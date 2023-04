« La discussion au sein de la communauté Wikipédia que j'ai pu observer jusqu'à présent est la suivante : les gens sont prudents dans le sens où ils sont conscients que les modèles existants ne sont pas assez bons, mais ils sont également intrigués parce qu'il semble qu'il y ait beaucoup de possibilités ici », a déclaré Wales. « Je pense que nous sommes encore loin de la formule "ChatGPT, écris une entrée Wikipédia sur l'Empire State Building", mais je ne sais pas à quel point nous en sommes éloignés, certainement plus proches que je ne l'aurais pensé il y a deux ans », a-t-il ajouté.Selon Wales, même si le ChatGPT a captivé l'imagination du monde entier au cours des dernières semaines, ses propres tests de la technologie montrent qu'il y a encore de nombreuses failles. L'un des problèmes du ChatGPT existant est ce qu'ils appellent dans le domaine « l'hallucination » : « j'appelle cela le mensonge », a-t-il déclaré. « Il a tendance à inventer des choses à partir de rien, ce qui est vraiment mauvais pour Wikipédia - ce n'est tout simplement pas acceptable. Nous devons être très prudents à ce sujet.… ».Si la paternité totale de l'IA n'est pas envisageable à court terme, les discussions sur le rôle que pourrait jouer la technologie de l'IA dans l'amélioration de l'encyclopédie dans les mois à venir sont déjà nombreuses à Wikipédia. « Je pense qu'il existe des possibilités intéressantes d'assistance humaine si l'on dispose d'une IA entraînée sur le bon corpus de données : pour dire, par exemple, voici deux entrées de Wikipédia, vérifiez-les et voyez s'il y a des déclarations qui se contredisent et identifiez les tensions lorsqu'un article semble dire quelque chose de légèrement différent de l'autre. Un être humain pourrait détecter cela, mais il devrait lire les deux articles côte à côte et y réfléchir. Si vous automatisez l'entrée des données afin d'obtenir des centaines d'exemples, je pense que notre communauté pourrait trouver cela très utile », a déclaré Wales.Jimmy Wales estime qu'un autre problème réside dans l'incapacité de la technologie de l'IA à repérer les contradictions internes dans ses réponses. Il a un jour interpellé ChatGPT à ce sujet : « Et il a dit, vous avez raison, je m'excuse pour mon erreur ».Source : Interview de Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia, par The Evening Standard

Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, quels rôle pourrait jouer la technologie de l'IA dans l'amélioration de l'encyclopédie Wikipedia ?Que pensez-vous des récentes prouesses dans le secteur de l'intelligence artificielle ?