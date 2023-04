Les partisans de l'IA générative affirment qu'elle a le potentiel d'améliorer l'éducation

générer pour les enseignants des questions auxquelles les étudiants doivent répondre en fonction de leur niveau actuel de compréhension et de réussite ;

générer des plans d'étude personnalisés pour les étudiants en fonction de leurs performances et de leurs forces/faiblesses ;

créer des activités d'apprentissage attrayantes et interactives, telles que des jeux et des simulations, pour aider les étudiants à comprendre des concepts complexes ;

générer un retour d'information et des évaluations en temps réel, permettant aux enseignants d'identifier rapidement les domaines dans lesquels les élèves ont besoin d'un soutien supplémentaire ;

les élèves pourraient poser des questions à ChatGPT sur des sujets ou des concepts spécifiques qui leur posent problème, et l'IA peut leur fournir des explications, des exemples ou des ressources pour les aider à mieux comprendre ;

ChatGPT pourrait améliorer les compétences des élèves en matière de résolution de problèmes en les guidant à travers les étapes de la résolution de problème dans des matières telles que les mathématiques, la physique ou la chimie, en les aidant à comprendre les concepts et les méthodes sous-jacents ;

ChatGPT pourrait fournir des exemples supplémentaires, des analogies et des explications pour renforcer la compréhension des élèves sur des concepts complexes ou des sujets qu'ils étudient ;

les élèves peuvent utiliser ChatGPT pour obtenir des suggestions afin d'améliorer leurs essais, rapports ou autres travaux écrits, y compris des commentaires sur la grammaire, la structure des phrases, le choix des mots, etc. Ils peuvent utiliser l'outil pour rédiger des essais, rédiger la première version de leurs travaux écrits, ce qui leur permet de gagner du temps pour améliorer les détails et la qualité générale de leur travail.

Les défis et les limites de l'utilisation de l'IA générative dans le secteur de l'éducation

