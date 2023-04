i have been told that gpt5 is scheduled to complete training this december and that openai expects it to achieve agi.



Attentes et spéculations autour du GPT-5

GPT5 pourrait avoir 100 fois plus de paramètres que GPT-3, qui avait 175 milliards de paramètres. Cela signifie que GPT-5 pourrait avoir environ 17,5 billions (1 billion étant 1 000 milliards) de paramètres, ce qui en fait l'un des plus grands réseaux de neurones jamais créés.

GPT5 pourrait utiliser 200 à 400 fois plus de puissance de calcul que GPT-3, qui utilisait environ 3,14 exaflops de calcul pendant la formation. Cela signifie que GPT5 pourrait utiliser jusqu'à 1,26 zettaflops de calcul, ce qui est plus que la puissance de calcul combinée de tous les supercalculateurs du monde.

GPT5 pourrait être capable de travailler avec un contexte plus long et être formé avec une fonction de perte différente de GPT-3, qui utilisait la perte d'entropie croisée. Cela pourrait améliorer sa capacité à générer un texte cohérent et pertinent dans différents domaines et tâches.

GPT5 pourrait être en mesure d'atteindre l'Intelligence Artificielle Générale (IAG), qui est le niveau d'intelligence où un système d'IA peut effectuer n'importe quelle tâche qu'un humain peut faire. Certains experts pensent que GPT-5 pourrait réussir le test de Turing, qui est un test pour savoir si une machine peut présenter un comportement de type humain dans une conversation.

Le traitement du langage naturel : une meilleure compréhension et génération du langage humain, conduisant à des sorties de texte plus cohérentes et contextuellement précises.

La perception et raisonnement : une amélioration des capacités de traitement et d'interprétation des entrées visuelles, ainsi que des progrès dans le raisonnement de l'IA et les compétences de résolution de problèmes.

La prise de décision : un progrès dans la capacité de l'IA à prendre des décisions éclairées, menant potentiellement à des systèmes d'IA plus autonomes.

L'Intelligence Artificielle Générale, le Saint Graal de la recherche en IA

Atteindre l'IAG est-il possible ?

Autres impacts potentiels de GPT-5

Les soins de santé : diagnostics d'IA améliorés, recherche médicale et plans de traitement personnalisés.

L'éducation : expériences d'apprentissage personnalisées alimentées par l'IA et amélioration de l'accessibilité pour les étudiants ayant des besoins divers.

La finance : analyse financière, évaluation des risques et détection des fraudes plus précises basées sur l'IA.

Le marketing : création de contenu avancé généré par l'IA et stratégies de marketing personnalisées plus efficaces.

La recherche scientifique : découverte et résolution de problèmes accélérées grâce à la recherche et à l'analyse de données assistées par l'IA.

Le déplacement d'emplois : à mesure que les systèmes d'IA deviennent plus avancés, le potentiel de déplacement d'emplois dans divers secteurs augmente, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'avenir de la main-d'œuvre et à la nécessité d'initiatives de requalification et de perfectionnement.

Les biais de l'IA : s'assurer que les systèmes d'IA, y compris GPT-5, ne perpétuent pas par inadvertance des préjugés ou des stéréotypes nuisibles en raison de données ou de processus de formation biaisés.

La confidentialité et sécurité : protéger les données des utilisateurs et la confidentialité tout en tirant parti des capacités avancées de l'IA, ainsi qu'en abordant le potentiel de cyberattaques et de campagnes de désinformation basées sur l'IA.

Éthique et gouvernance de l'IA : établir des cadres éthiques et des structures de gouvernance solides pour guider le développement et le déploiement de systèmes d'IA avancés comme GPT-5, en mettant l'accent sur la transparence, la responsabilité et l'engagement du public.

