Meanwhile, in AI Trump world: pic.twitter.com/8pzeIZws0k — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 21, 2023

Montrant Donald Trump résistant à l'arrestation et traîné par la police, ces photos réalistes mais très fausses ont déjà été visionnées par des millions de personnes. Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle de 2024, a confirmé avoir dîné avec la star de la mode et du rap à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride, s'attirant immédiatement de vives critiques de la classe politique américaine. « L'intolérance, la haine et l'antisémitisme n'ont aucune place en Amérique - y compris à Mar-a-Lago », a fustigé un porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates.« Je fais des photos de Trump en train de se faire arrêter en attendant l'arrestation de Trump », a tweeté Eliot Higgins, fondateur et directeur de la création de Bellingcat, un collectif international indépendant de chercheurs, d'enquêteurs et de citoyens-journalistes. Dans un tweet, Higgins a confirmé qu'il avait utilisé le moteur d'IA Midjourney v5, d'un réalisme impressionnant, pour générer les fausses images.En 2021, l'ancien président américain Donald Trump a intenté une action en justice contre les géants de la technologie Google, Twitter et Facebook, affirmant qu'il est victime de censure. Les poursuites, déposées devant le tribunal de district américain de Miami, alléguaient que les plateformes de réseaux sociaux basées en Californie ont violé le droit à la liberté d'expression garanti par le premier amendement de la Constitution américaine.Rappelons que Donald Trump qui aura été jusqu'ici le président américain qui a le plus utilisé Twitter avait fini par être banni à vie de la plateforme. Celui-ci a affirmé lors de l'échange que : lorsqu'un utilisateur, quel que soit sa nature ou son titre, est retiré de la plateforme, il le reste pour toujours. Indiquant ainsi Donald Trump qui a été retiré de Twitter le 8 janvier dernier le restera à vie.Dans une interview accordée à Becky Quick de "Squawk Box" sur CNBC, le directeur financier de Twitter, Ned Segal a déclaré que toute personne « incitant à la violence » sur Twitter ne serait pas autorisée à revenir. Il a poursuivi en disant que Trump « a été retiré lorsqu'il était président, et il n'y aurait aucune différence pour toute personne qui est un fonctionnaire public une fois qu'elle a été retirée du service ».Pour continuer d’exister sur la toile, Trump a lancé sa propre plateforme de réseau social, TRUTH Social , qui, selon lui, « tiendra tête aux entreprises Big Tech » telles que Twitter et Facebook qui l'ont exclu de leurs plateformes. Il a déclaré que cette plateforme s'opposerait à la tyrannie des grandes entreprises technologiques, qu'il accuse de réduire au silence les voix opposées aux États-Unis.TRUTH social est le produit d'une nouvelle entreprise appelée Trump Media & Technology Group (TMTG), issue d'une fusion avec Digital World Acquisition Corp. Le groupe a déclaré qu'il cherchait à devenir une société cotée en bourse. « Je suis impatient d'envoyer mon premier TRUTH on TRUTH Social très bientôt. TMTG a été fondé avec la mission de donner une voix à tous. Je suis enthousiaste à l'idée de commencer bientôt à partager mes pensées sur TRUTH Social et de riposter contre Big Tech », avait déclaré Donald Trump.Notons que Twitter avait très souvent été critiqué d'accorder un traitement de faveur à Donald Trump, mais c'était jusqu'au 26 mai 2020, avant que Donald Trump ne publie un tweet qui a fait réagir la société de Jack Dorsey. Dans ce tweet de trop, le président américain avait affirmé que le vote par correspondance était manipulé par les démocrates qui s’en serviraient pour truquer les résultats de l’élection présidentielle de novembre 2020.L'ancien président américain Donald Trump a posté sur YouTube et Facebook, dans un retour aux plateformes technologiques qu'il utilisait pour alimenter son ascension politique jusqu'à ce que ses comptes soient suspendus à la suite de l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Congrès par ses partisans. Les publications sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube, intitulées "I'M BACK!" , montrent une vidéo de CNN annonçant l'élection de Trump à la présidence lors de la course de 2016 contre Hillary Clinton. Elle s'estompe ensuite sur un écran "Trump 2024".Le 7 janvier 2021, Facebook (qui