Envoyé par Jon Shannow Envoyé par Personnellement, ayant une bonne dose d'intelligence naturelle, je ne vois pas l'intérêt de me coltiner une intelligence artificielle.

Mais, comme toute prothèse, je pense que pour ceux qui ont un déficit de ce coté, une béquille ou un déambulateur comme ChatGPT peut leur venir en aide.

Ton propos relaye bien la mentalité Française actuelle : hautaine, sûr de soit, prête à mettre des dislike à tout vas sans essayer de comprendre réellement les propos et se remettre en question, bref : un coq qui a les pieds dans la merde mais bombe le torse.Une mentalité d'extrême gauche qui préfère favoriser des envahisseurs et tout ceux qui ne sont pas Français, plutôt que leur propre famille, parce que dans un cycle d'autodestruction, presque sadique.La France a une réelle capacité à générer des génies, de part la langue Française qui force le raisonnement et par la qualité de ses grandes écoles.Mais les vagues intempestives migratoires totalement incontrôlées et l'islamisation étant par nature incompatible avec la culture de Française et de l'Europe (en tout cas un islam non revus et adapté) ont fait chuter drastiquement tout ça et reste majoritairement de nos jours des coq qui aiment se croire supérieurs au lieu de ce qui avait fait justement l'esprit Français et l'avait rendu crédible : des gens raisonnés, humbles et réfléchis.On ne peux pas leur en vouloir, cette mentalité n'émane pas d'eux, mais de ce qui est venu avec ce lot perpétuel d'immigrés haineux de la France et de l'Europe en général et donc d'une mentalité arriéré qui aujourd'hui amène les Français à avoir cette mentalité d'extrême gauche.L'immigration n'est pas une mauvaise chose, au contraire et nous sommes tous quelque part des immigrés.Dans son lot d'immigré nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir eu certaines personnes, mais une immigration à la mode Européenne ou tout le monde entre comme dans un moulin, provoque ce qu'il se passe aujourd'hui.Nous avons récolté le pire des autres, mais ça a toujours été le problème de la France, une bascule sans cesse d'un extrême à l'autre, d'un Louis 16 totalement lunaire représentant bien ta mentalité, à un De Gaule hautement plus pragmatique.