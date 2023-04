Et repousser les limites du possible avec l'IA

Caractéristiques

Accès à Internet pour les recherches et la collecte d'informations

Gestion de la mémoire à long terme et à court terme

Instances GPT-4 pour la génération de texte

Accès aux sites web et aux plateformes les plus populaires

Stockage et résumé de fichiers avec GPT-3.5

Configuration requise

Python 3.7 ou plus récent

Clé API OpenAI

Facultatif : Clé ElevenLabs (si vous voulez que l'IA parle)

Installation de l'application

Code : Sélectionner tout git clone https: //github.com/Torantulino/Auto-GPT.git

Code : Sélectionner tout $ cd 'Auto-GPT'

Code : Sélectionner tout pip install -r requirements.txt

.env.template

.env

Obtenez votre clé API OpenAI à l'adresse suivante : https://platform.openai.com/account/api-keys.

Obtenez votre clé API ElevenLabs à l'adresse suivante : https://elevenlabs.io. Vous pouvez consulter votre clé xi-api-key en utilisant l'onglet "Profil" sur le site Web.

Utilisation

main.py

Code : Sélectionner tout python scripts/main.py

NEXT COMMAND

exit

Mode Speech

Code : Sélectionner tout python scripts/main.py speak-mode

Mode continu

main.py

Code : Sélectionner tout python scripts/main.py continuous-mode

Limitations

Il ne s'agit pas d'une application ou d'un produit finalisé, mais simplement d'une expérience.

Il se peut que l'application ne fonctionne pas bien dans des scénarios commerciaux complexes et réels.

Le fonctionnement est assez coûteux, alors définissez et surveillez les limites de votre clé API avec OpenAI !

