Les systèmes d'IA générative comme ChatGPT pourraient avoir un impact sur 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde, selon un rapport de Goldman Sachs

La naissance de nouveaux rôles

L'IA générative pourrait aider les cybercriminels également

« 80% des travailleurs auront au moins 10% de leurs tâches touchées », selon OpenAI

Les systèmes d'intelligence artificielle générative pourraient entraîner des « perturbations importantes » sur le marché du travail et affecter environ 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde, selon une nouvelle étude de Goldman Sachs.L'IA générative, un type d'intelligence artificielle capable de générer du texte ou d'autres contenus en réponse aux invites de l'utilisateur, a explosé en popularité ces derniers mois après le lancement public de ChatGPT d'OpenAI. Le chatbot est rapidement devenu viral auprès des utilisateurs et a semblé inciter plusieurs autres entreprises technologiques à lancer leurs propres systèmes d'IA.Sur la base d'une analyse des données sur les tâches professionnelles aux États-Unis et en Europe, les chercheurs de Goldman ont extrapolé leurs conclusions et estimé que l'IA générative pourrait exposer 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde à l'automatisation si elle respecte les capacités promises.Le rapport, rédigé par Joseph Briggs et Devesh Kodnani, indique qu'environ les deux tiers des emplois actuels sont exposés à un certain degré d'automatisation de l'IA, tandis que l'IA générative pourrait remplacer jusqu'à un quart du travail actuel.Les cols blancs sont parmi les plus susceptibles d'être touchés par les nouveaux outils d'IA. Le rapport Goldman a souligné que les travailleurs juridiques et le personnel administratif américains sont particulièrement menacés par la nouvelle technologie. Une étude antérieure menée par des chercheurs de l'Université de Princeton, de l'Université de Pennsylvanie et de l'Université de New York a également estimé que les services juridiques étaient le secteur le plus susceptible d'être affecté par une technologie telle que ChatGPT.Manav Raj, l'un des auteurs de l'étude, et professeur adjoint de gestion à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, a déclaré que c'était parce que le secteur des services juridiques était composé d'un nombre relativement restreint de professions qui étaient déjà hautement exposés à l'automatisation de l'IA.Selon le rapport, environ les deux tiers des emplois aux États-Unis et en Europe sont exposés à un certain degré d'automatisation de l'IA, sur la base de données sur les tâches généralement effectuées dans des milliers de professions. La plupart des gens verraient moins de la moitié de leur charge de travail automatisée et continueraient probablement à travailler, une partie de leur temps étant libérée pour des activités plus productives.Aux États-Unis, cela devrait s'appliquer à 63% de la main-d'œuvre, ont-ils calculé. 30% supplémentaires travaillant dans des emplois physiques ou extérieurs ne seraient pas affectés, bien que leur travail puisse être sensible à d'autres formes d'automatisation. Mais environ 7% des travailleurs américains occupent des emplois où au moins la moitié de leurs tâches pourraient être effectuées par l'IA générative et sont vulnérables au remplacement.Goldman a déclaré que ses recherches indiquaient un impact similaire en Europe. Au niveau mondial, étant donné que les emplois manuels représentent une part plus importante de l'emploi dans le monde en développement, il estime qu'environ un cinquième du travail pourrait être effectué par l'IA, soit environ 300 millions d'emplois à temps plein dans les grandes économies.Le rapport alimentera le débat sur le potentiel des technologies d'intelligence artificielle à la fois pour relancer la croissance de la productivité en berne du monde riche et pour créer une nouvelle classe de cols blancs dépossédés, qui risquent de subir un sort similaire à celui des travailleurs de l'industrie manufacturière dans les années 1980.Le rapport de Goldman suggère que si l'IA générative est largement mise en œuvre, elle pourrait entraîner d'importantes économies sur les coûts de main-d'œuvre et la création de nouveaux emplois. Le battage médiatique actuel autour de l'IA a déjà donné naissance à de nouveaux rôles, y compris les ingénieurs de requêtes (). Leest un