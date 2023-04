Les emplois qui seront les plus et les moins touchés par l'adoption de l'IA

Les pays et les régions qui seront les plus touchés par l'adoption de l'IA

L'IA a fait couler beaucoup d'encre au cours de ces deux dernières années, et plus encore depuis l'arrivée des chatbots d'IA tels que ChatGPT. Ils peuvent résumer des articles scientifiques pour vous, déboguer votre code défectueux et écrire des formules Microsoft Excel à votre demande. Et alors que ces nouveaux outils d'IA visent à faire partie de notre vie quotidienne et que nous en apprenons davantage sur leur puissance, il y a une chose qui préoccupe tout le monde : l'impact que l'IA pourrait avoir sur l'emploi. Selon le nouveau rapport de Goldman Sachs, jusqu'à 300 millions d'emplois dans le monde pourraient être touchés dans les années à venir.Goldman Sachs affirme que les effets devraient se faire davantage sentir dans les économies avancées que dans les marchés émergents. Cela s'explique en partie par le fait que les cols blancs sont considérés comme plus exposés que les travailleurs manuels. Selon le rapport, les travailleurs administratifs et les avocats devraient être les plus touchés, alors que les professions physiquement exigeantes ou en plein air, telles que les travaux de construction et de réparation, n'ont que peu d'effets. Aux États-Unis et en Europe, la banque d'investissement affirme qu'environ deux tiers des emplois actuels sont exposés à un certain degré d'automatisation par l'IA.Et jusqu'à un quart de l'ensemble du marché mondial du travail pourrait être effectué par l'IA. Selon Goldman Sachs, des changements sur les marchés du travail sont donc probables, même si, historiquement, le progrès technologique ne fait pas que rendre des emplois superflus, il en crée aussi de nouveaux. Le rapport indique que l'utilisation de la technologie de l'IA pourrait également stimuler la croissance de la productivité du travail et augmenter le PIB mondial de 7 % par an sur une période de dix ans. Début mars, Bank of America a publié un rapport selon lequel l'IA stimulera l'économie mondiale d'environ 15 700 milliards de dollars d'ici 7 ans.« Bien que l'impact de l'IA sur le marché du travail soit susceptible d'être significatif, la plupart des emplois et des industries ne sont que partiellement exposés à l'automatisation et sont donc plus susceptibles d'être d'être complétés que remplacés par l'IA. La plupart des travailleurs sont employés dans des professions qui sont partiellement exposées à l'automatisation de l'IA et, à la suite à l'adoption de l'IA, appliqueront probablement au moins une partie de leur capacité libérée à des activités productives qui augmentent la production », expliquent les économistes de Goldman Sachs dans le rapport d'étude.D'après le rapport, certains emplois seront plus touchés que d'autres. Les emplois qui nécessitent beaucoup de travail physique sont, par exemple, moins susceptibles d'être affectés de manière significative. Aux États-Unis, les emplois de bureau et de soutien administratif représentent la plus grande proportion de tâches susceptibles d'être automatisées (46 %), suivis par les emplois juridiques (44 %) et les tâches d'architecture et d'ingénierie (37 %). Le secteur des sciences de la vie, physiques et sociales suit de près avec 36 %, et les opérations commerciales et financières complètent le top cinq avec 35 %. Cela représente plusieurs millions d'emplois.Mais seulement 1 % des tâches dans le secteur du nettoyage et de l'entretien des bâtiments et des sols sont vulnérables à l'automatisation. Le secteur de l'installation, de l'entretien et de la réparation est le deuxième secteur le moins touché, avec seulement 4 % des tâches potentiellement affectées, et le secteur de la construction et de l'extraction arrive en troisième position avec 6 %. Les données relatives à l'Europe sont un peu plus larges, mais brossent un tableau similaire aux prévisions faites par la banque sur le marché américain : les fonctions de soutien administratif sont les plus touchées, puisque 45 % de leur travail pourrait être automatisé.Toutefois, seulement 4 % du travail dans le secteur de l'artisanat et des métiers connexes est vulnérable. En gros, 24 % du travail en Europe pourrait être automatisé, soit un peu moins que la moyenne de 25 % aux États-Unis. « Si l'IA générative tient ses promesses, le marché du travail pourrait être fortement perturbé », ont écrit les économistes de Goldman Sachs. La banque prévoit tout de même que les travailleurs qui verront leurs emplois supprimés seront réemployés dans des emplois qui émergeront sous forme d'une conséquence directe de l'adoption généralisée de l'IA. Selon le rapport, la demande de main-d'œuvre pourrait également augmenter.« La combinaison d'économies significatives sur le coût de la main-d'œuvre, de la création de nouveaux emplois et d'une augmentation de la productivité pour les travailleurs non déplacés soulève la possibilité d'un boom de la productivité de la main-d'œuvre comme ceux qui ont suivi l'émergence de technologies antérieures à usage général telles que le moteur électrique et l'ordinateur personnel », indique le rapport de Goldman Sachs.Selon la banque, ces chiffres changent lorsqu'on examine l'automatisation par l'IA à l'échelle mondiale. « Nos estimations suggèrent intuitivement que moins d'emplois dans les marchés émergents sont exposés à l'automatisation que dans les marchés développés, mais que 18 % du travail dans le monde pourrait être automatisé par l'IA sur une base pondérée en fonction de l'emploi », indique le rapport de Goldman Sachs. Selon l'analyse de la banque, Hong Kong, Israël, le Japon, la Suède et les États-Unis sont susceptibles d'être les cinq pays les plus touchés. Des dizaines de millions d'emplois devraient être supprimés dans ces zones.En revanche, les employés de Chine continentale, du Nigeria, du Viêt Nam, du Kenya et, en dernière position, de l'Inde, sont les moins susceptibles d'être remplacés par l'IA dans les années à venir. Cependant, selon le rapport de la banque, si les données montrent que l'IA aura sans aucun doute un impact sur le marché du travail, les perturbations qu'elle pourrait entraîner ne sont pas encore clairement définies. « L'impact de l'IA dépendra en fin de compte de ses capacités et de son calendrier d'adoption », indique le rapport, ajoutant que deux facteurs clés seront la puissance réelle de la technologie de l'IA et l'ampleur de son utilisation dans la pratique.Craignant les changements brusques que les technologies telles que ChatGPT pourraient induire dans la société, des experts de l'industrie technologique, tels que Steve Wozniak, Rachel Bronson, Emad Mostaque et Elon Musk, ont cosigné une lettre ouverte demandant de suspendre la formation de systèmes d'IA plus puissants que le GPT-4. Cette lettre exprime la crainte que le développement de l'IA n'aille trop vite pour les humains et ne fasse basculer la société telle que nous la connaissons. La lettre a été publiée par l'organisation à but non lucratif Future of Life Institute et est signée par 5938 personnes à l'heure où nous écrivons ses lignes.Le mois dernier, la Chambre de commerce des États-Unis a appelé à une réglementation intense de l'IA au niveau fédéral afin de garantir la sécurité de l'emploi, la sécurité nationale et la sécurité économique. En Europe, l'Italie a contraint OpenAI à mettre ChatGPT hors ligne dans le pays après que l'agence nationale des données a exprimé des inquiétudes quant à d'éventuelles violations de la vie privée et à l'absence de vérification que les utilisateurs fussent âgés de 13 ans ou plus, comme elle l'avait demandé. Source : rapport de l'étude de Goldman Sachs (PDF)