ChatGPT est le produit d'IA générative le plus en vogue, les entreprises s'efforçant de tirer parti de la nouvelle technologie d'IA à la mode. Microsoft a un accès direct au produit OpenAI grâce à un investissement majeur, et l'entreprise a inclus la technologie dans divers services qui lui sont propres. Google développe Bard, une alternative à ChatGPT qui sera disponible dans son outil de recherche. Pendant ce temps, OpenAI n'a cessé d'améliorer le chatbot ChatGPT et a récemment publié la puissante mise à jour GPT-4.D’après Siqi Chen, PDG de la startup Runway financée par a16z et investisseur dans l'IA, GPT-4 devrait être remplacé par une nouvelle version GPT-5 dès la fin de l’année 2023 : « Il m'a été rapporté que GPT-5 devrait terminer sa formation en décembre et qu'Openai s'attend à ce qu'il atteigne l'IAG. Ce qui signifie que nous débattrons tous vivement pour savoir s'il atteint réellement atteint l'IAG. Ce qui signifie que ce sera le cas ».L’intelligence artificielle générale (IAG) désigne des systèmes capables de donner de « bons » résultats dans toutes les tâches cognitives propres aux êtres humains ou aux animaux dits supérieurs.Parfois, on élargit le concept d’intelligence artificielle générale à des systèmes dotés d’une conscience et même de sentiments (ce qui se rapproche de l’IA forte). Cela reste toutefois à définir plus précisément et fait l’objet de débats dans la communauté scientifique. Il est important d’insister sur le fait qu’aucun système d’intelligence artificielle générale n’existe aujourd’hui. Tout comme pour l’IA forte, l’IA générale demeure un sujet spéculatif.Comme avec GPT-4, le nouveau modèle pourrait dans un premier temps être uniquement accessible aux abonnés à ChatGPT Plus, avant de finalement être déployé pour tous les utilisateurs.Tout d'abord, que signifie GPT et que signifie GPT dans l'IA ? Un Transformer génératif pré-entraîné (GPT pour) est un réseau de neurones à grand modèle de langage (LLM) qui peut générer du code, répondre à des questions et résumer du texte, entre autres tâches de traitement du langage naturel.Pour mémoire, les Transformers désignent des modèles de Deep Learning qui se sont principalement illustrés en 2017 dans le domaine du NLP (Natural Language Processing). Pour sa part, le décodeur d'un Transformer est constitué de couches montées l'une après l'autre, mais prenant chacune, comme entrée supplémentaire, la sortie du dernier encodeur.GPT analyse essentiellement des millions d'articles Web et de livres pour obtenir des résultats pertinents dans une recherche de contenu écrit et générer les résultats souhaités. GPT utilise l'IA pour générer un contenu authentique, vous pouvez donc être assuré que les articles qu'il génère ne seront pas plagiés. Des millions de personnes ont dû penser que de nombreuses meilleures versions de GPT continuent de nous époustoufler en peu de temps. Mais pour comprendre l'avenir, il faut d'abord comprendre le passé.Avant de passer à GPT-5, jetons un coup d'œil à ce que les LLM précédents avaient à offrir.GPT-1 : OpenAI a publié GPT-1 en 2018. Ce modèle de langage génératif a été formé à l'aide de l'énorme ensemble de données BooksCorpus, ce qui lui a permis d'apprendre une vaste gamme de relations et d'acquérir des connaissances approfondies sur une grande variété de textes continus et de passages étendus. Ce modèle était une preuve de concept et n'a pas été rendu public.GPT2 : plus tard en 2019, OpenAI a mis sur pieds GPT-2, créant un meilleur modèle de langage en utilisant un ensemble de données plus volumineux et davantage de paramètres. GPT-2 utilise également le décodeur du modèle de Transformer, comme GPT-1. La conception et la mise en œuvre du modèle dans GPT-2 représentent certains des changements les plus notables ; GPT-2 est 10 fois plus grand que GPT-1 (117 millions de paramètres) et contient 10 fois plus de paramètres et de données. C'était à la pointe de la technologie en 