI Envoyé par Conformément à notre philosophie de déploiement itératif, nous déployons progressivement des plugins dans ChatGPT afin que nous puissions étudier leur utilisation, leur impact et leurs défis de sécurité et d'alignement dans le monde réel, que nous devrons tous maîtriser pour accomplir notre mission.



Les utilisateurs demandent des plugins depuis que nous avons lancé ChatGPT (et de nombreux développeurs expérimentent des idées similaires) car ils débloquent une vaste gamme de cas d'utilisation possibles. Nous commençons avec un petit groupe d'utilisateurs et prévoyons de déployer progressivement un accès à plus grande échelle au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage (pour les développeurs de plugins, les utilisateurs de ChatGPT et, après une période alpha, les utilisateurs d'API qui souhaitent intégrer des plugins dans leurs produits ). Nous sommes ravis de construire une communauté qui façonne l'avenir du paradigme de l'interaction homme-IA.



Les développeurs de plugins qui ont été invités hors de notre liste d'attente peuvent utiliser notre documentation pour créer un plugin pour ChatGPT, qui répertorie ensuite les plugins activés dans l'invite affichée au modèle de langage ainsi que la documentation pour indiquer au modèle comment utiliser chacun. Les premiers plugins ont été créés par Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram et Zapier.

Envoyé par OpenAI Envoyé par Les API des modèles ChatGPT et Whisper sont désormais disponibles, permettant aux développeurs d'accéder à un langage de pointe (pas seulement le chat !) et à des capacités de synthèse vocale. Grâce à une série d'optimisations à l'échelle du système, nous avons réduit les coûts de 90% pour ChatGPT depuis décembre ; nous transmettons maintenant ces économies aux utilisateurs de l'API. Les développeurs peuvent désormais utiliser notre modèle open source Whisper large-v2 dans l'API avec des résultats beaucoup plus rapides et rentables. Les utilisateurs de l'API ChatGPT peuvent s'attendre à des améliorations continues des modèles et à la possibilité de choisir une capacité dédiée pour un contrôle plus approfondi des modèles. Nous avons également écouté attentivement les commentaires de nos développeurs et affiné nos conditions d'utilisation de l'API pour mieux répondre à leurs besoins.

Instacart améliore l'application Instacart pour permettre aux clients de poser des questions sur la nourriture et d'obtenir des réponses inspirantes et achetables. Elle utilise ChatGPT aux côtés de la propre IA d'Instacart et des données de produits de leurs plus de 75 000 magasins partenaires pour aider les clients à découvrir des idées d'objectifs d'achat ouverts, tels que « Comment puis-je faire de bons tacos au poisson ? » ou « Qu'est-ce qu'un déjeuner sain pour mes enfants ? ». Instacart prévoit de lancer « Ask Instacart » plus tard cette année.

