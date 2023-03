Google conteste ces allégations

Il semble que le chatbot alimenté par l'IA de Google, Bard, soit au milieu d'une autre controverse. En effet, un ancien ingénieur de Google fait des allégations frappantes contre le chatbot, notamment sur la manière dont il a reproduit les prouesses de ChatGPT. Par cela, nous voulons dire que, selon lui, l'implémentation « réussie » de Bard n'a été possible qu'après avoir reçu une formation à partir de données extraites par le logiciel ChatGPT d'OpenAI.ChatGPT est la principale source du succès de Bing Search de Microsoft et de telles accusations d'activités illégales de Google ne passent pas inaperçues, comme le rapporte The Information.L'ingénieur logiciel Jacob Devlin, qui a déjà travaillé chez Google, a révélé comment il avait quitté l'entreprise uniquement à cause de cette action. Il a trouvé qu'il était faux de voir des données récupérées d'un site Web de ShareGPT afin qu'elles puissent être utilisées pour développer une version réussie de Bard.Il a également mis en garde le fabricant d'Android contre un tel comportement, car cela conduirait l'entreprise à de graves problèmes étant donné que cela va à l'encontre des politiques décrites par OpenAI dans leur accord de conditions de service mis à jour.Selon le rapport, Google a cessé temporairement ses opérations, mais nous ne savons pas si cela a quelque chose à voir avec les accusations de l'ancien employé Devlin.Peu de temps après avoir quitté Google en janvier, Devlin a rejoint OpenAI. Devlin était l'un des nombreux chercheurs en intelligence artificielle qui ont quitté Google au début de l'année pour des concurrents.Devlin, qui a travaillé chez Google pendant plus de cinq ans, était l'auteur principal d'un article de recherche de 2018 sur la formation de modèles d'apprentissage automatique pour la précision de la recherche qui a contribué à lancer le boom de l'IA. Ses recherches sont depuis devenues une partie des modèles de langage de Google et d'OpenAI, a rapporté The Information.Sans surprise, Google n'est pas content et a catégoriquement nié les allégations, ajoutant qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. S'adressant récemment à un quotidien américain, Chris Pappas, porte-parole de la grande enseigne de la technologie, a révélé que le chatbot AI de Google, Bard, n'avait reçu aucune formation à partir d'un quelconque type de données issues de ChatGPT ou ShareGPT.Une source a déclaré à la publication que Google avait cessé d'utiliser ces données après ses avertissements. Peut-être que cela a également rejeté cette partie de la formation. Raison pour laquelle il a été demandé à Pappas si Google avait déjà utilisé les données ChatGPT pour former Bard dans le passé. Ce dernier a refusé de répondre à la question, déclarant : « Malheureusement, tout ce que je peux partager, c'est notre déclaration d'hier ».Un démenti plus clair était attendu de la part de l'entreprise. Néanmoins, s'il fallait analyser la situation, nous n'avons pas encore trouvé d'élément prouvant que l'une de ces allégations est vraie. De même, nous n'avons pas encore trouvé de similitude entre les réponses produites par Bard et celles de ChatGPT. La seule chose que nous pouvons voir se passer ici de la part de Google est la façon dont ils se sont peut-être précipités avec le lancement de Bard car l'outil était assez incomplet et ne peut pas encore résister à une concurrence aussi féroce que celle de ChatGPT et Bing Search de Microsoft.D'ailleurs, les employés de Google ont exprimé leur mécontentement contre la direction de l'entreprise, en particulier le PDG, pour s'être précipitée et ne pas avoir réfléchi avant de communiquer sur la sortie du chatbot rival de ChatGPT. Ils ont estimé que cela n'avait pas été bien géré et que cela pourrait s'avérer une erreur coûteuse à long terme.Sur Memegen, un forum interne populaire, ils ont qualifié de « précipitée », « bâclée » et « non Googley » cette stratégie de communication alors que des mèmes concernant la situation commençaient à apparaître en ligne.Alors que les employés de Google se tournent souvent vers Memegen pour se moquer avec humour des bizarreries et des faux pas de l'entreprise, les messages après l'annonce de Bard ont pris un ton plus sérieux et sont même allés directement après Pichai.« Cher Sundar, le lancement de Bard et les licenciements ont été précipités, bâclés et myopes », indiquait un mème qui comprenait une photo de Pichai. « Veuillez revenir à une perspective à long terme ». Le message a reçu de nombreux votes positifs de la part des employés.« Sundar et le leadership méritent un Perf NI », était-il indiqué un autre mème très apprécié, faisant référence à la catégorie la plus basse du système d'évaluation des performances des employés de l'entreprise. « Ils sont comiquement myopes et non-Googlely dans leur quête d'accentuation de la netteté ».Certaines personnes pensent que c'était une mauvaise tentative du PDG d'essayer de dire au monde qu'il était toujours dans la course avec les autres en termes de sa propre offre. N'oubliez pas que Microsoft a déjà rendu public son chatbot Bing et maintenant, tous les regards sont tournés vers la sortie de Google.Il se peut donc que l'entreprise ait été sous pression pour entrer dans la course à l'IA et a donc pensé qu'elle pourrait rattraper d'autres grands rivaux de l'industrie.Si le rapport de Devlin est faux, cela donne lieu à une conversation très intéressante. N'oubliez pas que Google travaille avec la grande enseigne de l'IA DeepMind via son groupe Brain AI. Et comme ils existent tous les deux sous la même société mère, cela pourrait bientôt mener Bard au succès.Mais pour que cela se produise, seul le temps peut dire à quel point le partenariat s'avère merveilleux. De plus, n'oublions pas la course contre la montre de Google car, en ce moment, il mène des essais de Bard au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et les experts pensent qu'ils choisiraient Bing plutôt que Bard n'importe quand.Que Google ait ou non fini par utiliser les données, il est intéressant d'entendre que Google pourrait attirer DeepMind, qui essaie et échoue à devenir plus indépendant de Google depuis de nombreuses années.OpenAI a embauché des dizaines d'anciens employés d'Alphabet au fil des ans. Depuis que le chatbot de l'entreprise a fait la une des journaux en novembre pour sa capacité à faire n'importe quoi, de la rédaction d'un essai à la fourniture d'un code de base, Google et OpenAI ont été enfermés dans une course aux armements en IA.Source : The Information Quel est votre avis sur le sujet ? Selon vous, Google s'est-il servi des données de ChatGPT pour alimenté Bard comme le prétend Jacob Devlin ? Dans quelle mesure ? Cela est-il surprenant ?Quelles implications potentielles ?Que pensez-vous du fait que Jacob Devlin rejoigne OpenAI ?