2019.GPT3 : GPT3 était la version où de nombreuses personnes ont fait la rencontre des LLM. Il s'agit du grand modèle de prédiction et de génération de langage d'OpenAI. Cette version peut reproduire le texte original dans de grandes sections. Le logiciel de langage d'intelligence artificielle GPT-3 a changé la donne pour OpenAI. En termes simples, c'est un programme qui peut créer des paragraphes si frais et originaux qu'ils semblent presque écrits à la main. Avec l'aide de GPT3, ChatGPT a gagné 100 millions d'utilisateurs en seulement deux mois, ce qui en fait l'application en ligne à la croissance la plus rapide de l'histoire.GPT4 : Afin de rendre les modèles plus précis et de fournir moins de résultats désagréables ou nuisibles, GPT4 a été créé pour améliorer leur « alignement ». L'alignement fait référence à la capacité d'un modèle à suivre les objectifs de l'utilisateur.Mais tout ce succès est-il suffisant pour stopper OpenAI ? Il semble que non. Malgré la sortie récente de GPT4, des rumeurs sur GPT5 ont déjà commencé à circuler.Qu'est-ce que GPT5 ? GPT5 est un système d'IA hypothétique qui devrait être la prochaine génération de la série GPT de LLM d'OpenAI. GPT-5 n'a pas encore été publié et il n'y a aucune information officielle sur son développement ou ses capacités. Cependant, sur la base de certaines prédictions et spéculations, GPT-5 pourrait avoir les caractéristiques suivantes :En clair, alors que GPT-4 a déjà démontré une gamme de capacités impressionnantes, la communauté de l'IA a les yeux rivés sur les avancées potentielles que GPT-5 pourrait apporter. Certains des domaines dans lesquels le GPT-5 devrait afficher des améliorations significatives incluent :GPT5 est encore un concept théorique. Si cela devient une réalité, cela pourrait avoir un impact significatif sur divers domaines et applications qui reposent sur le traitement du langage naturel, et la plus révolutionnaire de toutes ces fonctionnalités sera d'atteindre le niveau d'intelligence artificielle générale.L'IAG diffère de l'intelligence artificielle étroite (ANI), qui est bonne pour des tâches spécifiques mais manque de généralisation, et de la super intelligence artificielle (ASI), qui surpasse l'intelligence humaine dans tous les aspects. L'idée de la signification d'IAG a capturé l'imagination du public et a fait l'objet de nombreuses histoires et films de science-fiction.Quelle est la différence entre l'IAG et l'IA ? L'IAG est souvent considérée comme le Saint Graal de la recherche sur l'IA, car elle permettrait aux systèmes d'IA d'interagir avec les humains de manière naturelle et significative, ainsi que de résoudre des problèmes complexes qui nécessitent de la créativité et du bon sens. L'une des principales caractéristiques de la signification d'IAG est la capacité de raisonner et de prendre des décisions en l'absence d'instructions ou de conseils explicites.Un autre aspect important de la signification de l'IAG est la capacité des machines à apprendre de l'expérience et à améliorer leurs performances au fil du temps grâce à des essais et des erreurs et aux commentaires des utilisateurs humains.Cependant, l'IAG est également insaisissable et controversée, car il n'y a pas de définition ou de mesure claire de ce qui constitue l'intelligence au niveau humain ou comment la tester. Alors, comment savons-nous si un système est une IAG ou non ?L'un des tests les plus célèbres pour l'IAG est le test de Turing, proposé par Alan Turing en 1950. Le test de Turing implique un juge humain qui interagit avec un humain et un système d'IA par le biais de messages texte et tente de déterminer lequel est humain et lequel ne l'est pas. Si le système d'IA peut tromper le juge en lui faisant croire qu'il est humain, il réussit le test de Turing.Cependant, le test de Turing a été critiqué pour être trop subjectif et limité, car il n'évalue que les capacités linguistiques et non d'autres aspects de