est récemment devenu Meta) a procédé au blocage des comptes Facebook et Instagram de Donald Trump sur une durée de 24 heures. Le lendemain, Facebook s'est ravisé en optant pour un blocage d'une durée indéterminée et pendant « au moins les deux prochaines semaines, jusqu'à ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée », selon les propos du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.YouTube d'Alphabet a restauré la chaîne de Trump. Meta Platforms avait rétabli les comptes Facebook et Instagram de Trump plus tôt cette année. Son compte Twitter a été rétabli en novembre par le nouveau propriétaire de la plateforme, Elon Musk, mais Trump n'a pas encore publié sur Twitter.Les directives de Twitter stipulent que les utilisateurs « ne peuvent pas partager de manière trompeuse des médias synthétiques ou manipulés qui sont susceptibles de causer du tort » et suggèrent que, au minimum, les images pourraient bientôt être étiquetées pour « aider les gens à comprendre leur authenticité et à fournir un contexte supplémentaire ».Le fait que Twitter n'ait pas étiqueté les images quelque peu convaincantes générées par l'IA pourrait potentiellement causer des dommages, car The Guardian a rapporté qu'il y a eu une augmentation significative des menaces en ligne depuis que la nouvelle de l'inculpation potentielle de Trump a commencé à se répandre. Selon AP News, New York se prépare déjà à d'éventuels troubles en cas d'arrestation, et certains utilisateurs ont fait remarquer que les images de Higgins étaient suffisamment convaincantes pour les tromper.Au moins un utilisateur de Twitter a suggéré Higgins aurait dû apposer un filigrane sur l'image afin d'éliminer toute confusion potentielle. Mais la question de savoir si Higgins avait l'obligation de le faire reste l'une des questions sans réponse qui se posent en ligne alors que les contenus générés par l'IA deviennent de plus en plus populaires, créant un avenir potentiel où les internautes pourraient ne plus pouvoir croire ce qu'ils voient en ligne.Les plateformes de médias sociaux commencent à établir des règles de base pour les contenus générés par l'intelligence artificielle, et certaines d'entre elles ont mis à la charge des utilisateurs la responsabilité d'étiqueter ces contenus. TikTok est la dernière plateforme en date à exiger que tous les deepfakes réalistes soient « clairement divulgués », ce qui a incité les utilisateurs cette semaine à commencer à ajouter une légende, comme "synthétique", "faux", "pas réel" ou "altéré"" pour éviter toute confusion.Si des artistes s’emparent des outils d’IA et créent des images innovantes, certains acteurs peuvent s’en emparer pour faire passer des vessies pour des lanternes. De nombreux artistes ont accusé Stable Diffusion d’utiliser leurs œuvres sans autorisation. De nombreux acteurs du monde de l’art numérique ont également exprimé des réserves quant à la production en masse d’images par des modèles d’IA pour un prix aussi bas-environ 8dollars-, surtout si ces images imitent des styles que de véritables artistes ont mis des années à affiner.La décision d'inculper ou non l'ancien président Donald Trump pour des paiements occultes effectués en son nom lors de la campagne présidentielle de 2016 appartient à un grand jury de Manhattan qui a entendu des témoignages en secret pendant des semaines.L'inculpation de Trump, qui brigue à nouveau la Maison-Blanche en 2024, constituerait un événement sans précédent dans l'histoire des États-Unis, puisqu'il s'agirait de la première procédure pénale engagée contre un ancien président américain. Les forces de l'ordre se préparent à des manifestations et à des risques de violence après que Trump a appelé ses partisans à manifester avant une éventuelle mise en accusation.Une mise en accusation pourrait également mettre à l'épreuve un parti républicain déjà divisé sur la question de savoir s'il soutiendra Trump l'année prochaine, en partie en raison des efforts qu'il déploie pour saper sa défaite aux élections de 2020. Trump nie tout acte répréhensible et a dénoncé l'enquête du bureau du procureur de Manhattan comme étant motivée par des considérations politiques.Source : Eliot Higgins, fondateur et directeur de la création de BellingcaQuel est votre avis sur le sujet ?Partagez-vous l'idée selon laquelle Higgins aurait dû apposer un filigrane sur l'image afin d'éliminer toute confusion potentielle ?