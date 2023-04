Avec l'aide de PassGAN, un traqueur de mots de passe IA, "Home Security Heroes" a craqué 15 680 000 mots de passe pour découvrir à quel point l'IA est devenue puissante et fascinante au fil des ans. Étant donné que 51 % d'entre eux ont été déchiffrés en moins d'une minute, l'objectif principal était de sensibiliser les individus du monde entier à la manière dont l'IA peut déchiffrer votre mot de passe.Selon les résultats de l'étude, 65 % des mots de passe pouvaient également être déchiffrés en une heure. Toutefois, 71 % des mots de passe pourraient prendre un jour ou deux, et 81 % pourraient nécessiter plus d'un mois.L'étude a montré que, puisque l'IA semble n'avoir aucun mal à déchiffrer les mots de passe, les individus doivent absolument réfléchir à des mots de passe forts. En outre, il a été démontré que les mots de passe composés de 4 à 11 lettres sont les plus susceptibles d'être cassés ou devinés. Pour éviter cela, un mot de passe doit comporter 18 caractères, dont des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. L'authentification à deux facteurs, le changement fréquent de mot de passe, le fait de ne pas avoir le même mot de passe pour plusieurs comptes, constituent une approche très utile pour rendre votre compte aussi sûr que possible. L'une des principales conclusions de cette étude est qu'un mot de passe composé de 18 lettres, de chiffres, de lettres majuscules et minuscules et de symboles pourrait empêcher les pirates de le deviner, du moins pendant six quintillions d'années.Certaines personnes ont réellement pris des mesures pour assurer leur sécurité après avoir pris connaissance de tous les inconvénients de l'IA. Pour protéger ses utilisateurs des effets des agressions, Microsoft a dévoilé le "Security Copilot". Ce copilote de sécurité vous tient informé des dangers potentiels des attaquants et vous aide à les éviter. En outre, il indique même aux utilisateurs comment réagir. Mais la meilleure caractéristique est qu'il vous permet de le faire en quelques minutes, ce qui peut s'avérer très utile lors d'un incident ou d'une attaque.Source : Home Security Heroes Quel est votre avis sur le sujet ?comment vous y prenez-vous pour sécuriser vos différents comptes et éviter qu’ils ne soient piratés ?