professionnel de l’écriture depour les IA génératives comme ChatGPT ou MidJourney.L'ingénierie de requête est donc le processus de conception et de création de requêtes pour les modèles IA. Le but peut être de créer des données d’entraînement de haute qualité, ou tout simplement d’obtenir le résultat souhaité auprès d’une IA générative. Un ingénieur de requête est un expert spécialisé dans la communication avec les systèmes d’intelligence artificielle et plus particulièrement les chatbots IA basés sur les larges modèles de langage, comme ChatGPT et Google Bard. Contrairement aux ingénieurs informatiques traditionnels utilisant le code, ces ingénieurs écrivent en langage naturel. À l’origine, leur rôle est notamment de tester les IA pour développer et améliorer les modèles d’interaction humain-machine.Alex Shoop explique que ces ingénieurs aident à s’assurer que les chatbots soient rigoureusement testés, que leurs réponses soient reproductibles, et que les protocoles de sécurité soient respectés. Avec l’essor de ChatGPT et des autres IA génératives, ce métier connaît un véritable essor : ces professionnels luttent contre les biais, les dérapages et les erreurs commises par ces outils.Les IA génératives pourraient également stimuler la productivité mondiale du travail, Goldman estimant que l'IA pourrait même éventuellement augmenter le PIB mondial annuel de 7 %.Les estimations de l'impact de Goldman sont plus conservatrices que celles de certaines études universitaires, qui incluaient les effets d'un plus large éventail de technologies connexes.Un article publié la semaine dernière par OpenAI, le créateur de GPT-4, a révélé que 80 % de la main-d'œuvre américaine pouvait voir au moins 10 % de ses tâches effectuées par l'IA générative, sur la base d'analyses effectuées par des chercheurs humains et le modèle de langage machine de l'entreprise. (LLM).Europol, l'agence chargée de l'application de la loi, a également averti cette semaine que les progrès rapides de l'IA générative pourraient aider les fraudeurs en ligne et les cybercriminels , de sorte que les « LLM sombres... » pourraient devenir un modèle commercial clé du futur.Goldman a déclaré que si les investissements des entreprises dans l'IA continuaient de croître à un rythme similaire à celui des investissements dans les logiciels dans les années 1990, les investissements américains à eux seuls pourraient approcher 1% du PIB américain d'ici 2030.Les estimations de Goldman sont basées sur une analyse des données américaines et européennes sur les tâches généralement effectuées dans des milliers de professions différentes. Les chercheurs ont supposé que l'IA serait capable d'accomplir des tâches telles que remplir les déclarations de revenus d'une petite entreprise*; évaluer une réclamation d'assurance complexe; ou documenter les résultats d'une enquête sur une scène de crime.Ils n'envisageaient pas l'adoption de l'IA pour des tâches plus sensibles telles que rendre une décision de justice, vérifier le statut d'un patient en soins intensifs ou étudier les lois fiscales internationales.Des chercheurs d'OpenAI et de l'Université de Pennsylvanie ont fait valoir que 80 % de la main-d'œuvre américaine pourrait avoir au moins 10 % de ses tâches affectées par l'introduction des GPT, la série de grands modèles de langage populaires réalisés par OpenAI. Ils ont également estimé qu'environ 19 % des travailleurs verront au moins 50 % de leurs tâches affectées. L'exposition au GPT est plus élevée pour les emplois à revenu élevé, ont-ils écrit dans l'étude, mais s'étend à presque toutes les industries. Ils soutiennent que les modèles GPT sont des technologies à usage général comme la machine à vapeur ou la presse à imprimer.L'article est baptisé « Les GPT sont des GPT : un premier aperçu du potentiel d'impact sur le marché du travail des grands modèles linguistiques ».Les chercheurs ont utilisé la base de données O*NET, qui est la principale base de données sur les professions aux États-Unis et répertorie 1 016 professions avec des descriptions normalisées, pour déterminer les tâches à mesurer pour chaque profession. Ils ont ensuite collecté des annotations humaines et générées par GPT-4 à l'aide d'une rubrique pour déterminer si l'accès direct à GPT ou à un système secondaire alimenté par GPT réduirait le temps nécessaire à un humain pour effectuer une tâche spécifique d'au moins 50 %. Une exposition plus élevée signifiait que GPT réduirait le temps nécessaire pour accomplir la tâche d'au moins la moitié tout en maintenant un travail de haute qualité.