Je suis employé en tant qu'artiste 3D dans une petite société de jeux vidéo de 10 personnes. Notre équipe artistique est composée de deux personnes. Nous faisons des modèles 3D, juste pour les rendre et obtenir des sprites 2D pour le moteur, qui sont plus faciles à manipuler que la 3D. Nous créons des jeux pour mobiles.



Mon travail a changé depuis que la cinquième version Midjourney est sortie la semaine dernière. Je ne suis plus un artiste ni un artiste 3D. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est de l'incitation, des retouches avec Photoshop et de la mise en œuvre d'images attrayantes. La raison pour laquelle j'ai choisi de devenir un artiste 3D a disparu. Je voulais créer des formes dans l'espace 3D, sculpter, créer. Avec ma propre créativité. Avec mes propres mains.



C'est venu du jour au lendemain pour moi. Je n'avais pas le choix. Et mon patron n'a pas eu le choix non plus. Je suis maintenant capable de créer, de gréer et d'animer un personnage qui sort de Midjourney en 2 ou 3 jours. Auparavant, il nous fallait plusieurs semaines en 3D. La différence, c'est que : je m'en soucie, mais pas lui. Pour mon patron, c'est un énorme gain de temps et d'argent.



Je ne veux pas faire de l'"art" qui soit le résultat d'un contenu Internet récupéré, d'artistes à qui l'on n'a pas demandé. Même si c'est difficile à voir, les résultats sont meilleurs que mon travail.



Je suis en colère. Mon collègue n'y voit aucun inconvénient. Il travaille toute la journée, montre son travail et reçoit des éloges. Le fait est que nous n'étions pas tous les deux au même niveau de qualité. Mon travail était toujours un peu meilleur, au niveau de la forme et de la texture et du rendu. J'ai toujours été sûr de ne pas perdre mon emploi parce que je produisais une qualité légèrement supérieure. Cet avantage a disparu, tout comme mon espoir d'utiliser ma propre énergie créative pour créer.



Il est déjà difficile de trouver un emploi dans l'industrie du jeu vidéo. Mais quitter une entreprise et une équipe sympathique parce que l'IA a pris mon travail me semble très dystopique. Je ne doute pas que ce serait mieux dans une autre entreprise. Je suis entre le chagrin et la colère. Et je suis désolé d'utiliser votre art, chers collègues artistes. Je suis employé en tant qu'artiste 3D dans une petite société de jeux vidéo de 10 personnes. Notre équipe artistique est composée de deux personnes. Nous faisons des modèles 3D, juste pour les rendre et obtenir des sprites 2D pour le moteur, qui sont plus faciles à manipuler que la 3D. Nous créons des jeux pour mobiles.Mon travail a changé depuis que la cinquième version Midjourney est sortie la semaine dernière. Je ne suis plus un artiste ni un artiste 3D. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est de l'incitation, des retouches avec Photoshop et de la mise en œuvre d'images attrayantes. La raison pour laquelle j'ai choisi de devenir un artiste 3D a disparu. Je voulais créer des formes dans l'espace 3D, sculpter, créer. Avec ma propre créativité. Avec mes propres mains.C'est venu du jour au lendemain pour moi. Je n'avais pas le choix. Et mon patron n'a pas eu le choix non plus. Je suis maintenant capable de créer, de gréer et d'animer un personnage qui sort de Midjourney en 2 ou 3 jours. Auparavant, il nous fallait plusieurs semaines en 3D. La différence, c'est que : je m'en soucie, mais pas lui. Pour mon patron, c'est un énorme gain de temps et d'argent.Je ne veux pas faire de l'"art" qui soit le résultat d'un contenu Internet récupéré, d'artistes à qui l'on n'a pas demandé. Même si c'est difficile à voir, les résultats sont meilleurs que mon travail.Je suis en colère. Mon collègue n'y voit aucun inconvénient. Il travaille toute la journée, montre son travail et reçoit des éloges. Le fait est que nous n'étions pas tous les deux au même niveau de qualité. Mon travail était toujours un peu meilleur, au niveau de la forme et de la texture et du rendu. J'ai toujours été sûr de ne pas perdre mon emploi parce que je produisais une qualité légèrement supérieure. Cet avantage a disparu, tout comme mon espoir d'utiliser ma propre énergie créative pour créer.Il est déjà difficile de trouver un emploi dans l'industrie du jeu vidéo. Mais quitter une entreprise et une équipe sympathique parce que l'IA a pris mon travail me semble très dystopique. Je ne doute pas que ce serait mieux dans une autre entreprise. Je suis entre le chagrin et la colère. Et je suis désolé d'utiliser votre art, chers collègues artistes.

