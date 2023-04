Hope you’ve had a chance to start testing out Bard! We’re constantly working on developing new features for it - today I wanted to share that we’ve improved Bard’s capabilities in math and logic by incorporating some of the advances we’ve developed in PaLM. /1 pic.twitter.com/RNMC5S9cRU — Jack Krawczyk (@JackK) March 31, 2023

Bard a échoué de manière spectaculaire dès la première démo en fournissant de fausses informations sur le télescope spatial James Webb. Une erreur qui a fait chuter la valeur des actions de la société mère Alphabet de plus de 7 %. C'est un problème bien connu que les chatbots d'IA inventent des informations et les présentent avec assurance comme des faits avérés. Ce qui ne va pas exactement est complexe, mais il s'agit essentiellement d'un problème avec les algorithmes et il n'est pas facile à résoudre. Cependant, Bard a bien plus de lacunes que ses concurrents et Google tente maintenant d'améliorer son outil d'IA et le rendre plus compétitif.La nouvelle a été annoncée sur Twitter par Jack Krawczyk, membre de l'équipe dédiée à l'IA chez Google. Il a annoncé que Bard "comprendra mieux et répondra mieux à vos demandes concernant des problèmes de mots et de mathématiques à plusieurs étapes, avec le codage à venir". Auparavant, le chatbot d'IA de Google renvoyait des réponses aléatoires parce qu'il n'essayait pas vraiment de résoudre votre requête. Certaines réponses ont fait paraître le chatbot particulièrement stupide aux yeux des premiers testeurs. Dans un exemple, Bard a affirmé à de nombreuses reprises la somme de 1 et 2 (1 + 2) était égale à quatre.Aujourd'hui, les modèles de chatbot d'IA de pointe de Google peuvent désormais dire correctement que la réponse est trois. Il y a donc eu au moins un changement. Il est également capable d'énumérer correctement les mois d'une année au lieu d'inventer des noms comme "Maruary". Cependant, Bard est toujours pris au dépourvu par les questions de logique de base. Chris Hoffman, du site d'information HowToGeek, a posé la question suivante à Bard dès le premier jour : « qu'est-ce qui est le plus lourd, 2 kg de plumes ou un haltère d'un kilogramme ? ». Bard a répondu par une affirmation ridicule : « il n'existe pas de poids de plumes de 2 kg ».Dans ses réponses, ChatGPT n'a pas fait mieux, affirmant que 2 kg de plumes et un haltère d'un kilogramme "pèsent la même chose, c'est-à-dire 2 kg". Avec la mise à jour récente, Bard donne désormais la même réponse incorrecte que ChatGPT : « 2 kg de plumes et un haltère d'un kilogramme pèsent le même poids ». Il pourrait s'agir d'une erreur courante de ce type de modèles de langage (qui semblent tous très mauvais avec les faits et les chiffres), mais c'est intéressant étant donné que Google a été accusé (et a nié) d'avoir formé Bard avec les résultats de ChatGPT. Cependant, la logique n'est pas la seule lacune majeure dans les capacités de Bard.Bard a également été artificiellement limité pour ne pas tenter de répondre aux questions liées à la programmation, il est donc bon d'entendre de la part de Krawczyk que ces capacités seront bientôt disponibles. ChatGPT est réputé pour sa capacité à produire des tonnes de code dans le langage et le style que vous souhaitez, et de temps en temps, le code fonctionne même comme l'ont montré plusieurs rapports de test. Krawczyk a ajouté : « nous cherchons toujours à trouver un équilibre entre les nouvelles capacités de Bard et l'efficacité. Cette mise à jour est un exemple des nombreuses améliorations que nous apportons à Bard chaque semaine ».Bard est actuellement basé sur une version allégée du modèle de langage LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), mais il sera bientôt mis à niveau vers le modèle PaLM plus performant. Selon le PDG Google, Sundar Pichai, LaMDA est un grand modèle de langage (LLM) qui se concentre sur l'établissement de dialogues, mais qui ressemble à une Civic (en référence à la voiture Honda Civic) suralimentée qui a été mise dans une course avec des voitures plus puissantes. Pichai a déclaré que ce modèle était encore performant pour de nombreuses catégories de requêtes. Toutefois, l'entreprise dispose de modèles plus performants, dont PaLM.Dans une interview accordée au New York Times la semaine dernière, Pichai a déclaré : « nous avons clairement des modèles plus performants. Très bientôt, peut-être au