L'IA a fait des progrès considérables ces dernières années, l'IA générative devenant l'un des sujets les plus populaires dans l'industrie technologique. L'IA générative a le potentiel de transformer l'éducation et de faire entrer le secteur dans un avenir de plus en plus technologique, avec tous les avantages et les inconvénients que cela comporte. Les experts estiment que la création de nouveaux produits utilisant l'IA générative permettra aux éducateurs de créer des expériences d'apprentissage attrayantes et interactives afin de favoriser l'épanouissement de leurs élèves. Les applications potentielles de l'IA générative dans l'éducation semblent infinies.De plus en plus d'enseignants et d'éducateurs seraient en train de réévaluer ce que les chatbots d'IA comme ChatGPT signifient pour la façon dont l'école enseigne aux enfants. De nombreux enseignants pensent aujourd'hui que ChatGPT pourrait en fait contribuer à améliorer l'éducation. Ces derniers ne voient pas les chatbots comme un outil de tricherie. Selon eux, ils pourraient être utilisés comme des outils d'aide à l'enseignement qui rendraient les cours plus interactifs, enseigneraient aux élèves la maîtrise des médias, généreraient des plans de cours personnalisés, feraient gagner du temps aux enseignants sur le plan administratif, et bien plus encore.Des entreprises de technologie éducative telles que Duolingo et Quizlet, qui produit des cartes flash numériques et des évaluations pratiques utilisées par la moitié des élèves du secondaire aux États-Unis, ont déjà intégré le chatbot d'OpenAI dans leurs applications. Will Douglas Heaven, rédacteur en chef pour l'IA au MIT Technology Review, fait partie de ceux qui pensent que l'IA générative sera bénéfique pour l'éducation. Il a déclaré dans un récent article que ChatGPT ne détruira pas l'éducation comme certains le pensent, mais qu'il le transformera. Toutefois, il prévient qu'il faudra du temps et des ressources pour que les éducateurs innovent de la sorte.« Il est encore tôt pour dire quel sera l'impact durable de ChatGPT, qui n'a même pas encore été mis en place pendant un semestre entier. Ce qui est certain, c'est que les chatbots permettant de rédiger des essais sont là pour rester. Et ils ne feront que s'améliorer pour remplacer un étudiant dans les délais, avec plus de précision et plus de difficultés à être détectés. Les interdire est futile, voire contre-productif. Nous devons nous demander ce que nous devons faire pour préparer les jeunes, les apprenants, à un monde futur qui n'est pas si lointain », a déclaré Richard Culatta, PDG de l'association International Society for Technology in Education (ISTE).L'ISTE est une organisation à but non lucratif qui milite pour l'utilisation de la technologie dans l'enseignement. Selon les partisans de l'IA générative, en contribuant à des tâches telles que la notation, la planification des cours et la création de contenu, ChatGPT peut faire gagner du temps aux enseignants et leur permettre de se concentrer davantage sur l'enseignement direct et le soutien aux élèves. Selon eux, voici quelques exemples de cas d'utilisation de l'IA générative dans l'éducation :Les partisans de la technologie ajoutent également que l'IA générative pourrait avoir d'énormes avantages en termes de réduction des coûts pour l'éducation. Selon eux, si elle est bien conçue pour encourager le développement des compétences de l'apprenant, elle pourrait réellement contribuer à relever les défis liés aux enseignants, car l'IA peut remplacer les tâches de l'enseignant pour fournir un retour d'information individualisé et en temps réel. Ils pensent que les établissements qui ont interdit ChatGPT devraient revenir sur leur décision et réévaluer les avantages qu'offre la technologie à la fois pour enseignants et les étudiants.L'IA générative présente plusieurs avantages pour l'éducation, mais certains acteurs du secteur affirment que les avantages ne l'emportent pas sur les inconvénients potentiels. L'un des inconvénients est le risque de biais dans le contenu éducatif généré, car les algorithmes ne sont pas plus impartiaux que les données sur lesquelles ils sont entraînés. Par exemple, il n'est pas impossible qu'un programme d'IA générative créé pour être utilisé par un groupe particulier d'étudiants en fonction de leur race, de leur sexe ou de leur statut socio-économique renforce les stéréotypes négatifs et ait un impact négatif sur leur expérience d'apprentissage.Ainsi, il faut avant tout veiller à ce que les systèmes d'IA générative soient conçus et programmés de manière à être inclusifs et équitables pour tous les utilisateurs. Il s'agit d'un défi difficile à relever, car les systèmes d'IA conçus jusqu'à présent comportent tous des biais. En outre, si les systèmes d'IA générative semblent avoir des applications apparemment illimitées pour l'éducation, ils peuvent manquer de créativité et d'originalité par rapport aux enseignants et éducateurs humains. Alors que les humains peuvent faire preuve d'une créativité et d'une ingéniosité sans limites, les systèmes d'IA générative sont limités par les données qui leur sont fournies.Cela signifie qu'ils peuvent ne pas être en mesure de produire des contenus innovants ou qui sortent des sentiers battus. Ainsi, même si l'IA générative est peut-être la prochaine grande nouveauté dans le domaine de l'éducation, il est important de rappeler que les éducateurs continuent de