Les chercheurs en IA et les vulgarisateurs de la technologie ont longtemps prédit que l'IA sera la prochaine grande révolution de l'industrie technologique. Aujourd'hui, avec la montée en puissance des grands modèles de langage (LLM), en particulier l'IA générative, l'on est facilement tenté de leur donner raison. Ces nouveaux types d'outils d'IA ont le potentiel d'accélérer considérablement l'adoption de l'IA, même dans les organisations qui ne disposent pas d'une expertise approfondie en matière d'IA ou de science des données. Selon Bank of America, l'IA stimulera l'économie mondiale d'environ 15 700 milliards de dollars dans les sept prochaines années.Cependant, cette révolution coûtera au monde entier des dizaines de millions d'emplois. Des métiers tels que la rédaction de contenu, la synthèse, la comptabilité et la finance, le trading, le secrétariat de direction et le design (ou la conception graphique) sont fortement menacés. Dans le cas du design, l'un des modèles d'IA qui fait le plus parler de lui est Midjourney. Midjourney est un programme d'IA créé par un laboratoire de recherche indépendant du même nom basé à San Francisco. Ce système d'IA devrait avoir un impact considérable sur l'art, l'imagination et l'économie créative à l'avenir. Et plusieurs organisations semblent avoir commencé à l'adopter.Midjourney est une IA qui génère des images en fonction des instructions fournies par l'utilisateur. Aussi absurdes ou irréalistes que soient les requêtes, Midjourney est capable d'en produire au moins l'essentiel. De ce fait, l'imagination des gens se développe avec l'aide de la technologie. En septembre, Midjourney a généré une œuvre d'art qui a remporté un prix à l'occasion d'un concours organisé dans le cadre d'une foire de l'État du Colorado, aux États-Unis. Il y a quelques jours, un artiste 3D, qui se présente sous le pseudonyme Sternsafari sur Reddit, a partagé la façon dont Midjourney est en train de le remplacer au sein de son entreprise.Sternsafari a écrit : « j'ai perdu du jour au lendemain tout ce qui me faisait aimer mon travail à cause de Midjourney. La raison pour laquelle j'ai choisi de devenir un artiste 3D a disparu ». Il craint le jour où il deviendrait totalement inutile pour son employeur. Ce dernier pourrait alors le licencier au profit de l'outil d'IA Midjourney. Voici son témoignage :Sternsafari lui-même affirme que le temps nécessaire à la création et à l'animation d'un personnage est passé de plusieurs semaines à seulement trois jours. C'est un gain de temps considérable que Sternsafari ou n'importe quel autre travailleur ne pourrait réaliser. En outre, le travail réalisé par le modèle d'IA s'avère meilleur que ce que Sternsafari et son collègue sont capables de faire. La seule raison qui justifie encore leur présence dans le studio de jeux de vidéo est que Midjourney n'est pas encore en mesure de faire cent pour cent du travail. Mais les futures mises à jour du logiciel d'IA pourraient apporter plus de fonctionnalités et rendre cela possible.L'histoire de Sternsafari a rapidement fait le tour des réseaux et les commentaires ont révélé que de nombreux travailleurs sont dans des situations semblables. Certains auraient même déjà été licenciés par leurs employeurs, car un logiciel d'IA faisait désormais leur travail plus rapidement, sans salaire et sans jamais se fatiguer. « C'est sinistre. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons à peine effleuré la surface de l'apprentissage automatique, sans parler de la véritable IA. Dans une société qui juge la valeur d'une personne uniquement en fonction de sa contribution économique, ce sera un désastre », peut-on lire dans les commentaires.Un autre commentaire affirme : « je travaille dans le recrutement et l'écriture n'est pas mon point fort. ChatGPT produit des textes parfaitement corrects. Ajoutez-y un peu de saveur plutôt que de réinventer la roue. Cela m'a vraiment facilité la tâche. Mais oui, c'est également la partie émergée de l'iceberg. Je déteste voir les gens être si négativement