« Nos résultats indiquent que l'importance des compétences en sciences et en pensée critique est fortement associée négativement à l'exposition, ce qui suggère que les professions nécessitant ces compétences sont moins susceptibles d'être affectées par les modèles linguistiques actuels », ont écrit les chercheurs. « À l'inverse, les compétences en programmation et en écriture montrent une forte association positive avec l'exposition, ce qui implique que les professions impliquant ces compétences sont plus susceptibles d'être influencées par les modèles linguistiques ».Les professions les plus exposées comprennent les mathématiciens, les préparateurs d'impôts, les écrivains, les concepteurs de sites Web, les comptables, les journalistes et les secrétaires juridiques. Les professions avec la variance la plus élevée, ou moins susceptibles d'être affectées par GPT, comprennent les graphistes, les stratégies de marketing de recherche et les gestionnaires financiers.Les chercheurs énumèrent également l'impact global prévu de GPT sur différentes industries, l'impact le plus important étant sur les services de traitement de données, les services d'information, les industries de l'édition et les compagnies d'assurance, tandis que l'impact le moins important concerne la fabrication de produits alimentaires, la fabrication de produits en bois, les activités de soutien à l'agriculture et la foresterie.Les chercheurs reconnaissent que leur étude présente des limites, du fait que les annotateurs humains connaissaient les capacités des modèles et n'appartenaient pas à certaines des professions mesurées. L'étude elle-même admet qu'il y a un parti pris inhérent à essayer de résumer chaque profession en utilisant de simples étiquettes pour décrire les tâches professionnelles. L'étude ajoute : « On ne sait pas dans quelle mesure les professions peuvent être entièrement décomposées en tâches, et si cette approche omet systématiquement certaines catégories de compétences ou de tâches qui sont tacitement requises pour l'exécution compétente d'un travail ».L'autre problème est que GPT a montré qu'il peut commettre des erreurs évidentes, y compris inventer des informations, ce qui oblige un humain à superviser le travail. C'est un facteur que l'étude n'a pas pu prendre en compte. En outre, l'étude a uniquement examiné si ChatGPT pouvait réduire le temps nécessaire pour accomplir diverses tâches par profession. Cela ne signifie pas que ChatGPT est nécessairement suffisamment intelligent pour automatiser entièrement certaines tâches.Bien sûr, il convient de noter qu'OpenAI a elle-même produit le travail, et en tant qu'entreprise cherchant à rentabiliser ses modèles d'IA, elle est fortement incitée à présenter ses outils comme perturbateurs dans les industries où ils vont permettre d'automatiser les tâches, ce qui profite en fin de compte aux employeurs.D'autre part, dans une récente interview, Altman a déclaré que ChatGPT devrait être considéré comme un outil, et non comme un remplacement pour n'importe quel travail. Il a expliqué que l'humanité a prouvé cela à maintes reprises en s'adaptant constamment à différents types de technologie. « La créativité humaine est sans limites et nous trouvons de nouveaux emplois. Nous trouvons de nouvelles choses à faire », a déclaré Altman.D'ailleurs, le rapport révèle comment les modèles GPT seront bientôt un outil couramment utilisé. Google et Microsoft ont déjà annoncé qu'ils intégreraient l'IA dans leurs produits bureautiques tels que les e-mails, les documents et dans leurs moteurs de recherche. Déjà, les startups utilisent GPT-4 et ses capacités de codage pour réduire leurs dépenses en développeurs humains.Source : Goldman SachsTrouvez-vous ces analyses pertinentes ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous des nouveaux métiers comme? Un métier pérenne ? Une exception qui confirme la règle ? Une illustration du fait que plusieurs métiers pourraient simplement être transformés ?Pensez-vous que ces nouveaux Chatbots sont des outils utiles ou plutôt des gadgets inutiles voir nuisibles ?Avez-vous testé ChatGPT ou Bard ? Quelle est le meilleur selon vous et pourquoi ?