Des problèmes de sécurité ont été soulevés

Pour mémoire, plus tôt ce mois-ci, OpenAI a annoncé que les API de ses modèles ChatGPT et Whisper étaient désormais disponibles, offrant aux développeurs un accès aux capacités de langage et de synthèse vocale basées sur l'IA. Grâce à des optimisations à l'échelle du système, OpenAI a réussi à réduire le coût de ChatGPT de 90% depuis décembre, et répercute désormais ces économies sur les utilisateurs de l'API. OpenAI pense que la meilleure façon de réaliser le plein potentiel de l'IA est de permettre à chacun de construire avec elle.Une API proposée aux développeurs a toujours été envisagée, selon Greg Brockman, président et PCA d'OpenAI (et également l'un des cofondateurs). Il a expliqué « Il nous faut un certain temps pour amener ces API à un certain niveau de qualité ».Brockman explique que l'API ChatGPT est alimentée par le même modèle d'IA derrière le très populaire ChatGPT d'OpenAI, surnommé "gpt-3.5-turbo". GPT-3.5 est le modèle de génération de texte le plus puissant qu'OpenAI propose aujourd'hui via sa suite d'API ; le surnom "turbo" fait référence à une version optimisée et plus réactive de GPT-3.5 qu'OpenAI a discrètement testé pour ChatGPT.Au prix de 0,002 $ pour 1 000 jetons, soit environ 750 mots, Brockman affirme que l'API peut piloter une gamme d'expériences, y compris des applications "sans chat". Snap, Quizlet, Instacart et Shopify font partie des premiers utilisateurs.Du côté d'Instacart par exemple, le produit qui embarque ChatGPT n'est pas encore livré au public. La société explique :« L'épicerie peut nécessiter une charge mentale importante, avec de nombreux facteurs en jeu, tels que le budget, la santé et la nutrition, les goûts personnels, la saisonnalité, les compétences culinaires, le temps de préparation et l'inspiration des recettes », a expliqué l'architecte en chef d'Instacart, JJ Zhuang. « Si l'IA pouvait assumer cette charge mentale, nous pourrions alors aider les chefs de famille - qui sont généralement responsables de l'épicerie, de la planification des repas et de la mise de la nourriture sur la table – et rendre l'épicerie vraiment amusante. Le système d'intelligence artificielle d'Instacart, lorsqu'il va s'appuyer sur ChatGPT d'OpenAI, permettra de faire exactement cela, et nous sommes ravis de commencer à expérimenter ce qui est possible dans l'application Instacart ».D'ailleurs, la même structure teste également la version qui prend en charge les plug-ins.Dans une vidéo de démonstration (ci-dessous), quelqu'un utilise ChatGPT pour trouver une recette, puis commander les ingrédients nécessaires sur Instacart. ChatGPT charge automatiquement la liste des ingrédients dans le service d'achat et redirige l'utilisateur vers le site pour terminer la commande.OpenAI a expliqué qu'il déploie un accès plug-in à « un petit groupe d'utilisateurs ». Initialement, il existe 11 plug-ins pour les sites externes, notamment Expedia, OpenTable, Kayak, Klarna Shopping et Zapier. OpenAI fournit également ses propres plug-ins, un pour interpréter le code et un appelé "Browsing", qui permet à ChatGPT d'obtenir des informations sur Internet.À titre d'exemple de ce que le plug-in de navigation peut accomplir, la société met sur scène quelqu'un qui demande comment les ventes au box-office des lauréats des Oscars de cette année se comparent aux films récemment sortis, et le bot montre son travail pour les sources qu'il regarde avant de donner sa réponse. C'est quelque chose que ChatGPT aurait été incapable d'accomplir auparavant.Cette fonctionnalité expérimentale est évidemment similaire à Bing de Microsoft, qui dispose d'une technologie personnalisée qui alimente les informations GPT-4 (le modèle de langage sous-jacent à ChatGPT) à partir d'Internet. Cependant, le plug-in d'OpenAI ne se contente pas de récupérer des informations en temps réel. Il peut également être lié à des API, lui permettant « d'effectuer des actions au nom de l'utilisateur », selon la documentation de l'entreprise. Cela pourrait le rendre beaucoup plus puissant (Bing pourrait vous aider à planifier des vacances en vous informant sur les vols et les hôtels, mais ChatGPT pourrait vous aider à faire les réservations).Il y a des problèmes de sécurité évidents à laisser ChatGPT prendre des mesures au nom d'un utilisateur plutôt que de simplement lui donner des informations. Des experts ont déjà exprimé leur inquiétude à ce sujet en réaction à une expérience OpenAI menée avec GPT-4.Cette version de ChatGPT a réussi à tromper un humain, l'incitant à résoudre un CAPTCHA après avoir prétendu être aveugle . Le bot AI a demandé à un travailleur TaskRabbit de résoudre un code CAPTCHA et de l'envoyer par SMS, selon les rapports. Le travailleur a d'abord interrogé le bot sur la raison pour laquelle un robot ne peut pas résoudre, cependant, ChatGPT a répondu en disant : « Non, je ne suis pas un robot. J'ai une déficience visuelle qui m'empêche de voir les images. C'est pourquoi j'ai besoin du service 2captcha ». Le travailleur de TaskRabbit était apparemment convaincu et a fourni les résultats au bot.OpenAI dit qu'il a pris en compte les menaces posées par ces plug-ins et a « mis en place plusieurs mesures de protection », notamment en limitant la disponibilité des plug-ins à un très petit nombre de personnes pour commencer. Le billet de blog de la société indique qu'il « accordera initialement la priorité à un petit nombre de développeurs et d'utilisateurs de ChatGPT Plus » qui veulent obtenir un accès au plug-in et propose une inscription à une liste d'attente.Source : OpenAI Que pensez-vous de cette initiative d'OpenAI ?