affectés par cela ». Ce commentaire montre que ce sont les recruteurs qui savent bien écrire qui perdraient leur avantage concurrentiel. Pour d'autres, c'est tout le secteur du recrutement qui est menacé. Beaucoup s'accordent à dire que l'IA pourrait remplacer les recruteurs dans un avenir très proche.Midjourney n'est pas le seul outil d'IA qui menace le travail des designers et des artistes. Il y a également Dall-E et Stable Diffusion . Il suffit de taper n'importe quel message surréaliste, de Kermit la grenouille dans le style d'Edvard Munch à Gollum du Seigneur des anneaux se régalant d'une tranche de pastèque, et ces outils vous renverront une représentation étonnamment précise quelques instants plus tard. Au cours de ces deux dernières années, Internet s'est délecté des possibilités de création de mèmes. Des comptes Twitter partageant les images générées par ces outils ont engrangé des millions d'abonnés ces derniers mois.L'un des objectifs de Midjourney - mais aussi d'OpenAI (auteur de Dall-E) et de Stable Diffusion - est d'élargir l'imagination des humains grâce à l'IA, en explorant de nouvelles formes de conscience et de pensée. Mais malgré l'orientation humaniste et axée sur le consommateur de l'entreprise, les implications pour l'art commercial et les artistes professionnels soulèvent inévitablement des questions. Au lieu d'engager un illustrateur pour réaliser des travaux tels que des concepts et des dessins de production, un directeur artistique peut simplement saisir des invites et obtenir des résultats utiles beaucoup plus rapidement et à un coût bien moindre.Cependant, David Holz, cofondateur et PDG de Midjourney, note que ce n'est pas aussi simple et affirme que cela demande beaucoup plus de travail que ce qu'un manager peut faire. « Je pense que certaines personnes essaieront d'exclure les artistes. Ils essaieront de faire quelque chose de similaire à moindre coût, et je pense qu'ils échoueront sur le marché. Je pense que le marché s'orientera vers une plus grande qualité, une plus grande créativité et un contenu beaucoup plus sophistiqué, diversifié et profond. Et ce sont les personnes capables de se comporter comme les artistes et d'utiliser les outils nécessaires à cette fin qui seront gagnantes », a-t-il déclaré à Forbes.« Ces technologies créent en fait une appréciation et une alphabétisation beaucoup plus profondes du média visuel. Il se peut que la demande dépasse la capacité de production à ce stade et que l'on assiste alors à une augmentation des salaires des artistes. C'est peut-être bizarre, mais c'est ce qui va se passer. Le rythme de cette augmentation de la demande en matière de qualité et de diversité conduira à la réalisation de projets merveilleux et inattendus », a-t-il ajouté. Holz semble penser que les artistes sont les mieux placés pour tirer le meilleur parti de Midjourney et que se séparer d'eux pour réduire les coûts pourrait être catastrophique pour une entreprise.Mais pour le moment, les artistes rapportent plutôt tout le contraire de ce que Holz prévoit. Ils ont signalé au cours de ces derniers mois que d'importantes coupes ont été faites au sein des entreprises de jeux vidéo, d'animation et de création visuelle qui ont adopté les outils d'IA tels que Midjourney. En outre, le témoignage de Sternsafari est intervenu à un moment où Elon Musk et un groupe d'experts en IA demandent à tous les laboratoires d'IA d'interrompre la formation de systèmes d'IA plus puissants que le GPT-4. Ils citent des risques pour la société et la nécessité de définir un cadre réglementaire avant de poursuivre le développement de l'IA.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'expérience de Sternsafari avec le modèle d'IA Midjourney ?Pensez-vous que l'IA remplacera les artistes 3D et les designers dans un avenir proche ?Quels impacts les outils d'IA tels que Midjourney pourraient-ils avoir sur les métiers de création visuelle ?Que pensez-vous des prévisions du PDG de Midjourney ? Sont-elles réalistes ? Pourquoi semble-t-on observer le contraire ?