l'intelligence tels que la perception, la mémoire ou l'émotion. De plus, certains systèmes d'IA peuvent réussir le test de Turing en utilisant des astuces ou des tromperies plutôt qu'une compréhension ou un raisonnement authentiques.Par conséquent, certains experts en IA ont proposé des tests alternatifs pour l'IAG, comme fixer un objectif pour le système d'IA et le laisser déterminer comment l'atteindre par lui-même. Par exemple, Yohei Nakajima de la société de capital-risque Untapped a donné à un système d'IA l'objectif de démarrer et de développer une entreprise et lui a indiqué que sa première tâche était de déterminer quelle devrait être sa première tâche. Le système d'IA a ensuite recherché sur Internet des informations pertinentes et a appris à créer un plan d'affaires, une stratégie de marketing, etc.Ce type d'apprentissage autonome et de résolution de problèmes est l'une des caractéristiques de l'IAG, car il montre que le système d'IA peut s'adapter à de nouvelles situations et utiliser sa propre initiative. Cependant, cela soulève également des questions éthiques et sociales, telles que la manière de garantir que les objectifs du système d'IA sont alignés sur les valeurs et les intérêts humains et la manière de réglementer ses actions et ses impacts. L'une des principales promesses du sens IAG est de créer des machines capables de résoudre des problèmes complexes qui dépassent les capacités des experts humains.La signification du terme IAG est devenue de plus en plus pertinente à mesure que les chercheurs et les ingénieurs travaillent à la création de machines capables d'effectuer des tâches cognitives plus sophistiquées et nuancées. Le sens d'IAG ne concerne pas seulement la création de machines capables d'imiter l'intelligence humaine, mais également l'exploration de nouvelles frontières de connaissances et de possibilités.Jusqu'à présent, aucun système d'IA n'a démontré de manière convaincante les capacités d'IAG, bien que certains aient montré des exploits impressionnants d'ANI dans des domaines spécifiques. Par exemple, GPT-4 peut générer des textes cohérents et diversifiés sur divers sujets, ainsi que répondre à des questions et effectuer des calculs simples basés sur des entrées textuelles ou visuelles. Cependant, GPT-4 repose toujours sur de grandes quantités de données et des invites prédéfinies pour bien fonctionner. Il fait souvent des erreurs ou produit des résultats insensés lorsqu'il est confronté à des scénarios inconnus ou complexes. Mais cela pourrait changer avec GPT5.Certains experts affirment que pour atteindre l'IAG, il faudra une compréhension approfondie des interactions complexes entre la cognition, la perception et l'action, ainsi que la capacité d'intégrer de multiples sources de connaissances et d'expériences.Malgré les défis et les incertitudes entourant la signification de l'IAG, de nombreux chercheurs et organisations poursuivent activement cet objectif, motivés par le potentiel d'importants avantages scientifiques, économiques et sociétaux.Alors que le monde attend la sortie de GPT-5, de nombreux experts réfléchissent à l'impact potentiel que ce modèle de langage avancé pourrait avoir sur diverses industries. Certains des secteurs qui pourraient bénéficier des capacités de GPT-5 incluent :Bien que les avancées potentielles offertes par GPT-5 soient sans aucun doute passionnantes, le voyage vers l'AGI soulève également plusieurs préoccupations éthiques qui doivent être résolues. Certaines des principales considérations éthiques comprennent :Sources : vidéo dans le texteQuelle lecture faites-vous de ces indications ? Vous semblent-elles crédibles ?GPT-5 pourrait-il, selon vous, atteindre l'IAG comme le prétend cet investisseur ou sommes-nous encore à des décennies de cette prouesse technologique ?Comment accueillez-vous les différents éléments qui ont fuité ? Quels sont ceux qui vous semblent les plus intéressants ? Ceux que vous redoutez ?