jouer un rôle inestimable et irremplaçable dans le processus d'apprentissage. Certains critiques affirment que l'IA générative pourrait nuire à l'esprit critique et créatif des étudiants et les rendre paresseux. Des étudiants utilisent l'IA générative pour obtenir des réponses et des solutions immédiates, et parfois ils se fient trop au contenu généré par les systèmes.De nombreuses personnes craignant que les étudiants n'utilisent l'IA générative pour tricher. Cependant, la véritable question est de savoir comment tirer parti de l'IA générative pour favoriser le développement des compétences de l'apprenant dès aujourd'hui et au cours des dix prochaines années. Lors de l'introduction de produits d'IA dans la salle de classe, il faut veiller à ce que la technologie n'entrave pas le développement de la pensée critique et des compétences en matière de résolution de problèmes des élèves et ne porte pas atteinte à l'intégrité de leur travail. La question de la tricherie a obligé de nombreuses écoles à interdire ChatGPT.Los Angeles Unified, le deuxième plus grand district scolaire des États-Unis, a bloqué l'accès au site Web de ChatGPT à partir du réseau de ses écoles. D'autres se sont rapidement joints à eux. En janvier, des districts scolaires du monde anglophone avaient commencé à interdire le logiciel, depuis Washington, New York, l'Alabama et la Virginie aux États-Unis jusqu'au Queensland et à la Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Plusieurs grandes universités britanniques, dont l'Imperial College London et l'université de Cambridge, ont publié des déclarations mettant en garde les étudiants contre l'utilisation de ChatGPT pour tricher.En France, le Directeur de la formation et de la recherche de Sciences Po a interdit aux étudiants d'utiliser ChatGPT, à l'exception d'un usage pédagogique encadré par un enseignant. L'ICML (International Machine Learning Society), une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'encourager la recherche sur l'apprentissage automatique (ML), a interdit l'utilisation de ChatGPT et tous les outils d'IA similaires dans la rédaction d'articles universitaires. De nouvelles recherches montrent que le fait que ChatGPT rédige désormais les dissertations des étudiants fait en sorte que l'enseignement supérieur est confronté à un grave problème.« Bien que l'outil soit capable de fournir des réponses rapides et faciles aux questions, il ne permet pas d'acquérir des compétences en matière de réflexion critique et de résolution de problèmes, qui sont essentielles à la réussite scolaire et à la réussite tout au long de la vie », a déclaré Jenna Lyle, porte-parole du département de l'éducation de la ville de New York, au Washington Post au début du mois de janvier. Cependant, les partisans de l'IA générative affirment que ChatGPT n'a fait qu'exposer davantage les problèmes dont souffrait déjà le système éducatif, comme la vétusté des techniques d'évaluation des apprenants.« Nous devons changer la façon dont nous évaluons l'apprentissage. ChatGPT a-t-il tué les évaluations ? Non. Elles étaient probablement déjà mortes, et elles ont été en mode zombie pendant longtemps. Ce que ChatGPT a fait, c'est nous interpeller à ce sujet », affirme Culatta. L'éducation évolue rapidement et l'IA générative est susceptible de jouer un rôle majeur dans la construction de son avenir. L'on peut s'attendre à voir des applications d'avant-garde de l'IA générative dans l'éducation au fur et à mesure que la technologie se développe. Selon certains analystes, il faut éduquer les étudiants sur la technologie avant de les laisser l'utiliser.En d'autres termes, il faut s'assurer que ChatGPT n'entrave pas l'apprentissage au lieu de le favoriser. Certains élèves ont plus de mal à dépasser les résultats de l'outil et à se l'approprier. L'IA générative doit être un point de départ plutôt qu'une béquille. En outre, certains types de devoirs seront également plus durement touchés que d'autres. ChatGPT semble très doué pour résumer des informations. Selon les analystes, lorsque l'objectif d'un devoir est le résumé, la tricherie est une préoccupation légitime. Il serait pratiquement impossible de détecter un contenu généré par l'IA. Ils estiment que c'est quelque chose que les écoles doivent prendre au sérieux.Toutefois, Heaven affirme que la tricherie n'est pas un problème insurmontable. « Les enseignants ne sont pas non plus aussi inquiets que les premiers rapports le laissaient entendre. La tricherie n'est pas un problème nouveau : les écoles ont survécu aux calculatrices, à Google, à Wikipédia, aux sites Web de dissertations payantes, etc. Les enseignants ont été plongés dans une expérience radicalement nouvelle. Ils ont besoin d'aide pour s'en sortir, peut-être même d'un soutien gouvernemental sous forme d'argent, de formation et de réglementation. Mais ce n'est pas la fin de l'éducation. C'est un nouveau départ », a-t-il déclaré.Source : D'après Douglas Heaven, MIT Technology ReviewQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des cas d'utilisation potentiels de l'IA générative dans l'éducation ?Pensez-vous que l'IA générative va nuire à l'éducation ou l'améliorer ?Selon vous, l'IA générative impacte-t-elle sur l'esprit critique de son utilisateur ?Que pensez-vous de la décision de certaines universités et écoles d'interdire ChatGPT ?Selon vous, comment pourrait-on mettre l'IA générative au service de l'éducation ?