moment de la mise en service, nous mettrons à niveau Bard avec certains de nos modèles PaLM plus performants, ce qui apportera plus de capacités, que ce soit en matière de raisonnement ou de codage. Il pourra mieux répondre aux questions mathématiques. Vous verrez donc des progrès au cours de la semaine prochaine ». La première version de Bard est qualifiée d'"expérience", ne fait pas partie de Google Search et est séquestrée sur son propre site Web ("bard.google.com").Google a déclaré que PaLM est capable de faire ce qui suit : réponse aux questions, analyse sémantique, proverbes, arithmétique, complétion de code, connaissances générales, compréhension de la lecture, résumé, chaînes d'inférence logique, raisonnement de bon sens, reconnaissance des formes, traduction, dialogue, explications de blagues, assurance qualité en physique et compréhension du langage. La firme de Mountain View a déclaré que PaLM est basé sur une architecture d'IA de nouvelle génération appelée Pathways qui peut "entraîner un seul modèle à faire des milliers ou des millions de choses" par rapport à l'approche individualisée actuelle.D'autre part, PaLM est un décodeur-transformateur conçu pour effectuer plusieurs tâches à la fois, ce qui constitue l'un de ses principaux avantages. De même, l'un de ses plus grands avantages serait lié à la résolution de sommes mathématiques et de questions arithmétiques. En combinant les capacités du PaLM, Bard a le potentiel de mieux traiter les problèmes liés aux mathématiques. Certains testeurs ont signalé avoir constaté une amélioration de l'inférence logique, ce qui peut améliorer la capacité du chatbot d'IA à mener un raisonnement à partir de sommes mathématiques qui nécessitent une explication logique et des étapes déductives.Selon Google, la combinaison des nouveaux ajouts de PaLM en matière de mathématiques et de raisonnement dans Bard augmente la puissance et rend le logiciel plus apte à traiter tous les types de tâches mathématiques, quelle qu'en soit l'ampleur. En outre, selon la rumeur, Google prévoirait d'ajouter Bard à Android Studio pour le développement d'applications dans un avenir proche. Lors de l'interview, Pichai a déclaré que Google a délibérément choisi une version légère et efficace du modèle de langage LaMDA pour démarrer et voir quel type de requêtes Bard obtiendrait. Selon lui, cela devrait permettre à Google d'appréhender tous les risques.Pichai a déclaré : « pour moi, il était important de ne pas mettre en place un modèle plus performant avant de s'être assuré que nous pouvions le gérer correctement. Nous n'en sommes qu'au tout début. Nous aurons des modèles encore plus performants à intégrer au fil du temps. Toutefois, je ne veux pas que le choix se porte sur le premier arrivé ; il est très important pour nous de bien faire les choses ». Pichai a ajouté que l'entreprise essayait de se concentrer dans un premier temps sur les "requêtes collaboratives créatives", mais que les gens ont immédiatement commencé à comparer Bard à ce qui était disponible sur le marché.Pichai a également évoqué les inquiétudes suscitées par le développement rapide de l'IA. Il semble comprendre l'avis de certains PDG de l'industrie technologique, comme le PDG d'OpenAI, Sam Altman, et le PDG de Tesla, Elon Musk. La semaine dernière, d'éminents experts en IA et des PDG de l'industrie, dont Elon Musk, ont signé une lettre ouverte demandant aux laboratoires d'IA du monde entier de faire une pause de six mois dans le développement de systèmes d'IA plus puissants que le GPT-4, le dernier modèle de langage d'OpenAI. « Je pense qu'il est important d'entendre les préoccupations », a déclaré Pichai.« Et je pense qu'il est justifié de s'en préoccuper. Je pense donc que même si je ne suis pas d'accord avec tous les détails de la façon de procéder, je pense que l'esprit du projet vaut la peine d'être exposé. Je pense que vous entendrez de plus en plus de préoccupations de ce genre ». En attendant, Google estime que l'intégration des capacités mathématiques et de raisonnement avancées de PaLM dans Bard créera un chatbot d'IA plus puissant, capable de traiter une gamme plus complète de tâches liées aux mathématiques et de fournir des solutions plus précises et adaptées au contexte.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des mises à jour que Google apporte à son chatbot d'IA Bard ?Pensez-vous que cela rendra l'IA de Google plus attractive que les logiciels concurrents ?